Guida completa agli ETF sull’S&P 500: performance, costi e come scegliere

L’indice S&P 500 rappresenta il barometro del mercato azionario statunitense, raccogliendo le performance delle 500 maggiori società del paese. Per gli investitori, replicare questo indice attraverso ETF è diventato un metodo popolare per diversificare il proprio portafoglio e beneficiare della crescita del mercato americano.
Nel 2026, l’S&P 500 ha registrato un rendimento del 11,30% in euro al 31 maggio, offrendo un’opportunità interessante per chi cerca rendimenti stabili. Ma quali sono gli ETF che meglio replicano questo indice? Scopriamolo insieme.
Costi degli ETF sull’S&P 500
Uno dei fattori più importanti da considerare quando si sceglie un ETF è il costo. L’indicatore sintetico di spesa annuale (TER) degli ETF sull’S&P 500 varia tra lo 0,03% e lo 0,15% all’anno. Questo range di costi è significativamente inferiore rispetto ai fondi attivi, rendendo gli ETF una scelta più conveniente per gli investitori.
Ad esempio, l’iShares Core S&P 500 UCITS ETF ha un TER dello 0,07%mentre lo State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF offre il TER più basso, pari allo 0,03%. Questi costi ridotti permettono di massimizzare i rendimenti nel lungo periodo.
Performance degli ETF sull’S&P 500
La performance è un altro fattore cruciale nella scelta di un ETF. Al 31 maggio 2026, l’Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc ha registrato un rendimento del 26,23% nell’ultimo anno, seguito da vicino dall’iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) con un rendimento del 26,22%.
Per chi preferisce la distribuzione dei dividendi, l’Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist ha offerto un rendimento simile, pari al 26,23%. Questi dati evidenziano come gli ETF sull’S&P 500 possano offrire rendimenti competitivi, indipendentemente dal metodo di accumulazione o distribuzione dei profitti.
Confronto tra i migliori ETF
Per aiutarti a scegliere l’ETF più adatto alle tue esigenze, ecco una panoramica dei principali ETF sull’S&P 500, classificati per dimensione del fondo, costi e rendimenti.
L’iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) è il più grande, con un patrimonio di 127.532 milioni di euroseguito dal Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing con 44.437 milioni di euro. Questi fondi offrono una combinazione di bassi costi e rendimenti solidi, rendendoli una scelta popolare tra gli investitori.
Per chi cerca il miglior rapporto qualità-prezzo, l’State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è uno dei più economici, con un TER dello 0,03% e un rendimento annuale del 26,09%.
Scegliere l’ETF giusto dipende dalle tue esigenze specifiche, ma con questa guida avrai tutte le informazioni necessarie per fare una scelta informata e massimizzare i tuoi rendimenti.