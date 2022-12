Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Qual è un’opzione migliore per la pianificazione pensionistica: fondi comuni o assicurazioni?

I piani pensionistici forniscono una fonte di reddito garantita sotto forma di rendita durante la pensione.

Tuttavia, non forniscono liquidità immediata per le emergenze e offrono una scelta limitata in termini di diversificazione e stili di investimento. Il premio pagato per un piano pensionistico è deducibile dalle tasse.

Gli investimenti in fondi comuni di investimento non sono deducibili dalle tasse a meno che tu non abbia investito in un fondo ELSS, ma ti offrono molta più varietà e flessibilità nella progettazione di un piano pensionistico in base alle tue esigenze.

Se sei giovane, puoi avviare SIP in fondi azionari in base alle tue preferenze di rischio e continuare i SIP vicino alla tua pensione. Avresti costruito un buon corpus per allora che può essere trasferito ai fondi di debito a breve termine attraverso STP (Systematic Transfer Plan) 2-3 anni prima del pensionamento per ridurre il rischio.

Se non hai pianificato con largo anticipo la tua pensione tramite SIP, ma ora ci stai pensando poco prima del pensionamento, puoi investire i tuoi risparmi forfettari e optare per SWP per ritirare un importo specificato ogni mese dopo il pensionamento.

I piani pensionistici hanno un’allocazione conservativa e offrono un rendimento stabile mentre è necessario scegliere un fondo con un’allocazione adeguata in caso di fondi comuni di investimento. Poiché il reddito da rendite è tassato secondo la tua lastra di reddito mentre paghi solo l’imposta sulle plusvalenze sui prelievi dei fondi comuni di investimento, i fondi comuni di investimento possono essere più efficienti dal punto di vista fiscale.