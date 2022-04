Le migliori piattaforme IGO

Le offerte sono un modo per iniziare nel mondo cripto di oggi. Rispetto ai tempi in cui i progetti semplicemente rilasciavano i loro portafogli e iniziavano, negli ultimi 4 anni a partire dalla mania delle ICO, la maggior parte dei progetti inizia con un’offerta.

ICO, IEO, IDO e molti metodi simili sono là fuori. IGO è semplicemente il nuovo modo in cui i giochi crittografici offrono i loro token di progetto prima che l’inizio venga rilasciato a un prezzo più economico rispetto al prezzo di rilascio iniziale.

In questo modo se c’è qualche gioco che rilascerà in cui credi, puoi investire prima di chiunque altro. Questo ti permetterà anche di approfittarne durante la corsa al rilascio anticipato.

Consente anche maggiori rendimenti per un breve periodo di tempo. Che potrebbe essere utilizzato per trasformarsi in maggiori profitti a lungo termine se vuoi continuare a giocare e non essere solo un investitore per il token.

Con giochi come Axie che hanno centinaia di dollari per Axie, è diventato molto ovvio per tutti i soggetti coinvolti che entrare presto significava profitti incredibili se il gioco diventava virale. Tuttavia, non tutti i giochi potrebbero diventare Axie, quindi si consiglia di investire attentamente.

Per partecipare a questi IGO, i progetti usano cose chiamate “launchpads”, che è dove l’IGO viene elencato e si investe da lì. Oggi daremo un’occhiata alle migliori rampe di lancio IGO da controllare.

Launchpad #1 : Seedify

Seedify è il primo della nostra lista. È uno dei trampolini di lancio più noti per le offerte specifiche di IGO. È un’ottima piattaforma di rilascio del gioco. Non si limitano a imporre nulla ai loro investitori.

È una rampa di lancio decentralizzata, in cui la comunità decide cosa finanziare. In questo modo ottengono un detto in ciò che scelgono di finanziare. Inoltre, il finanziamento DAO stabilisce risultati molto più diretti.

Come funziona Seedify?

Per finanziare qualsiasi cosa su Seedify, devi acquistare il loro token SFUND che ti permetterà di votare sui progetti e investire anche in loro. Puoi puntarlo per realizzare un profitto direttamente, proprio come in qualsiasi altra piattaforma DeFi per un reddito passivo. Oppure potresti usarlo per investire nei progetti che ritieni opportuni, in questo modo puoi anche valutare ulteriormente SFUND utilizzandolo creando un’utilità per il token.

Launchpad #2 GameFi

GameFi gamifica il business del launchpad. Non solo consentono ai progetti di ottenere finanziamenti, ma lo stanno anche trasformando in un gioco divertente. Ha così tanti diversi livelli di partecipazione, oltre a una classifica. Il loro design ricorda tutti quei giochi per browser che abbiamo giocato anni fa (e alcuni lo fanno ancora).

È un’attività legata alla finanza e tuttavia sembra ancora un gioco ogni volta che ti unisci al divertimento in corso. Hanno diversi livelli e metodi di investimento anche per gli stessi progetti. Hanno anche aiutato i progetti a essere finanziati più di qualsiasi altra rampa di lancio.

Come GameFi valuta i progetti

Per partecipare a un IGO GameFi, devi prima puntare GAFI sul loro sito web. Questo ti permetterà di aumentare il tuo livello. Inizi con niente e passi a Rookie puntando GAFI, e poi hai Elite dopo, poi Pro e infine Legend. Ogni gruppo ha i suoi vantaggi, e questo richiede di avere più GAFI e puntare di più.

Ci sono anche diversi metodi IGO, dalla comunità all’IGO reale fino a una vendita privata se il progetto lo desidera. Oltre a questo, potresti anche acquistare scatole misteriose. L’acquisto di una mystery box ti consente di investire ancora di più anche in IGO, più del consentito. In questo modo si finisce con NFT del gioco E anche di investire ancora di più nel token del gioco.

Launchpad #3 Gamestarter

Simile a Kickstarter, Gamestarter utilizza l’elemento NFT per promettere ai giocatori qualcosa in-game relativo alla raccolta di fondi. L’importo che desideri spendere cambia in base all’oggetto che desideri giocare nel gioco che desideri ottenere. Ovviamente, c’è un limite di fascia alta, ma ha un minimo di pochi centesimi in fondo se vuoi partecipare.

È esattamente come lo immagini, più alto è l’importo che paghi, migliori sono gli oggetti che ottieni e meglio sei ai giochi. Questo è il modo in cui gli sviluppatori di giochi indie possono finanziare il loro sviluppo di giochi e rilasciare i loro progetti, non è esattamente basato su token ma più simile a un progetto. Funziona principalmente per i giocatori invece che per gli investitori, ovviamente, puoi ancora vendere gli NFT che ottieni se il gioco diventa molto popolare e anche gli oggetti diventano popolari.

Launchpad #4 Enjin Starter

Evidente dal nome Enjinstarter è il trampolino di lancio per tutti i giochi nel mondo enjin. Conosciuto per i vasti mmorpg e le capacità di gioco più grandi e i moduli di gioco altamente integrati, Enjin non è solo per i giochi semplici ma anche per quelli complessi. Per quanto divertente sia Axie, non è uno che sarebbe giocato da milioni di persone se non fosse redditizio (o forse lo sarebbe, tutti abbiamo giocato a uccelli arrabbiati non lo siamo).

Tuttavia, Enjin offre giochi molto più complessi, giochi MMORPG come lo stile WoW in cui potresti considerare gli oggetti più importanti del gioco come NFT in modo da poter vendere. Uova e scatole e così via vengono tutte vendute su Auction House in-game per creare Engine per un profitto. Potresti trovare video di persone che giocano per 10 ore, macinando dungeon e realizzando un profitto semplicemente giocando al gioco senza sosta, tutto dalle loro gocce di bottino.

Enjinstarter consente a questi tipi di progetti di gioco di ottenere finanziamenti dai primi investitori. Gli sviluppatori di giochi prendono i soldi e costruiscono il gioco da quel fondo, mentre l’investitore inizia con grandi oggetti in modo che possano iniziare a macinare oggetti redditizi sul primo gioco senza doversi preoccupare di tutto il grind di cui avranno bisogno per arrivarci. A volte non è divertente iniziare dal livello finale, tuttavia, è certamente redditizio per questo contesto.

Come valutare una buona Offerta Iniziale di Gioco (IGO)

Valutazione n. 1: requisiti o livelli di Launchpad Holding

Scopri in quale tipo di IGO stai entrando. Potrebbe essere valutato, potrebbe essere fisso, potrebbe essere a scelta multipla, potrebbe essere basato su NFT. Fondamentalmente, ci sono molti diversi tipi di IGO e devi sapere in quale stai entrando. Se hai una preferenza, gli altri tipi non sembreranno attraenti. Inoltre, decidere se vuoi essere un semplice investitore o anche un giocatore farà la differenza più grande nella scelta dei requisiti.

Valutazione #2: Tipo di allocazione

L’allocazione significa quanto dell’IGO puoi partecipare, una persona non può acquistare l’intero IGO, il che significa che avrai un limite, inoltre potrebbero esserci più partecipanti che in totale potrebbero cercare di acquistare più di quello che viene offerto, motivo per cui molti IGO hanno lotterie. Se è basato sulla lotteria, allora spererai di vincere in modo da poter acquistare nell’IGO, e se non lo è, dovrai stare attento al primo arrivato, primo servito ed essere veloce spendendo più di quello che normalmente entreresti.

Valutazione n. 3: vantaggi per i titolari

Ogni IGO offre qualcosa di diverso ai titolari. Alcuni danno oggetti, alcuni danno NFT, alcuni danno più gettoni. Controlla quali sono i vantaggi per un titolare e partecipa in base a quali sono le opzioni di benefit desiderate. La maggior parte degli IGO offre modi per trarre profitto fino al rilascio dell’intero sistema, in modo che gli investitori possano trarre profitto durante l’attesa, per assicurarsi che i rendimenti valgano l’investimento iniziale.

Valutazione #4: ROI della piattaforma

Quando scegli una rampa di lancio, uno degli aspetti più importanti è realizzare un profitto. Quindi la piattaforma ha realizzato un profitto per i precedenti investitori IGO? Se controlli come hanno fatto i progetti precedenti, potresti avere dati che ti mostrano quanto tasso di successo ha quel launchpad. I migliori profitti nei precedenti IGO significano una migliore possibilità di profitto anche in quelli futuri.

Valutazione n. 5: fondi raccolti e numero di eventi di generazione di token

Quanti progetti sono stati offerti in quella rampa di lancio e quanto hanno raccolto in totale. Oltre a farti un profitto e controllare i profitti precedenti, dobbiamo anche assicurarci che il trampolino di lancio IGO che stai scegliendo sia favorito anche dai progetti altamente finanziati. Se i progetti che stanno raccogliendo milioni di dollari non scelgono quella rampa di lancio, allora il più delle volte non è una buona rampa di lancio da scegliere.

Valutazione #6: Valore del titolare – ROI *Raccolta fondi/numero di eventi di generazione di token

Il valore del titolare è fondamentalmente la statistica che mostra quanto i titolari possiedono in quello specifico IGO. In questo modo puoi vedere quanta attenzione e denaro ottengono. A volte Twitter segue, post Reddit, campagne bitcointalk non significano nulla quando non ci sono soldi che vanno nel progetto. Con il valore del titolare ricontrolli il valore anche dopo la fine dell’IGO e l’inizio dello staking, per assicurarti di essere nel posto giusto.

Valutazione #7: IGO di gioco degni di nota

Quando stai cercando progetti, a volte finisci per inseguirli su rampe di lancio sconosciute e non provate. Si consiglia vivamente di non partecipare agli IGO che si trovano in rampe di lancio dall’aspetto ombreggiato. Questo è il motivo per cui invece di inseguire i progetti per i launchpad, preferisci seguire i launchpad e trovare progetti in essi. Le rampe di lancio che abbiamo elencato sono le più conosciute. Potresti continuare a seguirli per trovare buoni progetti.