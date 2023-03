Futurecraft Ventures investe in Paytech Startup Monerchy, che si aggiunge al suo Portfolio in espansione

in

Il fondo di Venture Capital Futurecraft Ventures con sede a Londra ha annunciato il suo ultimo investimento della settimana. L’azienda di VC ha investito nell’ultimo seed round di Monerchy UAB, una società europea di software di Paytech ed analisi dei dati con sede in Lituania. La startup mira a raccogliere un investimento totale di $ 2 milioni in questo step di finanziamenti in corso.

Monerchy fornisce una soluzione di pagamento open-banking p2p per le aziende, agevolando un’alternativa di pagamento tramite un clic per i clienti. Utilizzando la loro app mobile, le aziende possono ottenere pagamenti dai clienti tramite codici QR o bonifici bancari diretti. Ciò fornisce un’alternativa semplice ed in tempo reale ai pagamenti con carta di credito. Sfruttando la soluzione, i commercianti possono anche ottenere dati preziosi sui propri clienti, consentendogli quindi di fornire servizi più personalizzati.

Monerchy diventa il sesto investimento nel crescente portfolio di Futurecraft Ventures. Il fondo di VC incentrato su criptovalute e fintech ha investito oltre $ 70 milioni negli ultimi 12 mesi.

Il portfolio include la soluzione di gestione ed analisi delle criptovalute tramite Unspent e la popolare startup fintech Exfor.

L’azienda ha anche recentemente investito in Trillion, una operazione fashion-tech basata sulla realtà aumentata che consente agli utenti di provare virtualmente i gioielli prima dell’acquisto. Il loro investimento più notevole è stato in Haqqex e Islamic Coin, un ecosistema basato sull’etica islamica ed una criptovaluta conforme alla Shariah che ha assicurato un investimento totale spacca record di $ 200 milioni durante la vendita privata.

Futurecraft Ventures mira a rafforzare il già crescente mercato fintech e delle risorse digitali del Medio Oriente e della regione europea.

L’Europa rappresenta il 17% della valutazione cumulativa globale del settore fintech. Secondo le proiezioni, la startup dovrebbe arrivare a conquistare una quota del 10% del mercato fintech europeo. Investire in Monerchy aiuterà l’azienda di Venture Capital ad aumentare la sua posizione economica in questo settore in forte espansione.

“Monerchy si inserisce perfettamente nel nostro portfolio, fornendo strumenti finanziari rivoluzionari al momento giusto e nel posto giusto“, afferma Kashan Rafique, partner di Futurecraft Ventures.

Il fondatore della startup Anton Axentiuc aggiunge: “Siamo lieti di aver trovato in Futurecraft ciò che stavamo cercando: un investimento intelligente che ci darà non solo opportunità finanziarie, ma anche la rete per espandere il nostro business in Europa e nei mercati emergenti”.

L’impronta globale di Futurecraft ed i contatti esclusivi del settore offrono alle società che fanno parte del portafoglio un vantaggio competitivo diretto, garantendo un percorso più rapido per uscire dalla Death Valley ed interessanti opportunità di liquidazione per i co-investitori.

Il centro di VC prevede di espandere le opportunità di investimento e di growth-hacking nel 2023, offrendo la loro ricetta segreta a partner selezionati in tutto il mondo.

Riguardo Futurecraft Ventures

Futurecraft Ventures è una società di venture capital ed investimenti da parte di privati che investe in percorsi imprenditoriali innovativi incentrati su crypto, fintech e tecnologia di realtà estesa (XR). L’azienda riconosce che le economie future saranno costruite su queste tecnologie digitali di nuova generazione, e quindi le startup in questa nicchia richiedono una soluzione di investimento più specializzata.

Sulla base di questa visione, l’azienda di VC cerca attivamente startup promettenti che abbiano bisogno di una crescita attiva e di una gestione strategica per portarle al livello successivo.

Il suo portfolio include la soluzione di gestione ed analisi delle criptovalute, Unspent e la popolare startup fintech Exfor.

L’azienda ha anche recentemente investito in Trillion, una operazione fashion-tech basata sulla realtà aumentata che consente agli utenti di provare virtualmente i gioielli prima dell’acquisto. Il loro investimento più notevole è stato in Haqqex e Islamic Coin, un ecosistema basato sull’etica islamica ed una criptovaluta conforme alla Shariah.

L’azienda ha anche un programma di sensibilizzazione dedicato in cui le aziende alla ricerca di potenziali investimenti possono prenotare direttamente una chiamata con il team di Futurecraft.