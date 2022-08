Grafico in MetaTrader 4: ecco come personalizzarlo

in

Se hai un’idea su come personalizzare i grafici come preferisci, segui la guida qui sotto. Dopo aver letto questa guida sarai in grado di:

Modificare le proprietà del grafico in MetaTrader 4

Aggiungere indicatori/strumenti di disegno nel grafico

Disporre i grafici

Come cambiare i colori del grafico in MT4

L’aspetto del grafico MT4 è facilmente personalizzabile. Puoi facilmente cambiare il suo colore e i colori dei suoi elementi.

Per modificare il colore del grafico MT4:

Fai clic con il pulsante destro del mouse su k in qualsiasi punto del grafico e seleziona “ Proprietà ” dal menu. In alternativa, puoi premere F8 per aprire la finestra “Proprietà”.

Fare clic su OK per completare la modifica.

Come modificare le impostazioni aggiuntive nel grafico MT4

Altre impostazioni possono essere eseguite nella scheda Comune. Quando fai clic sulla scheda “Comune“, puoi modificare la configurazione del grafico e aggiungere alcune funzionalità elencate di seguito:

Grafico offline – Ti consente di fare ricerche e analisi senza successivi aggiornamenti dei prezzi. Questi grafici risultano molto utili per lavorare con titoli o periodi non standard.

Grafico in primo piano: quando questa opzione è selezionata, il grafico viene visualizzato in primo piano, mentre tutti i disegni vengono visualizzati sullo sfondo.

Spostamento grafico: offre spazio vuoto a destra del grafico. Sposta l’immagine a sinistra per fare spazio a destra

Scorrimento automatico del grafico: sposta automaticamente il grafico quando vengono visualizzate nuove candele/barre.

Correzione scala uno a uno e correzione scala: consente di impostare il grafico tra un valore minimo e massimo. È meglio mantenere questa opzione deselezionata.

Passa da un tipo di grafico all’altro (grafico a barre, candele o grafico a linee).

Mostra OHLC – Mostra Aperto, Alto, Basso e Chiudi nell’angolo in alto a sinistra.

Mostra riga Ask : visualizza il prezzo ask.

Mostra separatori di periodo – Separatori per periodi (ad esempio, il grafico dell’intervallo di tempo H4 mostra i separatori di periodo settimanali).

Mostra griglia – Mostra griglia sul grafico

Mostra volumi: viene mostrato il volume delle negoziazioni.

Mostra descrizioni degli oggetti: quando al grafico vengono aggiunte linee di testo/di tendenza e altri strumenti di disegno, vengono visualizzate le descrizioni degli oggetti.

Come aggiungere indicatori grafici e strumenti di disegno

La piattaforma MT4 offre vari indicatori e strumenti di disegno per l’analisi tecnica in modo che i trader prendano decisioni migliori e facciano trading in modo più efficace.

Indicatori o strumenti di disegno possono essere aggiunti al grafico facendo clic su Inserisci indicatori > o oggetti di disegno (linee, canali, gann, ecc.) proprio sotto. Quindi visualizzerai l’elenco delle selezioni offerte da MT4.

Inoltre, è possibile utilizzare gli strumenti di disegno disponibili nella barra degli strumenti per un accesso più rapido.

Come organizzare i grafici

Se apri più grafici nella tua piattaforma di trading, puoi facilmente organizzarli facendo clic su Finestra nel menu principale, quindi scegli il tipo di disposizione del grafico preferito.

MT4 ti fornisce diversi strumenti grafici e puoi facilmente modificare il grafico in base alle tue esigenze. Quindi, se soddisfi la tua personalizzazione, dovresti salvare un modello di grafico su MetaTrader 4 con le tue impostazioni preferite per un riferimento rapido per il futuro.