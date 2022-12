Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Gli investimenti sicuri non sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi finanziari?

Bisogna tenere a mente che le spese regolari e il costo per vari obiettivi finanziari aumentano nel corso di un periodo.

Se l’inflazione è del 6% all’anno, il costo di un obiettivo raddoppia in circa 12 anni. Tuttavia, se l’inflazione è al 7%, il raddoppio avviene all’incirca in dieci anni.

Ora, quando l’inflazione è al 7% e cerchi la sicurezza totale dell’importo principale, saresti in grado di investire in vie che offrono rendimenti molto vicini all’inflazione. Regola le tasse sui rendimenti degli investimenti e i tuoi rendimenti degli investimenti post-tasse sono inferiori all’inflazione.

Diamo un’occhiata ad alcuni numeri semplici:

Se l’inflazione è del 7% all’anno e puoi comprare qualcosa per Rs. 100 ora, avresti bisogno di Rs. 107 per comprare la stessa cosa l’anno prossimo. Un anno dopo, lo stesso articolo costerebbe Rs. 114.49, se l’inflazione rimane allo stesso livello.

Allo stesso tempo, se avessi risparmiato i tuoi soldi in un viale totalmente sicuro che offriva il 6% all’anno dopo le tasse, i tuoi Rs.

100 crescerebbero in Rs. 106. Questo è Re. 1 in meno rispetto all’importo richiesto sopra. Dopo due anni, l’importo sarebbe cresciuto fino a Rs. 112.36, che è inferiore al costo dell’oggetto da acquistare. La tabella a sinistra evidenzia un approssimativo dei valori degli investimenti, dei costi degli obiettivi e dei divari tra loro su un periodo di anni.

Quindi è importante non solo risparmiare ma investire.