Grafico in MT4: ecco come salvare un modello

MT4 · Template è un modello che contiene alcune delle impostazioni disponibili quando si utilizza la piattaforma MetaTrader 4. Non solo fa risparmiare tempo ai trader, ma li aiuta anche a salvare impostazioni importanti per il confronto con i modelli futuri.

Tuttavia, i nuovi trader raramente sanno come sfruttare i modelli su MT4, ma principalmente cambiano costantemente.

Questo tutorial ti mostra come salvare e installare i modelli MT4 per un trading più efficiente.

Cos’è MetaTrader Template?

MetaTrader Template è un tipo di modello che salva le impostazioni per i grafici tecnici tra cui proprietà del grafico, indicatori, linee di tendenza, ecc.

Puoi anche salvare le impostazioni del grafico come modello per archiviare idee di trading e impostazioni di analisi per un uso futuro. Aiuta i trader a risparmiare tempo.

Inoltre, i modelli salvati possono essere utilizzati su MT4 da diversi broker che offrono il trading MT4. Puoi anche salvare molti modelli diversi e condividerli con altri trader.

Come salvare le impostazioni del grafico in MT4

Supponiamo di impostare un sistema di trading efficace con alcuni indicatori, si desidera salvare il modello per un uso successivo o condividere questo sistema di trading con altri trader, seguire questi passaggi di seguito:

Fai clic con il pulsante destro del mouse sul grafico e vai a “Modello“ Seleziona “Salva modello“. Quindi assegnare un nome al file e fare clic su Salva.

Come caricare un modello in MT4

Per caricare il modello di grafico con le preferenze in un nuovo grafico:

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul modello di > del grafico . Passa all’opzione “Carica modello“. Seleziona il file modello che preferisci, quindi fai clic su Apri.

In conclusione, salvare le impostazioni del grafico (modello) può aiutarti a eseguire il backup del tuo sistema di trading in modo da poter installare rapidamente il sistema di trading su grafici successivi o condividere il tuo modello efficace con altri trader.

Buon trading!