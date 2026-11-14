Investire in oro e crypto è ora alla portata di tutti, grazie a Satispay e alle nuove quote frazionate.

Satispay, nata come applicazione per i pagamenti digitali, ha progressivamente esteso la propria offerta: dal salvataggio di denaro al welfare aziendale, fino alla gestione di investimenti. Oggi più di seicentomila utenti utilizzano la piattaforma per operare sui mercati, dimostrando che la semplicità è un fattore determinante per la scelta finanziaria.

Il passo più recente consiste nell’introduzione di due famiglie di Exchange-Traded Products (ETP) regolamentate: gli ETC (Exchange-Traded Commodities) per le materie prime e gli ETN (Exchange-Traded Notes) per le criptovalute. Questi strumenti consentono di replicare l’andamento di oro, argento, petrolio, caffè, grano e delle principali monete digitali, bitcoin ed Ethereum, senza la necessità di custodire fisicamente gli asset sottostanti.

Etc e EtN: prodotti quotati per materie prime e criptovalute

Gli ETC offerti da Satispay sono legati a commodity tradizionali: oro, argento, petrolio, caffè e grano. Ogni quota rispecchia il prezzo di mercato dell’asset, ma viene negoziata come un’azione su mercati regolamentati, eliminando la gestione di cassette di sicurezza o altri oneri logistici. Parallelamente, gli ETN permettono di accedere al valore di Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute popolari attraverso titoli negoziabili, riducendo la complessità legata ai wallet e alle chiavi private.

Commissioni trasparenti e piani senza costi aggiuntivi

Satispay adotta una struttura di costi lineare: ogni operazione di acquisto o vendita è soggetta a una commissione fissa di 0,89 euro, indipendentemente dall’ammontare investito. Gli eventuali costi annuali imposti dall’emittente dell’ETP sono indicati nel documento chiave per gli investitori. Per gli utenti che attivano un piano di acquisto ricorrente (PAC), le commissioni di transazione su una selezione di ETC e ETN sono azzerate. Inoltre, gli abbonati a Satispay beneficiano di un numero mensile di operazioni su commodity e crypto senza alcun addebito.

Portafoglio unico e supporto fiscale integrato

Tutte le posizioni (azioni, ETF, fondi, ETC e ETN) sono visualizzabili in un unico portafoglio all’interno dell’app, con sezioni dedicate che forniscono schede informative sui prodotti. Gli ordini vengono eseguiti negli orari di apertura dei mercati, grazie all’infrastruttura tecnologica gestita in partnership con Upvest, mentre Satispay cura l’interfaccia utente e la distribuzione. Il servizio è fornito in regime dichiarativo; gli investitori ricevono annualmente un report fiscale per agevolare la compilazione della dichiarazione dei redditi.