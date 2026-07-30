Guida agli investimenti 2026: soluzioni e considerazioni con J.P. Morgan

Scopri le strategie di investimento più promettenti per il 2026 con J.P. Morgan e le considerazioni cruciali per prendere decisioni informate.

Il mondo degli investimenti è in continua evoluzione, e il 2026 non fa eccezione. J.P. Morgan, una delle istituzioni finanziarie più rispettate al mondo, offre una vasta gamma di prodotti e servizi di gestione patrimoniale, adattati alle esigenze dei suoi clienti. Tuttavia, è fondamentale comprendere i rischi e le considerazioni generali prima di intraprendere qualsiasi decisione di investimento.

Le opinioni, le strategie e i prodotti citati in questo materiale potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. È essenziale valutare attentamente se i servizi, i prodotti o le strategie discussi sono idonei alle proprie esigenze. Prima di prendere qualsiasi decisione d’investimento, è necessario considerare gli obiettivi, i rischi, gli oneri e le spese associati.

Rischi e considerazioni generali

Investire comporta sempre dei rischi. Il capitale restituito può essere inferiore a quello inizialmente investito, e i rendimenti passati non sono indicatori attendibili dei risultati futuri. Le scelte di allocazione e diversificazione di portafoglio non garantiscono un rendimento positivo né eliminano il rischio di perdite. Nessuna parte di questo materiale deve essere utilizzata fuori contesto per prendere decisioni di investimento.

Le informazioni contenute in questo materiale sono ritenute affidabili, ma J.P. Morgan non ne attesta né garantisce l’accuratezza, l’affidabilità o la completezza. Non si rilascia alcuna dichiarazione o garanzia riguardo a calcoli, grafici, tabelle, diagrammi o commenti contenuti nel presente materiale, che vengono forniti esclusivamente a scopo illustrativo.

Conflitti d’interesse e strategie di investimento

Potrebbero sorgere conflitti d’interesse laddove J.P. Morgan abbia un incentivo ad adottare comportamenti che potrebbero avvantaggiare la società stessa. Ad esempio, quando J.P. Morgan investe in un prodotto d’investimento emesso o gestito da una sua consociata, o quando riceve servizi o pagamenti per la prestazione di servizi in relazione a prodotti d’investimento acquistati per il portafoglio di un cliente.

Le strategie d’investimento selezionate dai gestori patrimoniali di J.P. Morgan sono sottoposte al vaglio dei team di ricerca sui gestori. In linea di massima, viene data preferenza alle strategie gestite da J.P. Morgan, che si allineano bene ai giudizi prospettici della società. Tuttavia, è importante osservare che l’inclusione di strategie gestite internamente genera un maggior livello di commissioni complessive a favore di J.P. Morgan.

I Six Circles Funds

I Six Circles Funds sono fondi comuni registrati negli Stati Uniti e gestiti da J.P. Morgan, che si avvalgono della sub-consulenza di terzi. Sebbene siano considerati strategie gestite internamente, JPMC non applica una commissione per la gestione dei fondi o altri servizi legati ai fondi.

Informazioni su entità giuridiche e normative

Negli Stati Uniti, i conti bancari di deposito e i servizi affini sono offerti da JPMorgan Chase Bank, N.A., membro della FDIC. In Germania, il presente materiale è pubblicato da J.P. Morgan SE, autorizzata dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). In Italia, il materiale è distribuito da J.P. Morgan SE – Succursale di Milano, autorizzata dalla BaFin e sottoposta alla vigilanza della Banca d’Italia e della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).

In altri paesi europei, come Spagna, Francia, Belgio, Grecia, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia, il materiale è distribuito da filiali locali di J.P. Morgan SE, ciascuna autorizzata e supervisionata dalle autorità finanziarie locali.

Prima di effettuare una transazione finanziaria, si raccomanda di consultare il proprio consulente fiscale, legale e contabile. J.P. Morgan e le sue consociate non forniscono consulenza fiscale, legale o contabile.