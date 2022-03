Nuovi giochi NFT: prossimi giochi NFT di criptovaluta che verranno lanciati nel 2022

Se stai cercando nuovi e imminenti giochi NFT da giocare nella sfera delle criptovalute, ci sono molte scelte.

I giochi NFT hanno preso d’assalto il mondo a metà del 2021, con Axie Infinity che si avvicina a 1 milione di giocatori attivi.

Mentre ci sono molti grandi giochi NFT già disponibili, ce ne sono molti altri in arrivo anche in futuro.

Mentre i giochi e la criptovaluta si combinano ulteriormente, creando nuovi aspetti di gioco che premiano i giocatori con risorse digitali, ecco uno sguardo ad alcuni dei prossimi giochi NFT per il 2022 e oltre.

Nuovi giochi NFT

Ci sono molti giochi NFT in arrivo pronti per il lancio su varie blockchain nel prossimo futuro.

Ecco una selezione di cinque titoli NFT in arrivo.

Mines of Dalarnia

Mines of Dalarnia è un gioco free-to-play che sta attualmente testando la sua v2.0 – infatti, la sua alpha è ora giocabile.

Il gioco di platform mining 2D vede i giocatori farsi strada attraverso livelli generati proceduralmente per estrarre blocchi di minerali. I minerali possono essere utilizzati per aggiornare oggetti e personaggi, o per creare una raffineria, utilizzata per affittare terreni nella sua configurazione di gioco immobiliare.

La prima vendita di terreni è iniziata il 27 dicembre, durando fino al 16 gennaio.

Secondo l’ultimo post di Medium, le opportunità di playtest di una build mainnet dovrebbero uscire nei prossimi mesi.

LA SANDBOX

Inizialmente un titolo mobile, The Sandbox è il prossimo titolo play-to-earn di Animoca Brands, a seguito di un investimento nella ricostruzione del gioco.

La Sandbox e il suo LAND sono esplosi alla fine del 2021 dopo che il concetto di metaverso è diventato un argomento di tendenza online.

I giocatori costruiranno questo su LAND – le trame digitali della Sandbox – che potranno poi monetizzare o vendere in cambio di SAND – il token della Sandbox.

Per quanto riguarda i suoi aspetti di gioco, questo mondo virtuale basato su voxel consente ai giocatori di creare giochi o contenuti sulla loro TERRA.

La prima alpha pubblica è stata lanciata a novembre 2021, fino al 20 dicembre. Nel 2022, possiamo aspettarci ulteriori test, il lancio del DAO di The Sandbox e un lancio mobile, secondo la sua roadmap.

Phantom Galaxies

Phantom Galaxies attraversa molti generi. Si descrive come un “simulatore spaziale open-world con sparatutto mech veloci e una storia accattivante”.

Con il combattimento mech, i mech NFT aggiornabili, le gilde e l’esplorazione dell’universo, Phantom Galaxies è pronto per un 2022 stellare se riuscirà a rispettare la sua roadmap.

Secondo il suo sito web, i pianeti di proprietà dei giocatori usciranno nel Q1 2022, seguiti da Origin Series Avatars e Starfighters in Q2. Questo è in vista del lancio del gioco in accesso anticipato nel Q3 2022.

ILLUVIUM

La prima open beta di Illuvium era inizialmente prevista per dicembre 2021, con il suo rilascio completo che sarebbe arrivato anche nel Q4 2021.

Tuttavia, questo è stato poi rimandato, con una open beta prevista per il lancio nel Q1 2022. L’ultimo post sul blog degli sviluppatori suggerisce che c’è ancora molto da fare.

Questo auto battler open-world presenta un roster di oltre 100 Illuvials. I giocatori possono guadagnare partecipando a battaglie PvP Arena o attraverso missioni PvE.

Illuvium funziona anche sulla blockchain di Ethereum, utilizzando il suo token ILV.

La versione mobile di Illuvium verrà lanciata nel 2022, prima di un sequel completo nel 2023, secondo la sua roadmap.

Guild of Guardians

Pubblicato da Immutable, la società dietro Gods Unchained, Guild of Guardians è un RPG fantasy mobile in uscita nel 2022.

I giocatori saranno in grado di scambiare il loro bottino con altri giocatori, guadagnato attraverso il gameplay.

Oltre 120.000 giocatori si sono pre-registrati per il multiplayer dungeon RPG, che si concentra sul dare ai giocatori “la vera proprietà digitale” delle risorse di gioco tramite NFT sulla blockchain di Ethereum.

Una soft alpha dovrebbe essere lanciata nel Q2 2022, seguita da una beta nel Q4 prima del lancio completo della Guild of Guardians nel Q2 2023 – un ritardo rispetto alla data iniziale di inizio 2022 data.

Bridgeworld

Bridgeworld è un altro promettente gioco NFT di Treasure DAO con una trama intrigante. Il gioco consente agli utenti di accumulare $MAGIC token ed è anche noto come “Nintendo del metaverso”

Il gioco mira a consentire agli utenti di raccogliere tesori in diversi modi, tra cui missioni, mining e funzionalità della comunità. Gli utenti possono anche unirsi a gilde basate su fan / comunità di gioco per accelerare il loro potere minerario.