Pi Coin: 3 motivi per acquistare e 1 motivo per vendere

Nonostante non sia ancora elencata da nessuna parte, la moneta Pi ha avuto una pretesa di fama notevolmente rapida. La crittografia è stata avviata alcuni anni fa per offrire agli utenti mobili un modo semplice per mine criptovalute. Continua il dibattito sul fatto che Pi Network, l’app che afferma di aprire criptovalute a tutti, sia un’iniziativa ben intenzionata o una truffa.

Tuttavia, il numero di minatori continua a crescere costantemente ogni anno in moneta Pi. Per gli investitori alla ricerca di un’opzione di investimento intelligente, ecco tre motivi per acquistare Pi Coin e un motivo per venderlo.

Pi coin è un vero sforzo da parte di un team di laureati di Stanford che mira a dare alla gente comune un maggiore accesso alla criptovaluta. Diversi appassionati di criptovalute lo vedono come un’opportunità per essere coinvolti in una criptovaluta da zero e raccogliere buoni profitti in futuro.

Il protocollo blockchain Pi è stato creato in modo che chiunque potesse facilmente estrarre Pi da un dispositivo mobile. Il progetto mira a mantenere accessibile il mining di criptovalute poiché la centralizzazione delle valute di prima generazione come Bitcoin le ha messe al di fuori della portata degli utenti di tutti i giorni.

Diamo un’occhiata ai tre motivi per acquistare la moneta Pi ora.

N. 1 motivo per acquistare: solidi fondamentali della rete

Sebbene la moneta sia ancora in prevendita, la moneta Pi sostiene numerosi solidi fondamentali di rete.

La rete Pi offre una serie di vantaggi dall’iniziativa basata su blockchain, tra cui pseudonimità, resistenza alla censura, transazioni senza autorizzazione tra due parti e un campo di gioco finanziario uguale per tutti. Inoltre, la rete Pi è stata progettata per essere facilmente accessibile da tutti gli utenti e mira a rendere facile per chiunque possedere criptovalute.

L’uso dello Stellar Consensus Protocol (SCP) è un altro vantaggio chiave che la crittografia ha tra gli altri token. Il protocollo SCP consente a chiunque di creare applicazioni decentralizzate (dApp) e di integrare la piattaforma di contratti intelligenti.

Inoltre, il team di sviluppo di Pi ha assicurato di non fare affidamento su ciò che spesso criticato Prova di lavoro Algoritmo di consenso (PoW) per diventare a prova di futuro. Il protocollo funziona su un nuovo meccanismo di consenso chiamato Federated Byzantine Agreement (FBA), che è una categoria più ampia che include lo Stellar Consensus Protocol (SCP). FbA di Pi consente alle persone normali di utilizzare i propri dispositivi per proteggere la rete mentre vengono premiati.

N. 2 motivo per acquistare: la rapida crescita della rete Pi

La rete Pi sta mostrando un’enorme crescita, spingendo la domanda e il valore della moneta Pi in futuro.

La rete Pi sta crescendo a una velocità enorme, con oltre 33 milioni di pionieri impegnati. Se quel numero continua a crescere in futuro, la moneta Pi si posizionerà nella più grande piattaforme di scambio crittografico come Binance, Crypto.com, PancakeSwap e altri.

Con il lancio di Enclosed Mainnet, la rete ha visto progressi verso il decentramento con una crescita di oltre 10.000 nodi Testnet attivi. Durante tutto l’anno la rete è stata migliorata con funzionalità come Brainstorm App, Pi Browser, Pi Wallet, Pi SDK e Pi Blockexplorer. Inoltre, la rete Pi ha avuto un anno fruttuoso con risultati che hanno raggiunto i suoi obiettivi di roadmap e aumentato l’utilità della rete.

N. 3 motivo per acquistare: forte potenziale futuro

Pi coin si è posizionata come una potenziale opzione di investimento oggi con il suo ecosistema in rapida crescita.

Il team dietro la rete Pi mira a includere il maggior numero di utenti nella rete in futuro. Inoltre, la moneta Pi dovrebbe continuare il suo rally di integrazione blockchain, rendendolo un accumulo del suo ecosistema di sviluppatori. Inoltre, un forte ecosistema di sviluppatori significa più casi d’uso per il token Pi.

L’azienda ha anche organizzato vari eventi pubblici negli ultimi 2 anni, con l’intenzione di incontrare i propri clienti e discutere idee con la loro comunità molto attiva. Inoltre, la rete consentirà anche la connessione con altri portafogli crittografici basati sulla tecnologia blockchain. Ciò potrebbe spingere il valore della moneta Pi più in alto rapidamente al momento del suo rilascio.

Sebbene la rete Pi sia ancora in fase di sviluppo, il progetto blockchain ha visto un’adozione diffusa e ha un forte potenziale di crescita. La Fase 3 della rete dovrebbe essere lanciata nell’ultima parte del 2022, aumentando significativamente la domanda di moneta Pi. Inoltre, anche i suoi aggiornamenti di rete sono in cantiere. Mirano ad espandersi al settore dei token non fungibili (NFT), finanza decentrata (Defi), e Ecosistemi metaversi, rendendo questo un buon momento per acquistare monete Pi.

Un motivo per vendere

Gli analisti dicono che è difficile fare una previsione di prezzo per la moneta Pi prima del suo lancio, lasciando gli investitori nella speculazione.

Sebbene la maggior parte degli appassionati di criptovalute creda nel futuro della moneta Pi, alcuni la considerano una truffa di marketing multilivello (MLM) che non ha alcun valore. Inoltre, non ci sono ancora monete scambiate, il che significa che non ci sono transazioni e premi fiat. Poiché la moneta non è ancora disponibile sul mercato, alcuni esperti dicono che non è la migliore criptovaluta da acquistare nel 2022.

Conclusione

La moneta Pi mostra certamente segnali positivi per il futuro. Dal momento che sei a conoscenza dei motivi per acquistare la criptovaluta e venderla, ora puoi prendere la decisione giusta. Tuttavia, il suo futuro dipenderà dalla sua transizione dalle operazioni testnet a mainnet. Dipenderà anche dall’adozione delle app nell’ecosistema Pi Network nei prossimi anni. Secondo gli esperti, le previsioni a lungo termine del prezzo delle monete Pi sembrano grandiose.