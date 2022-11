VeChain: cos’è e concorrenti diretti

in

VeChain è una piattaforma blockchain creata per migliorare le operazioni aziendali e la gestione della supply chain. Utilizza la tecnologia di contabilità distribuita per semplificare queste procedure e il flusso di informazioni per reti di approvvigionamento complesse.

È stato avviato nel 2015 come catena di consorzi privati, collaborando con una varietà di aziende per studiare le applicazioni blockchain.

Con il token ERC-20 VEN, VeChain avrebbe iniziato il suo passaggio a una blockchain pubblica nel 2017 e nel 2018 avrebbe lanciato il proprio sotto il ticker VET.

Quali sono i casi d’uso di Vechain?

VeChain mira a indurre una rete di computer a gestire una piattaforma che consente alle aziende di creare e utilizzare applicazioni decentralizzate. Fornisce alle aziende nuovi strumenti per un trasferimento efficiente dei dati e la gestione della supply chain, facilitando una migliore collaborazione digitale tra di loro.

Casi d’uso di VeChain

VeChain è un’idea nuova di zecca che aggiunge valore alle operazioni aziendali e può essere utilizzata nei domini della catena di approvvigionamento e della tracciabilità. La tecnologia VeChain offre una vasta gamma di applicazioni in una varietà di settori, ma ha un vantaggio molto evidente e percepibile nelle catene di approvvigionamento per le imprese commerciali.

VeChain Identity Technology, che utilizza codici QR e chip RFID per scansionare e identificare le cose sulla blockchain, consente a diverse organizzazioni lungo la catena di approvvigionamento, da produttori e distributori a spedizionieri e rivenditori, di seguire i prodotti attraverso ogni fase in tempo reale.

Cosa rende VeChain diverso dagli altri?

Vechain, che è più riconosciuto per il suo lavoro nella catena di approvvigionamento; ma non ha visto molta innovazione Ha già ottenuto un grande successo lavorando con clienti prestigiosi e organizzazioni governative per fornire un livello di fiducia decentralizzato per ecosistemi multipartitici.

Una migliore protezione, efficacia e facilità di tracciamento per tutti i tipi di dati sono rese possibili dall’utilizzo di un’infrastruttura visibile senza singoli punti deboli o di controllo. L’automazione peer-to-peer tramite contratti intelligenti aiuta anche a risparmiare sulle spese. La digitalizzazione della fiducia e della collaborazione che offre è vantaggiosa per molti settori diversi, tra cui carbonio, supply chain, logistica globale, ecosistemi basati su incentivi, passaporti automobilistici e altro ancora.

Chi sono i concorrenti di VeChain?

Concorrenti di VeChain in base ai suoi casi d’uso, alle differenze e anche all’affidabilità della blockchain e alla facilità d’uso della blockchain. Alcuni dei principali concorrenti di VeChain sono: