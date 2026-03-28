Guida ai percorsi universitari: economia, scienze dell’educazione e tecniche psicologiche

Questo articolo riunisce in modo sintetico le informazioni essenziali su tre ambiti di studio universitari: i percorsi in economia, il corso di Scienze dell’educazione e dei processi formativi e il corso triennale in Scienze e tecniche psicologiche.

L’obiettivo è fornire una visione chiara delle strutture didattiche, delle specializzazioni disponibili e delle comunicazioni operative che interessano studenti e laureandi, mantenendo i riferimenti ufficiali e le precisazioni pratiche.

Troverete qui indicazioni sui curricula proposti nel corso di economia, sulle modalità di svolgimento delle proclamazioni e sugli avvisi relativi ai laboratori professionalizzanti per gli studenti di psicologia. Sono riportate anche informazioni istituzionali come il doppio titolo con partner esteri e l’obbligo dell’esame di Business English, elementi che orientano le scelte formative.

I percorsi del corso in finanza e gestione aziendale

Il corso di economia è strutturato per fornire competenze gestionali e operative in diversi ambiti aziendali. Tra le caratteristiche chiave c’è il doppio titolo con Grenoble Ecole de Management (Francia) e con la Bochum University of Applied Sciences (Germania), che offre agli studenti opportunità internazionali e un profilo professionale potenziato. Il piano didattico è diviso in cinque curricula tematici, tutti con insegnamenti differenziati nel terzo anno salvo l’esame obbligatorio di Business English, che resta comune per tutti.

Descrizione dei cinque curricula

Il curriculum in Economia Aziendale (CLEA) si concentra sulle funzioni amministrative e fornisce le basi per chi aspira alla libera professione; il curriculum in Economia e Finanza (CLEF) approfondisce temi legati all’intermediazione e ai mercati finanziari, indirizzando verso banche e assicurazioni. Ciascun percorso è pensato per sviluppare competenze tecniche spendibili nel mondo del lavoro e per la prosecuzione degli studi.

Altre specializzazioni

Il curriculum in Economia dei Mercati Internazionali (CLEI) affronta le dinamiche dell’import-export e la presenza nei mercati esteri, ponendo attenzione alle istituzioni economico-politiche internazionali. Il curriculum in Economia e Marketing (CLAM) fornisce strumenti per analizzare la domanda e progettare strategie di prodotto e comunicazione. Infine, il curriculum in Economia e Nuove Tecnologie Digitali (CLED) esplora l’impatto della digital economy sul business e sulla società, integrando competenze digitali con modelli economici tradizionali.

Scienze dell’educazione: struttura e indicazioni pratiche

Il corso di Scienze dell’educazione e dei processi formativi (classe L-19) è un percorso triennale che mira a costruire una solida cultura di base nelle scienze dell’educazione con competenze interdisciplinari. Tra le comunicazioni amministrative recenti, si segnala un avviso relativo alle proclamazioni di laurea per la sessione straordinaria 2026/2026, con precise disposizioni logistiche: è previsto un massimo di 10 ospiti per candidato e regole di comportamento nel plesso, quali il divieto di coriandoli e festeggiamenti rumorosi per rispetto delle attività in corso.

Turni e modalità di proclamazione

Le comunicazioni indicano turni specifici per le sedute di proclamazione: ad esempio, sono stati pubblicati orari per Venerdì 27 marzo e Martedì 31 marzo in Aula A del Plesso di Borgo Carissimi, con finestre temporali di ingresso e l’invito a lasciare il cortile subito dopo la proclamazione. Tali direttive sono motivate da ragioni di sicurezza, comfort e decoro urbano, con richiamo a ordinanze comunali.

Scienze e tecniche psicologiche: laboratori e avvisi didattici

Per il corso di Scienze e tecniche psicologiche del Dipartimento di Scienze della Formazione sono attivi avvisi rivolti agli studenti: tra questi, comunicazioni del 26/03/2026 informano che il primo ciclo dei laboratori professionalizzanti TPV inizierà il 03 APRILE 2026 per gli iscritti al secondo e al terzo anno, con regole precise per l’ammissione e la prenotazione su piattaforma.

Requisiti e procedure per partecipare

Per accedere ai laboratori è necessario aver superato gli esami propedeutici (tra cui Fondamenti della Psicologia, Psicologia fisiologica e Psicologia dello sviluppo) e aver presentato la richiesta di ammissione TPV. La prenotazione deve essere effettuata sulla piattaforma Studium con il codice indicato nell’avviso, seguendo le istruzioni per completare una singola prenotazione valida per l’intero ciclo.

In conclusione, conoscere la struttura dei corsi, le scadenze amministrative e i requisiti per le attività pratiche è fondamentale per orientare il proprio percorso accademico. L’utilizzo degli strumenti digitali, il rispetto delle disposizioni logistiche per le proclamazioni e la pianificazione degli esami obbligatori, come il Business English, aiutano a trasformare il percorso universitario in un progetto formativo coerente e spendibile nel mondo del lavoro.