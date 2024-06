Guida completa alla registrazione e verifica di un account OKX

Se desideri aprire un account su OKX e verificarlo, questa guida ti fornirà tutte le informazioni necessarie per registrarti su questa innovativa piattaforma di scambio di criptovalute.

Introduzione a OKX

OKX è un popolare exchange di criptovalute, fondato nel 2017 e con sede alle Seychelles. La piattaforma è una filiale di OKCoin, parte del gruppo OK Group. Originariamente conosciuta come OKEx, ha subito un rebranding nel 2022, introducendo un nuovo ed entusiasmante percorso di sviluppo.

OKX è diventata la scelta preferita per il trading di criptovalute, investimenti in NFT, Metaverse, DeFi, gaming e altro ancora.

Caratteristiche principali di OKX

Accesso esteso al mercato : possibilità di scambiare oltre 320 criptovalute, 700 mercati e 90 valute fiat.

: possibilità di scambiare oltre 320 criptovalute, 700 mercati e 90 valute fiat. Prodotti diversificati : OKX Earn, servizi DeFi, Launchpad, prestiti cripto e altro.

: OKX Earn, servizi DeFi, Launchpad, prestiti cripto e altro. Sicurezza e convenienza : portafoglio cripto multifunzionale con protocolli di sicurezza all’avanguardia.

: portafoglio cripto multifunzionale con protocolli di sicurezza all’avanguardia. Strumenti di trading avanzati : OKX Academy offre trading spot, futures, opzioni, account demo, bot di trading e risorse educative.

: OKX Academy offre trading spot, futures, opzioni, account demo, bot di trading e risorse educative. Esperienza senza interruzioni: app mobile OKX con tariffe competitive per il trading in movimento.

Requisiti per la creazione di un account OKX

Per sfruttare appieno le funzionalità di trading di OKX, è fondamentale completare il processo di verifica KYC (Know Your Customer). OKX offre un processo KYC a due livelli:

Livello 1 : accesso di base che richiede nome, indirizzo, indirizzo email e un documento d’identità (patente di guida o passaporto).

: accesso di base che richiede nome, indirizzo, indirizzo email e un documento d’identità (patente di guida o passaporto). Livello 2: funzionalità completa che richiede l’invio di un selfie tramite Netverify, il partner di fiducia di OKX.

Come creare un account OKX su desktop

Visita il sito web di OKX: clicca su “Sign Up” in alto a destra. Inserisci l’indirizzo email: quando richiesto, inserisci il tuo indirizzo email. Registrazione tramite email: clicca su “Sign Up” per registrarti utilizzando l’email. Codice di verifica: controlla la tua email per il codice di verifica a sei cifre e inseriscilo nel campo appropriato. Crea una password: inserisci la password desiderata e clicca su “Next”. Utilizza una combinazione di numeri, lettere, simboli, caratteri minuscoli e maiuscoli.

Segui le migliori pratiche di sicurezza cripto.

Non divulgare mai la tua password a nessuno. Accesso al dashboard: ora puoi accedere al dashboard del tuo account OKX. Hai due opzioni per iniziare: Acquista con carta : acquista Bitcoin e altre criptovalute utilizzando valute fiat.

: acquista Bitcoin e altre criptovalute utilizzando valute fiat. Deposito: trasferisci criptovalute da un’altra piattaforma o portafoglio al tuo account OKX. Avviare il trading: passa con il mouse sul menu “Trade” e seleziona l’opzione preferita. Modalità demo: per i principianti, è disponibile una modalità demo per fare trading con asset di prova.

Verifica KYC dell’account OKX su desktop

Icona del profilo: clicca sull’icona del profilo in alto a destra e seleziona “Verification”. Verifica livello 1: fornisci le informazioni di base richieste. Verifica livello 2: invia una copia della patente di guida o del passaporto e un selfie.

Come creare un account OKX sull’app mobile

Scarica e apri l’app OKX: clicca su “Get Started”. Inserisci i dati personali: nome, indirizzo di casa e indirizzo email. Codice di verifica: inserisci il codice di verifica ricevuto via email. Upgrade a livello 2: segui i dettagli KYC per ottenere l’accesso completo.

Verifica KYC dell’account OKX sull’app mobile

Centro utenti: clicca su “User Center”. Profilo e impostazioni: apri “Profile and Settings” e seleziona “Identity Verification”. Compila le informazioni di base: conferma i tuoi dati per il livello 1. Verifica livello 2: invia una copia di un documento d’identità valido e un selfie.

Conclusione

Questi sono i passaggi semplici e veloci per registrarsi e completare il KYC su OKX. OKX è una delle piattaforme di scambio di criptovalute più affidabili, che offre una vasta gamma di servizi per imparare strategie di trading professionali, guadagnare reddito passivo e comprendere l’uso dei bot di trading cripto.

Domande frequenti

Quanto tempo impiega la verifica su OKX? La verifica dei documenti richiede solitamente 30 secondi, ma può estendersi fino a 72 ore in rari casi. Come posso prelevare denaro da OKX? Puoi utilizzare il prelievo On-Chain o il trasferimento interno tra account OKX. OKX è disponibile negli Stati Uniti? Attualmente, OKX non è disponibile per i clienti statunitensi a causa di questioni normative. Posso prelevare da OKX al mio conto bancario? È possibile tramite il Marketplace P2P di OKX, vendendo cripto peer-to-peer e ritirando l’importo fiat al conto bancario collegato. OKX è una società cinese? OKX è stata fondata in Cina, ma ora opera all’estero. In quali paesi è supportato OKX? OKX opera in vari mercati globali, inclusi Hong Kong, Emirati Arabi Uniti e Francia. Quali paesi sono limitati da OKX? OKX non è accessibile da Stati Uniti, Malesia, Singapore, Canada, Bahamas, Paesi Bassi e alcune regioni del Regno Unito. OKX è migliore di Binance? Binance ha un leggero vantaggio in termini di numero di coppie negoziabili, ma OKX è preferito per il copy trading e l’accesso ai bot di trading. La registrazione su OKX è gratuita? Sì, la registrazione su OKX è completamente gratuita. OKX Exchange è sicuro? OKX è considerata affidabile, con milioni di utenti registrati. Tuttavia, si consiglia di seguire le linee guida di sicurezza cripto per proteggere il proprio account.

OKX offre anche un rapporto di “Proof of Reserves” per garantire la tranquillità degli utenti riguardo all’acquisto di asset cripto come Bitcoin ed Ethereum. Puoi scaricare il robusto portafoglio OKX per ricevere avvisi sui prezzi e altre funzionalità di sicurezza avanzate.