Guida completa alla finanza personale

Una nuova guida sulla finanza personale è stata pubblicata oggi, 26 febbraio 2026: frutto del lavoro congiunto di esperti finanziari e istituzioni, è ora disponibile online e nelle librerie italiane.

Il libro si propone di offrire strumenti pratici a risparmiatori e piccoli investitori per orientarsi meglio tra risparmio e investimento, con l’obiettivo dichiarato di migliorare l’alfabetizzazione finanziaria dei cittadini.

Principi essenziali

La guida si concentra su tre pilastri: gestione del bilancio, protezione contro gli imprevisti e definizione di obiettivi d’investimento. Tra i consigli operativi troviamo la creazione di un budget mensile realistico e la costruzione di un fondo di emergenza pari a 3–6 mesi di spese correnti. Gli autori insistono sulla necessità di diversificare il portafoglio e invitano a considerare con attenzione costi, rischio e orizzonte temporale prima di qualsiasi scelta d’investimento. Per facilitare l’applicazione, il testo include esempi pratici e tabelle riassuntive che chiariscono i passaggi principali.

Strumenti e strategie

La parte dedicata agli strumenti illustra opzioni come ETF, fondi comuni, obbligazioni e conti deposito, descrivendo per ciascuno rischi, vantaggi e criteri utili alla selezione. La guida propone checklist per scegliere un consulente e indicatori da usare per monitorare il rendimento degli investimenti. In aggiunta, ogni capitolo integra case study tratti da esperienze reali e moduli che aiutano a calcolare obiettivi di risparmio e soglie di rischio personali. Sono segnalati anche link a strumenti online aggiornati e la fonte di riferimento per ogni risorsa citata.

Aggiornamenti normativi

Gli autori avvertono che è in arrivo un aggiornamento normativo che potrebbe modificare il trattamento fiscale di alcuni prodotti finanziari. Non appena le autorità pubblicheranno i dettagli, la guida verrà aggiornata: le tabelle interessate saranno sostituite e le eventuali variazioni nei regimi fiscali evidenziate in modo chiaro. Le modifiche attese riguardano principalmente criteri di tassazione e obblighi di comunicazione.