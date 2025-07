Guida ai risparmi sulle bollette estive per luce e gas

L’estate di quest’anno ha portato temperature davvero torride, costringendo molti italiani a cercare un po’ di sollievo con condizionatori, ventilatori e climatizzatori.

Ma sai qual è il rovescio della medaglia? Questa necessità di frescura si traduce in bollette della luce e del gas che lievitano, creando non poche preoccupazioni per le famiglie. E tu, sei pronto ad affrontare l’impatto dei costi energetici?

Aumento dei costi energetici

Con l’arrivo della stagione estiva, il costo dell’elettricità ha subito un incremento notevole. Già a giugno, il prezzo medio dell’elettricità ha raggiunto circa 0,133 € per kWh, in costante aumento rispetto ai mesi precedenti. D’altra parte, il costo del gas ha visto una crescita più contenuta, attestandosi intorno a 0,391 € per Smc. Ma perché accade tutto ciò? È semplice: l’uso crescente di elettrodomestici energivori, che, pur offrendo comfort, comporta un esborso economico considerevole.

Secondo le stime, l’uso intensivo di condizionatori e ventilatori può far lievitare le bollette fino al 30%. La situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che tante famiglie, nel tentativo di rimanere fresche, tendono a lasciare questi dispositivi accesi per gran parte della giornata. Perciò, è fondamentale adottare strategie efficaci per contenere i costi. Vuoi sapere come? Continua a leggere!

Consigli per risparmiare sulla bolletta della luce

Per affrontare l’aumento delle bollette, ecco alcuni suggerimenti pratici che potrebbero fare la differenza:

Utilizzare ventilatori: I ventilatori consumano meno energia rispetto ai condizionatori. Posizionarli strategicamente può migliorare la circolazione dell’aria e offrire un sollievo significativo. Hai mai provato a posizionarli di fronte a una finestra aperta?

I ventilatori consumano meno energia rispetto ai condizionatori. Posizionarli strategicamente può migliorare la circolazione dell’aria e offrire un sollievo significativo. Hai mai provato a posizionarli di fronte a una finestra aperta? Impostare il condizionatore a una temperatura moderata: È consigliabile mantenere il condizionatore a una temperatura che non superi i 26°C . Ogni grado in meno aumenta il consumo energetico del 6-8% .

È consigliabile mantenere il condizionatore a una temperatura che non superi i . Ogni grado in meno aumenta il consumo energetico del . Spegnere gli apparecchi non utilizzati: È fondamentale spegnere luci e apparecchi non necessari quando non sono in uso. Anche i caricabatterie lasciati in presa possono generare un consumo invisibile di energia. Ti sei mai chiesto quanto potrebbe costarti questo “consumo fantasma”?

È fondamentale spegnere luci e apparecchi non necessari quando non sono in uso. Anche i caricabatterie lasciati in presa possono generare un consumo invisibile di energia. Ti sei mai chiesto quanto potrebbe costarti questo “consumo fantasma”? Utilizzare tende o persiane: Chiudere le tende durante le ore più calde può contribuire a mantenere freschi gli ambienti, riducendo così la necessità di raffreddamento artificiale. Prova a fare un test: chiudi le tende e osserva la differenza!

Consigli per risparmiare sulla bolletta del gas

Oltre ai suggerimenti per l’elettricità, è altrettanto importante considerare come ottimizzare i costi del gas. Ecco alcune dritte:

Regolare il termostato: Mantenere il termostato a una temperatura moderata, intorno ai 20°C , può ridurre notevolmente il consumo di gas. Ogni grado in meno può tradursi in un risparmio fino al 5% sulla bolletta. Hai mai provato a scendere di un grado?

Mantenere il termostato a una temperatura moderata, intorno ai , può ridurre notevolmente il consumo di gas. Ogni grado in meno può tradursi in un risparmio fino al sulla bolletta. Hai mai provato a scendere di un grado? Controllare le perdite: Assicurati che non ci siano perdite nei tubi del gas e che gli impianti siano in buone condizioni. Questo semplice controllo può prevenire sprechi significativi.

Assicurati che non ci siano perdite nei tubi del gas e che gli impianti siano in buone condizioni. Questo semplice controllo può prevenire sprechi significativi. Utilizzare l’acqua calda con parsimonia: Limitare l’uso dell’acqua calda, come nei lavaggi o nelle docce, contribuisce a un minor consumo energetico. Hai mai pensato a quanto può costare una doccia prolungata?

Limitare l’uso dell’acqua calda, come nei lavaggi o nelle docce, contribuisce a un minor consumo energetico. Hai mai pensato a quanto può costare una doccia prolungata? Pianificare i pasti: Cucinare più pietanze in una sola volta può ridurre il tempo di utilizzo del forno e, di conseguenza, il consumo di gas. Prova a preparare un’intera cena in un colpo solo!

Adottare queste misure non solo aiuterà a contenere i costi, ma contribuirà anche a un utilizzo più responsabile delle risorse energetiche. E in un’epoca in cui la sostenibilità è più importante che mai, chi non vorrebbe fare la propria parte?