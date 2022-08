Forex equity: cos’è e come funziona

Cos’è il forex equity? Quando si fa trading sul forex, il trader vede spesso il termine Equity. Questo è un termine comune e importante nel forex trading. Se vuoi fare trading bene, il trader deve sapere come gestire il capitale. Inoltre, per farlo, i trader devono capire: cos’è l’equity? Come utilizzare l’equity nel forex in modo efficace? Impareremo queste informazioni nell’articolo seguente.

Cos’è Il Forex Equity?

L’equità nel forex è il valore totale di un conto di trading forex.

Quando c’è una posizione aperta, il capitale del conto è il valore totale, inclusi saldo e profitto (o perdita). Quindi, l’equity non sarà fisso ma dipende dal profitto / perdita degli ordini aperti.

Patrimonio netto = Saldo + Profitto/perdita non realizzato

Relazione tra equità ed equilibrio

Quando non c’è una posizione attiva, il profitto / perdita non realizzato è quindi zero.

Pertanto, Equity equivale al saldo del conto forex.

Quando c’è una posizione attiva, l’Equity sarà maggiore del saldo se le negoziazioni sono redditizie.

Al contrario, quando una posizione aperta è in perdita, l’equity sarà meno che bilanciato.

Ad esempio: deposita 500 $ sul conto forex. Quindi, Saldo = Equity = $ 500. Il trader apre una posizione ACQUISTA EUR/USD:

Se la posizione è -$ 10 di perdita, l’equity è di $ 490.

Se la posizione è $ 5 di profitto, l’equity è di $ 505.

Cosa significa Equity nei conti forex?

Il capitale rappresenta il valore del conto in tempo reale, quindi riflette quanto bene sta andando il conto. Quando l’equity è più significativo del saldo, i trader fanno trading bene. Al contrario, quando l’equity è minore del saldo, significa che i trader devono proteggersi dai rischi per il conto.

L’equity ha un effetto diretto sulla richiesta di margine e altri concetti nel conto forex come segue:

Il patrimonio netto influisce sul margine libero.

Quando c’è una posizione aperta sul conto, il sistema mostrerà un margine libero. Il margine libero è il capitale per aprire nuovi ordini.

Margine libero = Equity – Margine utilizzato

Il patrimonio netto influisce anche sul rapporto di margine.

Livello di margine = (Equity/Margine utilizzato)*100%

Quando il patrimonio netto è uguale al margine utilizzato, il margine libero è zero e il livello di margine sarà del 100%. Al momento, il trader non può aprire nuovi ordini.

Se il livello di margine è inferiore al 100%, una richiesta di margine può chiedere al trader di aggiungere più fondi al conto o chiudere le operazioni in perdita. Supponiamo che il trader non soddisfi nessuno dei due requisiti di cui sopra. In tal caso, il commercio continua a perdere. Il livello di margine continua a diminuire (di solito al 30%), il broker può chiudere automaticamente tutte le negoziazioni aperte (Stop out).

Come gestire l’equity nel forex in modo efficace?

Una buona gestione azionaria aiuta i conti forex ad aumentare i profitti ed evitare richieste di margine e stop-out. I trader devono mantenere un buon equity migliorando i profitti / perdite non realizzati.

Le posizioni aperte avranno profitti/perdite non realizzati e influenzeranno direttamente l’equity. Con le posizioni aperte, il profitto o la perdita sono solo temporanei, non un risultato esatto. Perché quando il prezzo si muove, anche questo profitto e perdita cambierà. Gli ordini che stanno realizzando un profitto possono diventare una perdita e viceversa.

Di conseguenza, molti nuovi trader spesso non vogliono fermare le loro posizioni in perdita. Sperano che nel tempo il mercato si invertirà e il loro commercio sarà redditizio. A differenza dei buoni ordini, i nuovi trader spesso prendono profitti in anticipo per paura di perdere quei profitti.

Ci sono anche casi in cui i trader chiudono rapidamente le loro posizioni quando hanno appena perso, o cercano di mantenere posizioni redditizie nella speranza di portare più profitti.

Tuttavia, i trader dovrebbero costruire una strategia di investimento disciplinata quando fanno trading sul forex invece di agire sulle emozioni per un trading redditizio a lungo termine. Quando prendono una posizione, i trader devono determinare i livelli di stop-loss, take profit. Il trading con una strategia aiuterà il trader Equity a gestire in modo efficiente e in buone condizioni.

Conclusione

Quindi, l’articolo di cui sopra ha comprensione: Cos’è l’equità? L’equità è un termine necessario che aiuta i trader ad avere un controllo ragionevole sul saldo del conto. Una volta che i trader comprendono bene questo e i termini correlati, sapranno come costruire le giuste strategie di trading e gestire il capitale di trading in modo efficace, senza perdere troppo o prendere profitti troppo presto.