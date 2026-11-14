Il bitcoin scivola sotto quota 70.000 dollari, con liquidazioni record e fondi che riducono l'esposizione.

Il bitcoin è sceso sotto la soglia psicologica dei 70.000 dollari per la prima volta da agosto. Il 13 novembre la criptovaluta ha toccato quota 67.628 dollari, il livello più basso dal 19 agosto, e alle 18 quotava 68.696 dollari con un calo del 4,24%. Gli investitori restano prudenti, anche dopo il dato sui prezzi alla produzione negli Stati Uniti, salito dello 0,3% a ottobre, meno dello 0,4% atteso dagli economisti.

Inflazione, tassi e regolamentazione

Il petrolio più caro e l’inflazione elevata hanno rafforzato l’ipotesi di nuovi rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve. Il dato sui prezzi al consumo di ottobre, salito dello 0,4% contro lo 0,3% previsto, ha reso più concreta la probabilità di un aumento a dicembre. Si aggiunge il timore che i Democratici riconquistino Senato e Camera alle prossime elezioni di metà mandato, con più controlli normativi sul settore delle criptovalute.

Sul fronte societario, MSCI ha deciso di escludere Strategy, ex MicroStrategy e primo detentore aziendale di bitcoin con oltre 850.000 unità, dai propri indici globali dal 30 novembre. Secondo l’operatore, le grandi partecipazioni in bitcoin rendono la società più simile a un fondo che a un’azienda operativa. L’uscita potrebbe innescare vendite da parte dei fondi passivi che replicano gli indici MSCI.

Liquidazioni e deflussi dagli Etf

Nelle ultime 24 ore, secondo i dati di CoinGlass, sono state liquidate posizioni rialziste per oltre 1,2 miliardi di dollari. Rich Rosenblum, co-ceo del market maker GSR, indica la volatilità legata all’intelligenza artificiale, la forza del dollaro e i dati sull’inflazione americana come cause della chiusura di diverse posizioni long, a cui si è aggiunto lo scossone ai vertici di Nvidia.

Anche gli investitori istituzionali hanno ridotto l’esposizione. Dal 30 ottobre all’11 novembre gli Etf spot su bitcoin quotati negli Stati Uniti hanno registrato deflussi netti per oltre 2,5 miliardi di dollari.