Regolamento MiCA: cosa cambia per le criptovalute in Europa

Dal 1° luglio 2026 è entrato in vigore il regolamento MiCA, che introduce nuove regole per le criptovalute in Europa. Scopri cosa cambia per gli operatori e gli investitori.

Dal 1° luglio 2026, il mercato delle criptovalute in Europa ha vissuto una svolta epocale con l’entrata in vigore del regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets). Questo nuovo quadro normativo introduce regole comuni per tutte le attività legate ai crypto-asset nei Paesi dell’Unione Europea, superando il precedente sistema basato su autorizzazioni nazionali che aveva creato un quadro frammentato.

L’obiettivo del regolamento MiCA è quello di uniformare le modalità con cui vengono offerti i servizi collegati alle criptovalute, creando un mercato più trasparente e regolamentato. Gli operatori che intendono fornire servizi nell’Unione Europea devono essere in possesso di una specifica autorizzazione prevista dal regolamento MiCA, che deve risultare registrata presso l’ESMA, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Nuove regole per un mercato più sicuro

Con l’entrata in vigore definitiva del regolamento, il settore delle criptovalute, che negli ultimi anni è cresciuto rapidamente, è ora disciplinato da regole uniformi. Le società operanti nel mercato dei crypto-asset devono adeguarsi a requisiti comuni riguardanti l’emissione, l’offerta e la negoziazione degli asset digitali, seguendo standard validi in tutta l’Unione Europea.

Una particolare attenzione è riservata alle stablecoin criptovalute progettate per mantenere un valore stabile. Per questi strumenti, il regolamento introduce obblighi più rigorosi per rafforzare la tutela degli investitori e aumentare il livello di affidabilità del mercato. Inoltre, è stato introdotto l’obbligo di pubblicare un White Paper che contenga le caratteristiche del progetto, i rischi e le informazioni essenziali per gli investitori.

Per contrastare gli abusi di mercato, il regolamento introduce specifiche misure contro l’utilizzo di informazioni privilegiate, la diffusione illecita di informazioni riservate e le pratiche di manipolazione del mercato delle criptovalute. Grazie all’introduzione di un’unica disciplina europea, si punta a rendere più omogenee le condizioni operative per tutti gli operatori del settore, riducendo le differenze tra i vari ordinamenti nazionali.

Conseguenze per le piattaforme non autorizzate

L’entrata in vigore del MiCA comporta conseguenze concrete anche per le piattaforme che non hanno ottenuto la nuova autorizzazione prevista dalla normativa europea. Gli operatori privi dei requisiti richiesti non potranno continuare a offrire servizi ai clienti dell’Unione Europea e saranno costretti a sospendere la propria attività oppure a interrompere l’accesso al mercato comunitario.

Tra gli esempi più significativi c’è Binance una delle principali piattaforme mondiali dedicate allo scambio di criptovalute. La società ha ritirato la richiesta di autorizzazione presentata in Grecia, comunicando l’intenzione di ripresentarla successivamente in un altro Stato membro. Fino al rilascio della nuova autorizzazione, la piattaforma non rientra tra i soggetti abilitati a operare secondo il regime previsto dal MiCA.

Le nuove regole prevedono che i fornitori di servizi mantengano separati i fondi e le criptovalute dei clienti dal proprio patrimonio, adottino sistemi di controllo interno e rispettino requisiti organizzativi e patrimoniali finalizzati a garantire una gestione prudente dell’attività. L’avvio definitivo del regolamento europeo rappresenta quindi un momento di svolta per il settore delle criptovalute, puntando a creare un mercato più ordinato e trasparente.

Le richieste del Parlamento UE

Il Parlamento UE ha approvato il 7 luglio 2026 una risoluzione incentrata sulle cripto-attività, la tokenizzazione degli strumenti finanziari, gli stablecoin e le infrastrutture della finanza digitale. Il Parlamento riconosce il ruolo pionieristico dell’Unione europea nell’adozione del MiCAR, invitando la Commissione, l’ABE, l’ESMA, l’AMLA e le autorità nazionali a garantirne un’applicazione uniforme.

Il Parlamento osserva che la nuova amministrazione statunitense è significativamente più aperta nei confronti delle cripto-attività, il che ha portato all’adozione di atti legislativi fondamentali e di un approccio più indulgente da parte delle autorità di vigilanza. Negli USA, l’approccio normativo è ancora in fase di elaborazione e i responsabili politici e le autorità di regolamentazione statunitensi utilizzano l’espressione “attività digitali” per comprendere le rappresentazioni crittografiche digitali di valore o diritti garantiti in un registro distribuito.

È stata evidenziata la necessità di sviluppare competenze specialistiche sulle tecnologie DLT, rafforzando i presidi in materia di cybersecurity, governance delle reti decentralizzate e rischio operativo. Particolare rilievo assume anche il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, mediante controlli rafforzati, strumenti di monitoraggio più efficaci e cooperazione tra autorità investigative.