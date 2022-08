Token personalizzati su MetaMask: ecco come aggiungerli

Ecco come gli utenti possono aggiungere token personalizzati al portafoglio MetaMask.

MetaMask, il principale portafoglio basato su Ethereum, ora consente agli utenti di aggiungere token personalizzati ai loro portafogli, specialmente se i token sono conformi a ERC-20.

Il portafoglio di solito visualizza i token ERC-20 – i token standard accettati dal portafoglio.

Con un’ondata di nuovi token di criptovaluta in rilascio, gli utenti possono aggiungere i loro token personalizzati.

Tuttavia, si consiglia spesso di agire con cautela mentre si esplorano token sconosciuti e successivamente li si aggiunge a MetaMask. Su questa nota, diamo un’occhiata a come i token personalizzati possono essere aggiunti al portafoglio MetaMask.

Come aggiungere token personalizzati a MetaMask

Per aggiungere token personalizzati conformi a ERC-20 al portafoglio MetaMask, gli utenti devono:

Vai su Etherscan e cerca il tuo token personalizzato. In alternativa, vai alla pagina Etherscan del tuo token personalizzato.

Nella sezione Riepilogo profilo selezionare e copiare l’indirizzo del contratto del token personalizzato.

Torna a MetaMask e seleziona Aggiungi token. Incollare l’indirizzo del contratto. MetaMask verrà quindi aggiornato per includere il simbolo del token e altre funzionalità.

Aggiorna il tuo portafoglio per vedere se il token personalizzato è stato aggiunto a MetaMask.

In alternativa, puoi attivare la funzione di rilevamento automatico dei token di MetaMask nelle impostazioni.

Vai a Impostazioni, quindi a Sperimentale, prima di cambiare l’interruttore.

Infine, CoinGecko potrebbe anche essere in grado di aiutarti ad aggiungere token personalizzati alla tua MetaMask.

Se hai collegato la tua MetaMask al tracker dei prezzi, vai alla pagina del token personalizzato e seleziona il logo MetaMask accanto all’indirizzo del contratto. Questo richiederà un pop-up che chiede se si desidera aggiungere il token alla metamaschera.

Rilevamento automatico del token MetaMask

La più recente funzionalità di MetaMask consente di aggiungere facilmente token personalizzati rilevandoli automaticamente.

Per accedere a questa funzione un utente deve:

Accedi al loro account MetaMask

Vai nelle impostazioni

Clicca su sperimentale

Attivare la funzione di rilevamento automatico.

Va notato che questa funzione è disponibile solo sulla mainnet di Ethereum.

Perché non riesco ad aggiungere token a MetaMask?

Uno dei motivi principali per cui non sei in grado di aggiungere token a MetaMask potrebbe essere il fatto che MetaMask deve ancora aggiungere quel token al suo repository di token, motivo per cui non sei in grado di aggiungere il token in primo luogo.

Tuttavia, si consiglia spesso di ricercare quale tipo di token personalizzati possono essere aggiunti a MetaMask prima di effettuare un acquisto attivo.

Un utente deve verificare quali tipi di token sono accettati su MetaMask prima di avviare l’intero processo.