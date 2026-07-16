Guida ai broker di criptovalute: come scegliere il migliore per i tuoi investimenti

Esplora le migliori piattaforme per investire in criptovalute nel 2026. Scopri le caratteristiche, i vantaggi e le offerte di eToro, Bitpanda, XTB, Trade Republic e Scalable Capital.

Il mondo delle criptovalute continua a crescere, attirando l’attenzione di sempre più investitori. Con l’aumento della domanda, è fondamentale scegliere il giusto broker per operare in modo sicuro ed efficiente. In questa guida, esploreremo le migliori piattaforme disponibili nel 2026, analizzando le loro caratteristiche, vantaggi e offerte.

Investire in criptovalute può essere un’attività redditizia, ma richiede una buona comprensione del mercato e delle piattaforme disponibili. Un broker di criptovalute è un intermediario finanziario che permette di negoziare tra diverse criptovalute e altri strumenti finanziari. A differenza degli exchange che si concentrano esclusivamente sulle criptovalute, i broker offrono una gamma più ampia di strumenti, rendendoli ideali per chi cerca una diversificazione del proprio portafoglio.

EToro: la piattaforma per il copy trading e lo staking

eToro è una delle piattaforme più popolari per chi vuole investire in criptovalute. Offre una vasta gamma di servizi, tra cui il copy trading che permette di copiare automaticamente le operazioni dei Popular Investors. Inoltre, eToro offre un servizio di staking che permette di ottenere ricompense sulle criptovalute possedute.

Con eToro, è possibile investire in oltre 79 criptovalute, sia reali che tramite CFD. La piattaforma è semplice da usare, anche per chi non ha esperienza nel trading. Inoltre, eToro offre un conto demo con denaro virtuale per testare la piattaforma senza rischi.

Bitpanda: la piattaforma con oltre 500 criptovalute

Bitpanda è un’altra piattaforma molto apprezzata per il trading di criptovalute. Nata come exchange, Bitpanda ha ampliato la sua offerta includendo anche azioni, ETF e materie prime. La piattaforma offre oltre 500 criptovalute reali e 8 indici su criptovalute, con la possibilità di investire a partire da soli 1€.

Bitpanda è riconosciuta dall’FMA austriaca e iscritta nel registro OAM in Italia. La piattaforma offre anche un servizio di staking con rendimenti fino al 13% APY. Tuttavia, le commissioni possono essere leggermente più alte rispetto ad altre piattaforme.

XTB: la piattaforma per il trading di CFD

XTB è un broker online che offre la possibilità di investire in 14 differenti criptovalute tramite CFD. La piattaforma è adatta sia per i principianti che per gli esperti, grazie alla sua interfaccia user-friendly e al conto demo con 100.000€ di denaro virtuale.

XTB opera sotto la vigilanza di diverse autorità finanziarie, tra cui la FCA del Regno Unito e la CySEC di Cipro. La piattaforma offre spread a partire da 0,22% e non applica commissioni sulle criptovalute.

Trade Republic: il broker con licenza bancaria

Trade Republic è un broker online con licenza bancaria, nato a Berlino e recentemente sbarcato in Italia. La piattaforma offre l’accesso a oltre 50 criptovalute, tra cui Bitcoin, Ethereum e Ripple. La commissione per ogni eseguito è di soli 1€.

Trade Republic opera sotto la vigilanza della BaFin l’autorità finanziaria tedesca. La piattaforma offre un servizio di custodia gratuita delle criptovalute presso un custode regolamentato in Germania.

Scalable Capital: il broker per gli ETP sulle criptovalute

Scalable Capital è un broker online tedesco che permette il trading su azioni, ETF e criptovalute tramite ETP. La piattaforma offre 13 ETP sulle criptovalute, quotati sui mercati tedeschi XETRA e GETTEX. Gli ETP replicano l’andamento del prezzo di Bitcoin, Ethereum e Litecoin.

Scalable Capital offre anche la possibilità di costruire un piano di accumulo in criptovalute. Gli ETP acquistati vengono custoditi in cold wallet presso un depositario regolamentato, senza costi di mantenimento o custodia per il cliente.

Scegliere il giusto broker per investire in criptovalute è fondamentale per operare in modo sicuro ed efficiente. Le piattaforme analizzate in questa guida offrono una vasta gamma di servizi e caratteristiche, adatte a diversi tipi di investitori. Ricorda sempre di valutare attentamente i rischi e di scegliere l’intermediario più adatto alle tue esigenze.