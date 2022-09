I migliori giochi per i fan di Crypto

in

Mentre la criptovaluta si concentra principalmente sul decentramento della finanza, ci sono molte propaggini basate sull’intrattenimento che si concentrano invece sul tempo libero. Ad esempio, quando CryptoKitties è stato lanciato nel 2017, gli sviluppatori blockchain di Dapper Labs stavano cercando di costruire una piattaforma ricreativa.

CryptoKitties, basato sull’allevamento e il trading di gatti virtuali, ha segnato l’inizio del gioco NFT e basato su blockchain.

Da allora l’idea si è dimostrata incredibilmente popolare. Mentre gli NFT hanno semplificato le collezioni virtuali, dal Top Shot Marketplace della NBA ai progetti di arte indie, c’è una crescente enfasi sui giochi basati su NFT. Alcuni, come Silks Horseracing (coperto di seguito), combinano elementi di scommesse con collezionismo.

Altri, come le slot online che si concentrano sulla crittografia, sono più casual e progettati per i giocatori che mettono la finanza.

Se stai cercando un gioco che toccherà il tuo interesse per le criptovalute, continua a leggere per cinque suggerimenti disponibili nel 2022.

Slot online (browser o dispositivi mobili)

Essendo uno dei generi più popolari nei giochi da casinò, le migliori piattaforme offrono slot online per giocatori di tutte le strisce.

Insieme a diversi modi per vincere, i giocatori sono alla ricerca di temi e personaggi che li interessano. Fantasy, fantascienza, azione-avventura e mitologia sono alcune delle scelte migliori.

Tuttavia, gli appassionati di criptovalute e finanza possono anche trovare titoli che toccano i loro interessi. Empire Reels, ad esempio, copre temi di New York che includono il boom di Wall Street dal 1920. Nel frattempo, Sweep the Nation riporta i giocatori all’epoca dei padri fondatori, Incluso Alexander Hamilton.

Silks Horseracing (Mobile)

Ospitato sulla blockchain di Ethereum su OpenSea, Silks Horseracing sta rapidamente diventando uno dei giochi più caldi nel mondo delle criptovalute. Il gioco è semplice: combina l’eccitazione e l’intrigo delle corse di cavalli con il trading NFT. I giocatori allevano e addestrano cripto-cavalli, in modo simile ai primi giorni di CryptoKitties.

Tuttavia, da lì, possono guadagnare ricompense crittografiche con la valuta di gioco di Silks, $STT. In altre parole, se il loro cavallo virtuale vince le corse, i giocatori guadagnano effettivamente $STT. Inoltre, gli sviluppatori hanno collaborato con il Kentucky’s Circle 8 Ranch, una struttura di addestramento per cavalli purosangue. Fino al DNA dei purosangue in-game, Silks Horseracing offre un gioco di scommesse e scambi di corse di cavalli davvero unico e realistico.

Football finanziario (browser o cellulare)

Nel 2018, la NFL ha sviluppato il suo gioco di football finanziario sull’Unreal Engine. Sebbene non funzioni sulla blockchain o aiuti i giocatori a guadagnare criptovalute reali, è un fantastico crossover tra simulazione sportiva e gestione finanziaria, uno che gli utenti di criptovalute vorrebbero vedere adattato per blockchain.

Simile a Football Manager, Financial Football aiuta i giovani adulti a imparare le basi della pianificazione finanziaria, il tutto attraverso il quadro della gestione delle squadre e dei giocatori NFL. Mentre il gioco si concentra sull’educazione, non sembra con le corna da scarpa o pedante. Finora, la maggior parte dei giochi blockchain si è concentrata su token di gioco e collezionismo, ma un crossover di gestione sportiva potrebbe presto essere in lavorazione da Hive o Solana.

Axie Infinity (Mobile)

Dal punto di vista commerciale e finanziario, Axie Infinity non sarebbe considerato un successo. Il gioco gira su AXS, che è andato a gonfie vele da quando l’azienda è esplosa lo scorso novembre. Nel frattempo, pubblicazioni come Bloomberg hanno anche preso una posizione dura contro il modello di Axie Infinity. Tuttavia, c’è una cosa che tutti gli appassionati di giochi crittografici dovrebbero sapere: è ancora popolare per i giocatori.

Il gioco consente agli utenti di raccogliere, mentare e combattere piccole creature modellate sull’axolotl. Permette ai giocatori di guadagnare AXS mentre tendono ai loro assi, il che ha fatto tornare molti giocatori anche dopo il crash di AXS. Il gioco di strategia basato su Ethereum ha ancora circa 500.000 utenti mensili attivi, secondo ActivePlayer.

Light Nite X (Mobile)

Ispirato a videogiochi di successo come Fortnite, questo gioco imita da vicino i battle royale multiplayer popolari negli eSport. Tuttavia, Lite Nite X porta questo in una direzione completamente nuova. Per ogni uccisione che un giocatore registra, guadagna una ricompensa Bitcoin, ma ogni volta che viene ucciso, perde quelle stesse ricompense. Quindi, migliore è il giocatore, più guadagna.