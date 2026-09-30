Scopri se è possibile ridurre le tasse trasferendosi all’estero e quali opportunità offre la flat tax italiana per i nuovi residenti.

Ogni anno migliaia di italiani si chiedono se esista una soluzione legale per alleggerire il carico tributario, magari cambiando paese di domicilio. La risposta è affermativa, ma richiede attenzione a norme precise, tempi di permanenza e costi tangibili. Ignorare le regole dell’espatrio fiscale può provocare una doppia imposizione o, peggio, sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nel 2026 le opportunità per chi vuole sfruttare una tassazione zero o un regime di tassazione territoriale si sono ampliate, ma ciascuna scelta comporta requisiti di residenza fiscale ben definiti. Prima di qualsiasi passo, è fondamentale capire cosa significhi realmente trasferire la propria dimora fiscale e quali siano le conseguenze sul IRPEF italiano.

Residenza fiscale: come dimostrare il trasferimento

Il concetto di residenza fiscale si fonda su criteri di tempo, domicilio e interessi vitali. La normativa italiana prevede che chi trascorre più di 183 giorni sul territorio nazionale, o mantiene il proprio domicilio o il centro degli interessi economici, resta soggetto all’IRPEF su tutti i redditi mondiali. Per uscire da questo ambito è necessario cancellarsi dal censimento anagrafico italiano e iscriversi all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).

L’Agenzia delle Entrate controlla con rigore la reale dimostrazione di abituale dimora all’estero contratti di affitto, bollette, tessera sanitaria locale e presenza regolare nei registri civili sono documenti tipici richiesti. Senza tali prove, anche un trasferimento di facciata rischia di essere contestato, con l’effetto di conservare la tassazione italiana.

Giurisdizioni a tassazione zero più ricercate

Emirati Arabi Uniti

Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano una delle mete più ambite per la loro assenza di imposte sul reddito delle persone fisiche infrastrutture di alto livello e un vivace hub finanziario. Dubai e Abu Dhabi offrono servizi internazionali di qualità, ma richiedono una presenza minima per mantenere la residenza, solitamente attestata mediante contratto di lavoro o investimento immobiliare.

Bahrain

Il Bahrain condivide il modello degli Emirati: nessuna imposta personale e un contesto stabile nel Golfo Persico. Anche qui la prova di vita effettiva è basata su documenti di registrazione dell’abitazione e sul rispetto delle norme sull’immigrazione.

Panama

Il Panama utilizza il principio della tassazione territoriale soltanto i redditi prodotti sul suo territorio sono soggetti a imposta. I residenti che percepiscono dividendi o plusvalenze da attività svolte fuori dal paese risultano esenti da imposte locali, ma devono comunque dimostrare la reale permanenza sul territorio panamense.

Paraguay

Il Paraguay è considerato una delle destinazioni più economiche dell’America Latina. Anche qui vige il regime territoriale, con aliquote molto contenute sui redditi interni. La soglia di ingresso per la residenza è relativamente bassa, ma è necessario mantenere una dimostrazione di vita quotidiana nel Paese.

Isole Cayman

Le Isole Cayman sono famose per l’assenza di imposte dirette su reddito, capital gain e successioni. Tuttavia, la scelta di questa giurisdizione comporta un’attenta valutazione delle implicazioni reputazionali e del rispetto delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione, soprattutto con l’Italia.

Flat tax per i neo-residenti in Italia: le novità del 2026

A partire dal 1° gennaio 2026 la Legge 199/2025 ha modificato il regime previsto dall’articolo 24-bis del TUIR introdotto con la Legge di Bilancio 2017. L’imposta sostitutiva annuale è passata da €200.000 a €300.000 per chi decide di trasferire nuovamente la propria residenza fiscale in Italia. Il beneficio è valido per un massimo di quindici periodi d’imposta senza possibilità di rinnovo.

Il regime è pensato per soggetti con patrimoni o redditi esteri elevati: pagando una cifra fissa, si evita l’applicazione delle aliquote progressive dell’IRPEF che nel 2026 sono 23 % fino a €28.000, 33 % da €28.001 a €50.000, e 43 % oltre €50.000. Per ogni familiare che si vuole estendere al regime, è previsto un onere aggiuntivo di €50.000 annui, purché anche il familiare soddisfi i requisiti di accesso.

L’opzione è particolarmente vantaggiosa per chi, pur trasferendosi in Italia percepisce redditi da capitale, plusvalenze o dividendi generati all’estero: la tassazione rimane limitata all’imposta forfettaria, evitando la doppia imputazione. Tuttavia, è fondamentale verificare l’esistenza di eventuali convenzioni contro la doppia imposizione tra Italia e il Paese di origine dei redditi, poiché queste influiscono sul carico fiscale complessivo.

Un’analisi accurata della propria situazione patrimoniale, unitamente a una consulenza fiscale esperta, è l’unico modo per trasformare le opportunità offerte dal 2026 in un reale risparmio tributario.