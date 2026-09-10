Pictet Asset Management: tutto ciò che devi sapere prima di investire

Scopri come affrontare il mondo degli investimenti con consapevolezza. Pictet Asset Management ti guida attraverso i rischi e le opportunità.

Il mondo degli investimenti è un oceano di opportunità, ma anche di rischi. Ogni forma di investimento comporta delle incognite, e il valore degli investimenti, così come il reddito che ne deriva, non è mai garantito. Può aumentare, ma anche diminuire, e c’è sempre la possibilità che l’investitore non recuperi l’importo originariamente investito.

Pictet Asset Management, con la sua esperienza pluriennale, è consapevole di queste dinamiche e mette a disposizione degli investitori professionali strumenti e informazioni per navigare con maggiore consapevolezza. Questo materiale è riservato a investitori professionali, accreditati e qualificati, e non è destinato alla distribuzione in giurisdizioni dove tale utilizzo sia contrario alle normative locali.

Le basi degli investimenti: informazioni e fonti

Le informazioni e i dati presentati in questo documento sono basati su fonti ritenute attendibili, ma non si rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali fonti. Le opinioni e le stime contenute riflettono un giudizio alla data originaria della pubblicazione e possono cambiare senza preavviso.

Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione d’investimento. Si raccomanda agli investitori di verificare l’adeguatezza dell’investimento sulla base della loro conoscenza, esperienza, obiettivi e situazione, o di avvalersi della consulenza di un professionista degli investimenti prima di prendere decisioni d’investimento.

L’importanza della consulenza professionale

Gli investitori devono leggere il prospetto o il memorandum di offerta prima di investire nei fondi gestiti da Pictet. Il trattamento fiscale dipende dalle circostanze individuali di ciascun investitore e può essere soggetto a cambiamenti in futuro. Le performance del passato non sono garanzia dei rendimenti futuri.

Pictet Asset Management non ha verificato l’adeguatezza degli strumenti finanziari menzionati in questo documento per alcun specifico investitore. Queste informazioni non esimono dall’esercizio di una valutazione indipendente. La consulenza di un professionista degli investimenti è fondamentale per prendere decisioni informate e consapevoli.

Le specifiche normative e le condizioni di utilizzo

Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamento e possono essere modificate dalla data del materiale di marketing. Le Condizioni specifiche relative ai dati di mercato si applicano alle persone fisiche e alle entità giuridiche che ricevono da Pictet Asset Management dati di mercato, come prezzi, rating, indici, dati regolamentari, dati di ricerca e altre informazioni riguardanti strumenti finanziari o altri investimenti.

Tutti i dati degli indici qui menzionati rimangono di proprietà dei provider dei dati. Le Condizioni specifiche relative ai dati di mercato e il disclaimer dei provider dei dati sono disponibili sul sito /assetmanagement nella sezione «Documentazione legale e risorse» in basso alla pagina.

Per gli investitori britannici, le SICAV multicomparto Pictet e Pictet Total Return domiciliate in Lussemburgo sono considerate «recognized collective investment schemes» ai sensi della section 264 del Financial Services and Markets Act 2000. I fondi svizzeri di Pictet, autorizzati per la distribuzione unicamente in Svizzera, sono considerati «unregulated collective investment schemes» nel Regno Unito.

Le normative per investitori internazionali

Per gli investitori australiani, Pictet Asset Management Limited (ARBN 121228 957) è esonerata dall’obbligo di possedere una licenza per i servizi finanziari australiani ai sensi del Corporate Act 2001. Per gli investitori statunitensi, la vendita di azioni negli Stati Uniti o a “US Persons” avverrà unicamente tramite collocamento privato ad «accredited investors» in base all’esenzione dalla registrazione presso la SEC.

Le azioni dei fondi Pictet non sono state registrate ai sensi della legge del 1933 e Le società di gestione di fondi d’investimento del Gruppo Pictet non saranno registrate ai sensi della legge del 1940.

Questo documento è stato emesso in Svizzera da Pictet Asset Management SA e nel resto del mondo da Pictet Asset Management (Europe) S.A., e non può essere riprodotto o distribuito, in tutto o in parte, senza la loro preventiva autorizzazione.