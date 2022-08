Lotto forex: cos’è e come calcolarne il valore

in

Cos’è un lotto forex? Come calcolare il valore di 1 lotto forex? Dopo aver appreso l’unità di misura del movimento del tasso di cambio – Pip, i trader spesso si riferiscono all’unità di lotti: quanti lotti ci sono in questo codice? Quindi cosa sono i lotti? Il seguente articolo apprende i lotti – un’unità di misura per il volume degli scambi.

Cos’è un lotto forex?

Nelle transazioni di acquisto e vendita, le persone hanno sempre un’unità per convertire il numero di beni per rendere i calcoli più accessibili, come l’acquisto di cibo al chilogrammo e l’acquisto di acqua al litro.

Nel mercato forex, le coppie di valute sono considerate una merce da acquistare e vendere e i trader scambiano Forex con un volume specifico di lotti.

Un lotto (o lotti) nel Forex è un’unità di misura per una specifica quantità di valuta in una transazione.

Il lotto è la dimensione di un contratto finanziario. In altre parole, l’importo che il trader investe sarà inferiore o superiore a seconda del numero di lotti scambiati.

Qual è la dimensione del lotto forex?

Il mercato forex ha tre diverse dimensioni di lotto, che sono:

1 lotto standard = 100.000 unità di valuta di base.

1 mini-lotto = 0,10 lotti = 10.000 unità di valuta di base.

1 micro-lotto = 0,01 lotto = 1.000 unità di valuta di base.

Qual è la dimensione standard del lotto nel Forex?

Il lotto standard è l’unità di misura standard nel mercato forex, corrispondente a 100.000 unità della valuta di base per ogni coppia di valute.

Pochissimi trader possono scambiare un lotto di Forex perché l’importo dell’investimento è enorme. Se un trader vuole fare trading con un lotto di Forex, il trader deve utilizzare una leva considerevole.

Esempio di lotto standard nel forex:

1 lotto EURUSD = 100 000 EUR

2 lotti GBPUSD = 200.000 GBP

1 lotto USDJPY = 100.000 USD

3 lotti AUDCAD = 300.000 AUD

Cos’è il mini lotto di dimensioni forex?

I trader usano spesso mini lotti perché possono portare profitti interessanti senza un capitale di investimento iniziale troppo elevato.

1 Mini lotto nel forex equivale a 10.000 unità della valuta di base (equivalente a 0,1 lotti)

Esempio di Mini lotto nel forex:

0,1 lotti EURUSD = 10.000 euro

0,3 lotti GBPUSD = 30.000 GBP

0,8 lotti USDJPY = 80.000 USD

0,5 lotti AUDCAD = 50.000 AUD

Qual è la dimensione del micro lotto nel Forex?

I micro lotti sono le dimensioni dei lotti che i trader forex usano di più. Il micro lotto aiuta a limitare il più possibile i rischi di trading e a limitare le perdite e la leva finanziaria. I micro lotti sono particolarmente adatti per i nuovi trader.

1 Micro lotto nel forex equivale a 1.000 unità della valuta di base o (0,01 lotti)

Esempio di Micro lotti nel forex:

0,07 lotti EURUSD = 7.000 euro

0,01 lotti GBPUSD = 1.000 GBP

0,02 lotti USD JPY = 2.000 USD

0,04 lotti AUDCAD = 4.000 AUD

Qual è la relazione tra lotti e altri termini nel Forex?

Qual è la relazione tra lotti e pip Forex?

Lot e pip aiutano i trader a calcolare profitti / perdite quando fanno trading sui mercati valutari.

Esempio:

Trader apre una posizione di 2 lotti EURUSD. Il prezzo della coppia di valute si muove di 2 pip a favore, il profitto del trader: 2 lotti * 100.000 euro * 0,0001 (valore di 1 pip) * 2 (numero di pip) = 20 EUR.

Qual è la relazione tra Lot e Leverage?

Se un trader apre un conto con leva 1:200, può scambiare l’equivalente di un conto di 1000$ x 200 = 200.000$.

Quindi un conto da 1000 $ con leva 1: 200, i trader possono scambiare fino a 2 lotti.

La leva consente ai trader di scambiare volumi (o lotti) maggiori rispetto al loro capitale effettivo.

I broker Forex offrono spesso una leva da 1: 1 (senza leva) fino a 1: 500 e anche superiore. Le normative sulla leva variano da paese a paese e da broker a broker.

Come calcolare il valore di 1 lotto forex?

1 lotto forex per la coppia di valute principale:

Valore del lotto = dimensione del contratto * volume degli scambi

Esempio, trader acquista USD/CHF:

Dimensione del contratto: 100.000 = 1 lotto standard

Volume di trading: 1000 valuta di base = 0,1 lotto standard

Tasso di cambio USD/CHF: – 0.91070

Quindi, il valore del lotto in USD = 100.000 * 0,01 = 1.000.

Pertanto, il valore della transazione è di 0,01 lotti.

Il trader acquisterà 9.107 CHF e depositerà 1.000 USD

1 lotto forex per coppia di valute incrociate:

Valore del lotto = dimensione del contratto * volume di trading * prezzo dell’asset / prezzo della valuta quotata

Ad esempio, Trader acquista la coppia di valute GBP / CAD:

Dimensione del contratto: 100.000 VND

Volume di trading: 1000 valuta di base = 0,01 lotto

Tasso di cambio GBP/CAD: 1.72608

Tasso di cambio USD/CAD:1.32972

Quindi, il valore del lotto = 100 000 * 0,01 * 1,76028 / 1,32972 = 1 298,08 USD

Conclusione

Quindi il trader sa già: qual è la dimensione del lotto forex? Qual è il valore di 1 lotto nel forex trading? Più lotti, maggiore è il rischio di trading. Maggiore è il volume degli scambi, maggiore è il profitto o la perdita.

Per un trading sicuro, i trader dovrebbero utilizzare mini lotti o micro-lotti. Il successo nel trading risiede principalmente nella gestione del denaro e nell’uso corretto della leva finanziaria.