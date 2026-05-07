Formazione pratica in amministrazione, finanza e controllo per manager

Chi opera nell’ambito amministrazione, finanza e controllo è chiamato oggi a un ruolo che va ben oltre la mera contabilità: occorre coniugare conoscenze tecnico-amministrative con capacità manageriali in grado di trasformare dati in valore.

Questo testo presenta un percorso formativo progettato per rispondere a tali esigenze, offrendo un equilibrio tra teoria, applicazione pratica e strumenti digitali. Il corso è pensato per professionisti che aspirano a diventare business partner della direzione aziendale, mantenendo al tempo stesso il rigore operativo necessario a gestire processi complessi come il cash management e il budgeting.

Perché aggiornare le competenze

La funzione finanziaria oggi è attraversata da cambiamenti continui: evoluzioni nei principi contabili, nuovi modelli di reporting e strumenti digitali che richiedono competenze aggiornate. Approcci come il cost management e le analisi economico-finanziarie servono non solo a misurare la performance, ma anche a orientare le decisioni strategiche. L’obiettivo è passare dall’essere semplici esecutori a figure che interpretano scenari e propongono soluzioni concrete, applicando metodologie di management accounting e strumenti di business intelligence per supportare la pianificazione e la valutazione degli investimenti.

Competenze richieste

Il profilo ideale del partecipante combina competenze in controllo di gestione, capacità di analisi dei flussi finanziari e dimestichezza con strumenti di data analysis. Il percorso affronta temi quali modelli di budgeting, tecniche di cost accounting (Direct Costing, Full Costing, Activity-based Costing), valutazione di azienda e Capital Budgeting, oltre a strumenti informatici per la tesoreria. L’intento è fornire strumenti immediatamente applicabili in azienda, affiancando teoria e casi reali proposti da manager ed esperti del settore.

Struttura del percorso e calendario

Il programma è organizzato in quattro moduli che coprono le aree di Amministrazione, Finanza e Controllo, con un modulo aggiuntivo dedicato a Data Analysis e visualization. È possibile iscriversi all’intero percorso oppure singolarmente ai moduli di interesse, per una maggiore flessibilità. La struttura didattica prevede complessivamente 9 giornate on campus e 11 sessioni serali online, con lezioni blended che combinano l’efficacia dell’incontro in presenza e la praticità della partecipazione a distanza.

Calendario dei moduli

Le date dei singoli moduli sono organizzate per consentire un progressivo approfondimento: il modulo ‘Controllo di gestione e cost management’ include sessioni online e on campus nelle giornate del 7 maggio 2026, 14 maggio 2026, 21 e 22 maggio 2026, 4 e 5 giugno 2026. Il modulo ‘Amministrazione e analisi economico-finanziaria’ prevede lezioni dal 16 giugno 2026 al 10 luglio 2026. ‘Finanza e gestione della tesoreria’ si svolge tra il 15 settembre 2026 e il 9 ottobre 2026. Il modulo su ‘Business Intelligence e Power BI’ è programmato tra il 22 ottobre 2026 e il 6 novembre 2026. Nota: la prima lezione online del 7 maggio 2026 sarà aperta anche a chi non si sarà ancora iscritto, per testare la fruizione online.

Metodologia, networking e riconoscimenti

La didattica privilegia un approccio pragmatico: lezioni frontali integrate con l’analisi di business case reali, testimonianze di manager e sessioni pratiche su software come Power BI. Le attività sono supportate da una piattaforma e-learning che ospita materiali, esercitazioni e contenuti per lo studio tra le sessioni. L’esperienza in aula favorisce la costruzione di un network dinamico con colleghi provenienti da settori diversi, alimentando lo scambio di best practice e opportunità professionali. Bologna Business School è accreditata EQUIS – EFMD Quality Improvement System e gli Open Program compaiono nel Financial Times Ranking nella categoria Executive Education 2026.

Testimonianze e ruolo del corpo docente

Docenti e speaker provengono dal mondo accademico, aziendale e della consulenza: questo mix assicura un equilibrio tra rigore teorico e applicazione pratica. Alumni con ruoli come Head of Group Controlling e Controller testimoniano il valore del percorso nel trasformare competenze tecniche in capacità strategiche. Il direttore didattico, Franco Visani, guida il programma con l’obiettivo di formare professionisti in grado di guidare il cambiamento e custodire il valore aziendale, offrendo continuità tra apprendimento e applicazione sul campo.

Costi, finanziamenti e modalità di iscrizione

I costi sono trasparenti: la quota per il singolo modulo è di 1.900 euro (+ iva) per iscrizioni da aziende e istituzioni e di 1.500 euro (+ iva) per iscrizioni individuali. La quota per l’intero programma è di 5.000 euro (+ iva) per aziende e istituzioni e 4.000 euro (+ iva) per iscrizioni individuali. Sono previste agevolazioni per iscrizioni anticipate, per aziende del Business Network, per Alumni di Alma/BBS e Profingest e per gruppi di almeno tre persone. È possibile verificare la disponibilità di voucher presso fondi interprofessionali come Fondimpresa, Fondo Dirigenti PMI, Fondirigenti e altri.

Requisiti e contatti

Il programma è riservato a un massimo di 30 partecipanti per garantire un’esperienza interattiva e di qualità; non è richiesto un titolo specifico ma è auspicabile qualche anno di esperienza professionale. Al termine del percorso viene rilasciato un diploma di partecipazione previo raggiungimento dell’80% delle ore d’aula. Per informazioni e per richiedere il modulo d’iscrizione è possibile contattare l’ufficio all’indirizzo [email protected]; il team fornirà supporto per il processo di ammissione e per eventuali verifiche sui finanziamenti disponibili.