Green Satoshi Token: cos’è e concorrenti diretti

Green Satoshi Token o GST è una delle due criptovalute della casa di STEPN, l’altra è Green Metaverse Token o GMT. Prima di discutere di cosa sia GST, discutiamo di cosa sia STEPN.

Cos’è STEPN?

STEPN è un’applicazione per smartphone basata su Web3 basata sulla blockchain Solana.

L’obiettivo di STEPN è quello di aiutare i suoi utenti ad avere uno stile di vita sano. L’app play-to-earn, STEPN consente agli utenti di guadagnare denaro camminando, facendo jogging o correndo.

La ricompensa di STEPN è sotto forma di un Green Satoshi Token (GST) che viene accreditato su un portafoglio crittografico degli utenti.

Come accennato, GST è il token nativo di STEPN che viene dato come ricompensa agli utenti, cerchiamo di avere informazioni approfondite su GST:

Cos’è Green Satoshi Token?

Green Satoshi Token è uno dei gettoni della casa di Stepn. L’altro token dell’ecosistema STEPN è Green Metaverse Token o GMT. Ecco alcuni fatti su Green Satoshi Token:

Green Satoshi Token (GST) è un token Solana che alimenta STEPN.

L’obiettivo di introdurre la mossa per guadagnare gettoni è quello di sollecitare la popolazione a condurre uno stile di vita sano.

STEPN ha messo a punto due cripto, GST e GMT ed entrambi i cripto hanno il loro scopo. La GST viene utilizzata per coniare le nuove sneakers NFT. La GST può anche essere venduta per ottenere profitti. GMT d’altra parte viene utilizzato come tassa di personalizzazione.

Ci sono limitati token Green Satoshi sul mercato. L’offerta totale di GST è 339.975.417 mentre l’attuale fornitura circolante di GST è 329.975.416 secondo i dati di Coinmarketcap.

Quali sono i casi d’uso del token Green Satoshi?

I casi d’uso di Green Satoshi Token dipenderanno dagli utenti dell’app STEPN. La GST viene utilizzata per alimentare l’app STEPN. Ecco gli usi di Green Satoshi Token:

Una volta che una scarpa viene noleggiata o noleggiata dall’app STEPN, gli utenti devono coniarla. La moneta GST viene utilizzata per coniare le scarpe.

Qualsiasi lavoro di riparazione per le scarpe da ginnastica viene eseguito utilizzando GST sull’app STEPN.

Altri usi della GST sono: livellare le scarpe da ginnastica, aggiornare le gemme, sbloccare la presa, ecc.

Come funziona Green Satoshi Token?

Green Satoshi Token viene utilizzato fondamentalmente come token di ricompensa sull’app STEPN. Per guadagnare i premi, un utente deve scaricare l’app STEPN e noleggiare o noleggiare le scarpe da ginnastica NFT dall’app STEPN. Una volta noleggiate le scarpe da ginnastica NFT, puoi guadagnare valuta di gioco facendo jogging, camminando o correndo all’aperto, che può essere incassata a scopo di lucro o utilizzata nel gioco. Green Satoshi Token viene utilizzato per questo scopo.

Ci sono tre modalità di gioco STEPN: 1. Modalità Solo, 2. Modalità Maratona e 3. Modalità Sfondo.

Un utente può guadagnare ricompense sotto forma di un Green Satoshi Token in una qualsiasi delle tre modalità. In modalità solista, un utente può guadagnare token spostandosi. Gli utenti possono anche guadagnare gettoni partecipando alle maratone. Tuttavia, per partecipare alle maratone, l’utente deve registrarsi per ogni gara 24 ore prima dell’inizio dell’evento.

La modalità sfondo entra in gioco quando l’utente possiede o noleggia una sneaker. La modalità viene attivata anche quando l’app STEPN è disattivata. Quando l’app STEPN è disattivata, la modalità in background estrae il conteggio dei passi dai dati sanitari del dispositivo mobile.

Chi sono i concorrenti di Green Satoshi Token?

Le piattaforme move-to-earn stanno guadagnando un’immensa popolarità man mano che lo sviluppo delle tecnologie Web3 cresce. Molte piattaforme move-to-earn sono state create con i propri token nativi. Green Satoshi Token sta affrontando un’immensa concorrenza in questo segmento. Alcuni dei grandi concorrenti di GST sono:

FITFI: FITFI è il token nativo dell’app STEP che si basa sulla funzione move-to-earn.

STEP: STEP è la crittografia nativa dell’app move-to-earn, STEP. È un’app basata su Ethereum.

GENE: GENE Token è un token di governance e staking che rappresenta il valore del gioco Genopets. Genopets è il primo gioco NFT Free-to-Play, Move-to-Earn al mondo su Solana.