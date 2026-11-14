Il Tribunale del Riesame revoca i domiciliari per tre dei cinque arrestati nell'inchiesta sul sistema Hashburst, un finto mining di bitcoin con un danno stimato di cinque milioni di euro.

Il Tribunale del Riesame ha annullato gli arresti domiciliari per tre dei cinque professionisti finiti in manette nell’indagine sul progetto Hashburst, un finto mining di criptovalute smantellato dalla Guardia di Finanza di Trento. Tornano liberi l’ingegnere vicentino Gabriele Edmondo Pegoraro, ritenuto l’ideatore del sistema, l’ingegner Giuseppe Maria Battaglia, di Pavia, responsabile della gestione tecnica, e Massimiliano Baggi, amministratore con Pegoraro di una delle società coinvolte, la Digital Verse.

Il nodo dell’interrogatorio preventivo

La decisione ruota attorno all’interrogatorio preventivo, misura introdotta dalla riforma Nordio. Il gip Enrico Borrelli aveva ravvisato un pericolo di inquinamento probatorio che giustificava di saltare l’interrogatorio, ma il Riesame non ha condiviso questa valutazione e ha annullato tre ordinanze. Lo stesso principio era stato applicato pochi giorni prima a 26 ordinanze in un’indagine su una rete di spaccio di anabolizzanti in Valsugana. Il collegio ha invece riconosciuto il rischio di inquinamento solo per il lombardo Nicolò Gasparri, la cui custodia cautelare è stata confermata. Resta in carcere anche il consulente trentino Alessandro Groff, indicato come uno dei promotori, perché la difesa non ha presentato ricorso.

Computer venduti a prezzi gonfiati

Secondo gli investigatori, il gruppo vendeva computer presentati come dispositivi dotati di intelligenza artificiale capaci di generare bitcoin in automatico, a prezzi compresi tra 4.000 e 30.000 euro. Ai clienti veniva promessa una rendita fissa, mentre le cifre mostrate su una piattaforma web falsa servivano a simulare i guadagni. Quando le somme risultavano irrisorie, le lamentele venivano liquidate come «problemi tecnici». Una vittima avrebbe investito 120mila euro ricavando appena 14 euro. Le persone indagate sono 15, il danno stimato supera i cinque milioni di euro e la Guardia di Finanza ha sequestrato 877mila euro.

Le versioni degli indagati

Durante l’interrogatorio davanti al gip, Battaglia ha sostenuto che il sistema funzionava e che lui stesso aveva investito in criptovalute, sostenendo però che gli utenti non erano in grado di usarlo. Pegoraro si è difeso dicendo di aver ideato l’idea, che considerava corretta, passata poi ad altre persone. Un imprenditore trentino che ha versato tutti i propri risparmi nel progetto ha spiegato che la curiosità, nel periodo del boom del bitcoin, ha prevalso sulla prudenza.