Dettagli e Performance del Titolo di Stato Ungherese Hungary Fx 4.25% May37 Eur

Scopri tutto sul bond ungherese Hungary Fx 4.25% May37 Eur: caratteristiche, rendimenti e dinamiche di mercato. Un'analisi completa per investitori.

Il mercato dei titoli di stato esteri offre opportunità interessanti per gli investitori alla ricerca di diversificazione e rendimenti stabili. Tra questi, il Hungary Fx 4.25% May37 Eur rappresenta un’opzione degna di attenzione. Emesso dalla Republic of Hungary questo strumento finanziario presenta caratteristiche uniche che lo rendono appetibile in un contesto di mercato in continua evoluzione.

Con un ammontare emesso di 1.500.000.000 EUR e una scadenza fissata al 21 maggio 2037, il bond ungherese offre un tasso cedola annuale del 4,25%. La sua struttura Plain Vanilla lo rende accessibile anche a investitori meno esperti, grazie alla semplicità delle sue caratteristiche.

Caratteristiche Principali del Hungary Fx 4.25% May37 Eur

Il bond ungherese presenta diverse peculiarità che lo distinguono nel panorama dei titoli di stato. Innanzitutto, la valuta di negoziazione e liquidazione è l’Euro, il che semplifica le operazioni per gli investitori europei. Il lotto minimo di negoziazione è fissato a 1.000 unità, rendendo lo strumento accessibile anche a piccoli investitori.

La data di inizio negoziazione è stata il 17 luglio 2026, con una data di godimento del 13 luglio 2026. Il bond è negoziato sul mercato MOT e il suo codice ISIN è XS3435288769. La periodicità della cedola è annuale, con un pagamento che avviene il 13 luglio di ogni anno.

Rendimenti e Performance

Al momento dell’ultimo aggiornamento, il prezzo ufficiale del bond è di 98,20 EUR, con un rendimento effettivo a scadenza lordo del 4,44% e un rendimento netto del 3,9%. La duration modificata è di 8,5 anni, un indicatore importante per valutare la sensibilità del prezzo del bond ai cambiamenti dei tassi di interesse.

Il volume totale negoziato è di 39.000 unità, con un numero di contratti pari a 5. Il prezzo di riferimento è stato fissato a 98,40 EUR il 20 luglio 2026. Questi dati riflettono la dinamica di mercato e l’interesse degli investitori verso questo strumento finanziario.

Dinamiche di Mercato e Prospettive

Il bond ungherese ha registrato un prezzo di apertura di 98,66 EUR il 17 luglio 2026, con un volume ultimo di 1.000 unità. Nel corso della giornata, il prezzo ha oscillato tra un minimo di 98,62 EUR e un massimo di 98,73 EUR. Questi valori indicano una certa volatilità, tipica dei mercati finanziari, ma anche un interesse costante da parte degli investitori.

La descrizione payout del bond specifica che l’importo della cedola, pagato su base annuale, è pari al 4,25% del valore nominale del prestito. Questo aspetto è fondamentale per gli investitori che cercano rendimenti prevedibili e stabili nel tempo. La base di calcolo è ACT/ACT (AFB), un metodo che garantisce trasparenza e precisione nei calcoli finanziari.

25% May37 Eur rappresenta un’opzione interessante per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio con un titolo di stato estero. Le sue caratteristiche, i rendimenti e le dinamiche di mercato lo rendono uno strumento finanziario da considerare attentamente in un contesto di mercato in continua evoluzione.