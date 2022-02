I 5 modi migliori per acquistare ANKR nel 2022

Ankr ha costruito le basi multi-catena per l’economia crittografica. Ciò ha reso Ankr l’unica piattaforma che combina finanza decentralizzata, staking e infrastruttura di nodi per semplificare il guadagno e lo sviluppo.

Con Ankr, guadagnerai un tasso di rendimento più elevato rispetto allo staking tradizionale su più di undici blockchain.

Questo è il motivo principale per cui molti esperti ritengono che Ankr sia il portale per costruire e guadagnare sul Web 3.0. Non sorprende quindi che Ankr sia stato impiegato da più di quarantacinque (45) catene in tutta la finanza crittografica.

Questo è il motivo principale per cui il token continua a registrare un volume giornaliero minimo di $29 milioni dal 1° gennaio 2022.

Con milioni di trader e investitori alla ricerca della prossima oca d’oro che può trasformarli in cripto milionari, non sei l’unica persona con un interesse per ANKR.

La verità è che trovare il miglior scambio di criptovaluta per acquistare ANKR è relativamente più facile.

Le due domande più urgenti a cui dovresti fare tutto ciò che è in tuo capacità per trovare risposte sono; come acquistare ANKR e dove posso acquistare ANKR?

Leggere questo materiale pieno di risorse nella sua interezza ti aiuterà a sapere che ci sono diversi modi, luoghi e scambi per acquistare ANKR.

I 5 migliori scambi per acquistare ANKR

Ci sono diversi articoli scritti sui migliori scambi per acquistare ANKR. Con la ricerca di dare ai nostri lettori materiali pieni di risorse, i nostri ricercatori si sono presi la responsabilità di passare attraverso tutti gli scambi di criptovaluta che supportano la moneta ANKR.

Oltre a questo, si sono resi conto che oltre agli scambi di criptovaluta, i portafogli di servizi finanziari online come Skrill e Neteller offrono ANKR e altri token per il trading.

Ciò ha portato diverse piattaforme all’attenzione dei nostri ricercatori. Dopo aver fatto uno scavo approfondito, si sono resi conto che fattori come la regolamentazione, la sicurezza, la velocità, la liquidità, la reputazione, i limiti, i metodi di pagamento, le commissioni e il servizio clienti svolgono un ruolo vitale nella selezione di uno scambio.

Si tratta di scambi che sono stati raccomandati ai nostri clienti e a milioni di lettori mensili. E i vincitori sono Upbit, eToro, Coinbase PRO, Binance e altre menzioni d’onore.

1. Upbit

Come scambio di criptovaluta, Upbit è stato lanciato nell’ottobre 2017 da Dunamu Incorporation in Corea del Sud.

Ciò significa che Upbit fa parte della setta di scambi come Binance e OKX fondata per compensare la domanda in forte espansione delle valute digitali negli anni successivi al 2017.

Entro 5 anni, Upbit è sopravvissuto nel mercato saturo della finanza crittografica ed è diventato parte dei più grandi scambi di criptovaluta per volume giornaliero.

ANKR è supportato da Upbit. Questo è stato annunciato in un cinguettare da Ankr il 6 marzo 2019 che “ANKR è ufficialmente scambiato su Upbit“.

Prima di investire in ANKR attraverso questa piattaforma, sarebbe saggio conoscere i pro ei contro di Upbit.

Pro di Upbit:

✅ Supporta circa 145 criptovalute, a partire da giovedì 17 febbraio 2022.

✅ Supporta circa 238 mercati, a partire da giovedì 17 febbraio 2022.

✅ Scambio ad alto volume (registra almeno $ 1 miliardo al giorno).

✅ Sicurezza di alto livello (autenticazione a due livelli).

✅ Ha il supporto di una delle più grandi aziende della Corea del Sud.

✅ Ha risorse educative fantastiche.

✅ Non ci sono commissioni di deposito.

✅ Scambio altamente accessibile (può essere trovato su Google e Apple Play Store).

✅ Fornisci analisi aggiornate sulle tendenze del mercato delle criptovalute.

✅ Non regolamentato (buono per i commercianti che vogliono mantenere l’anonimato).

Contro di Upbit:

❌ Non supporta molti metodi di pagamento.

❌ NON supporta gli Stati Uniti

❌ NON regolamentato (difficile da cercare per l’indennizzo se qualcosa va storto).

❌ Difficoltà del servizio clienti (non c’è supporto per la chat dal vivo).

❌ Ha strumenti di trading limitati.

❌ Le commissioni di trading sono relativamente più alte rispetto agli scambi concorrenti.

❌ Focalizzato sui trader asiatici NON globali.

2. eToro

Questo è uno dei migliori scambi nello spazio della finanza crittografica oggi. Con un elenco crescente di criptovalute, eToro ha aggiunto il supporto per ANKR il 1 ° febbraio 2022.

eToro è stata originariamente fondata nel 2007 come scambio multi-asset che supportava il trading di attività all’epoca come azioni, indici e materie prime, tra gli altri.

Nel 2014, eToro ha iniziato a supportare le criptovalute a causa della crescente domanda dei clienti. Questo ha reso eToro uno dei migliori scambi per il trading di ANKR e più di 60 criptovalute.

Presente in più di 100 paesi, con oltre 20 milioni di utenti registrati, eToro è diventato lo scambio di riferimento per gli investitori più esperti.

Su come negoziare o acquistare ANKR su eToro, segui gentilmente i passaggi seguenti.

In secondo luogo, verifica il tuo account

In terzo luogo, depositare fondi

Infine, vai al La pagina ANKR (In questa pagina, puoi ordinare qualsiasi quantità di token ANKR, verranno elaborati e aggiunti al tuo portafoglio).

Analizziamo i pro e i contro dell’acquisto di ANKR su eToro.

Pro di eToro:

✅ Scambio multi-asset ben consolidato (ha operato per più di un decennio senza hack o problemi normativi).

✅ Scambio ben regolamentato (ha uffici negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Israele e a Cipro, tra gli altri).

✅ Offre funzionalità di alta sicurezza (utilizza l’autenticazione multilivello che rende difficile le violazioni di terze parti).

✅ Disponibilità di copy trading (puoi seguire il portafoglio di esperti e guadagnare).

✅ Registra miliardi di volumi giornalieri.

✅ Supporta molti metodi di pagamento.

✅ Offre tariffe competitive.

✅ $ 10.000 in fondi virtuali sono disponibili per i trader alle prime armi per imparare come assumersi rischi nel mercato finanziario decentralizzato.

✅ Dashboard di facile utilizzo.

✅ Scambio altamente accessibile (disponibile su Apple e Google Play Store).

✅ Impressionante supporto di 48 criptovalute per uno scambio multi-asset.

Contro di eToro:

❌ Un deposito minimo di $ 50 è relativamente più alto rispetto ai concorrenti.

3. Coinbase PRO

Coinbase PRO è uno dei più grandi scambi di criptovaluta nello spazio.

È uno dei più grandi mercati per il trading di ANKR.

Coinbase PRO opera per fornire agli amanti delle criptovalute il miglior scambio assicurato e sicuro che può aiutarli a realizzare un reddito passivo coerente.

Lanciato nel 2015, Coinbase PRO è uno dei primi 10 scambi quando vengono presi in considerazione i volumi di trading. Oltre a questo, Coinbase PRO serve più di 70 milioni di clienti in più di 100 paesi.

Il 26 marzo 2021, Coinbase ha annunciato attraverso un blog di aver aggiunto ANKR alla sua crescente lista di monete digitali.

Quali sono i pro e i contro di Coinbase PRO?

Pro di Coinbase PRO:

✅ Il volume degli scambi è elevato (al 17 febbraio 2022, il volume del giorno era di $ 3,30 miliardi).

✅ Supporta circa 364 mercati (al 17 febbraio 2022).

✅ Supporta circa 122 criptovalute (al 17 febbraio 2022).

✅ Gli utenti di smartphone possono accedere a Coinbase PRO su Google e Apple Store. Gli utenti di personal computer possono trovare lo scambio sul World Wide Web.

✅ Una funzione di riferimento fornisce reddito passivo.

✅ Supporta molti metodi di pagamento.

✅ Picchettare ricompense.

✅ Altamente regolamentato in tutti i 50 stati in America.

✅ Fantastico supporto della comunità.

✅ Operazioni minime basse di $ 2.

✅ Autenticazione multilivello.

Contro di Coinbase PRO:

❌ Tempi di risposta del servizio clienti lenti.

❌ Mancanza di privacy a causa della regolamentazione.

❌ Molti principianti hanno trovato la piattaforma complessa.

❌ Come uno degli scambi pionieristici, il supporto di criptovaluta di Coinbase PRO NON è impressionante.

4. Binance

Etichettato come il miglior scambio di criptovaluta da diversi esperti, Binance è stato fondato nel 2017 da Chanpeng Zhao.

Lo scambio fa parte di un progetto più ampio che presenta un protocollo blockchain, protocolli finanziari decentralizzati, token non fungibili e stablecoin, tra gli altri.

Binance serve più di 28 milioni di persone in più di 150 paesi.

Ciò significa che è uno degli scambi più utilizzati al mondo. Questo è il motivo principale per cui l’inserimento della parola chiave “Binance” nei motori di ricerca porta milioni di risultati in pochi secondi.

Binance ha annunciato il supporto per ANKR l’11 novembre 2021.

Valutiamo i pro e i contro di Binance.

Pro di Binance:

✅ Disponibilità di ricompense di puntata.

✅ Molti metodi di pagamento.

✅ Scambio altamente scalabile (elabora milioni di transazioni al secondo).

✅ Elevati standard di sicurezza.

✅ Scambio ben regolamentato.

✅ Può essere utilizzato sul World Wide Web e sulle app su Google e Apple.

✅ Il più grande scambio per volume di scambi (al momento della scrittura, il volume degli scambi è stato $13.96 miliardi).

✅ Supporta circa 313 monete (al 17 febbraio 2022).

✅ Supporta circa 1.215 (al 17 febbraio 2022).

Contro di Binance:

❌ PayPal, Skrill, Neteller e altri NON sono supportati.

❌ Continua a lottare per le licenze normative di alcuni paesi.

❌ I depositi Fiat sono relativamente più alti rispetto alle borse concorrenti.

5. Menzioni d’onore

Sebbene gli scambi sopra indicati siano i mercati in cui ANKR registra il maggior volume, ci sono altri scambi di qualità per acquistare ANKR. Alcuni di loro sono AAX, DigiFinex, Huobi Global, Bithumb, KuCoin, Gate.io, Bybit, Bitvavo, Bittrex, Kraken, Indodax, Uniswap V3, Coinone, Uniswap V2, WazirX , Nami, HitBTC, Coinbetter, Bitrue, BKEX, AEX, ZB e Hotbit.

Ankr: Introduzione al mondo crypto di uno dei migliori protocolli delle soluzioni cloud

Ankr ha creato un marketplace per i servizi cloud basati su container attraverso l’utilizzo di risorse condivise.

Ankr consente l’hosting di nodi blockchain e questo elimina eventuali problemi centralizzati.

Le risorse condivise utilizzate da Ankr hanno fornito una soluzione di hosting di nodi blockchain relativamente più semplice e conveniente rispetto ai provider di cloud pubblico.

Ankr continua a utilizzare la sua soluzione innovativa per aiutare diverse tecnologie nello spazio.

Pertanto il progetto entra in contatto con le tecnologie blockchain, finanza decentralizzata, protocolli e applicazioni decentralizzati, stablecoin, soluzioni oracle decentralizzate, scambi centralizzati e decentralizzati, portafogli crittograficie token non fungibili.

Queste sono alcune delle terminologie associate al mercato della finanza crittografica.

Mentre fai passi avanti nello spazio, ti imbatterai in centinaia di parole che saranno inestimabili nella tua ricerca dei modi migliori per acquistare ANKR.

Diamo un’occhiata a un riassunto di ciò che alcuni di questi termini comportano.

Scambi (centralizzati) che supportano ANKR come eToro, Binance, Upbit e Coinbase PRO sono piattaforme indipendenti create per il trading di valuta fiat per token crittografici e criptovalute per altre criptovalute. I token sono normalmente conservati in portafogli custodiali. Gli scambi (decentralizzati) che supportano ANKR come Uniswap sono anche piattaforme indipendenti, ma supportano la crittografia solo per i token crittografici. I token sono normalmente conservati in un portafoglio non custodito.

(centralizzati) che supportano ANKR come eToro, Binance, Upbit e Coinbase PRO sono piattaforme indipendenti create per il trading di valuta fiat per token crittografici e criptovalute per altre criptovalute. I token sono normalmente conservati in portafogli custodiali. Gli scambi (decentralizzati) che supportano ANKR come Uniswap sono anche piattaforme indipendenti, ma supportano la crittografia solo per i token crittografici. I token sono normalmente conservati in un portafoglio non custodito. I portafogli crittografici che supportano ANKR come MetaMask, imToken, TrustWallet, Coinomi Wallet, Coinbase, Freewallet, HyperPay e TokenPocket, tra gli altri, sono stati creati per facilitare l’accesso alla blockchain Ankr. Svolgono un ruolo chiave nella memorizzazione e nel trasferimento di monete ANKR da un utente all’altro.

che supportano ANKR come MetaMask, imToken, TrustWallet, Coinomi Wallet, Coinbase, Freewallet, HyperPay e TokenPocket, tra gli altri, sono stati creati per facilitare l’accesso alla blockchain Ankr. Svolgono un ruolo chiave nella memorizzazione e nel trasferimento di monete ANKR da un utente all’altro. Blockchain Technology è la piattaforma su cui è stato costruito il protocollo Ankr. Svolgono un ruolo inestimabile nella creazione, archiviazione, negoziazione e distribuzione di token ANKR. Per aiutarti a capire, immagina ANKR come un’auto, blockchain è la strada che gli consente di spostarsi da un luogo (personale) all’altro (un altro utente).

è la piattaforma su cui è stato costruito il protocollo Ankr. Svolgono un ruolo inestimabile nella creazione, archiviazione, negoziazione e distribuzione di token ANKR. Per aiutarti a capire, immagina ANKR come un’auto, blockchain è la strada che gli consente di spostarsi da un luogo (personale) all’altro (un altro utente). ANKR ha l’attributo divisibilità . Questo è uno degli attributi essenziali oltre a durabilità, contraffazione, trasferibilità, scarsità e utilità che conferisce valore ANRK. Poiché i token crittografici sono stati modellati su Bitcoin, possono essere tutti suddivisi in 8 punti decimali. Ciò significa che non devi preoccuparti se non puoi acquistare un’intera moneta. Al momento della scrittura, ANKR stava negoziando per US$ 0,07 . Supponiamo che tu voglia comprare 5 centesimi ( $ 0,05 ), puoi comprare circa 0,71428571 ANKR.

. Questo è uno degli attributi essenziali oltre a durabilità, contraffazione, trasferibilità, scarsità e utilità che conferisce valore ANRK. Poiché i token crittografici sono stati modellati su Bitcoin, possono essere tutti suddivisi in 8 punti decimali. Ciò significa che non devi preoccuparti se non puoi acquistare un’intera moneta. Al momento della scrittura, ANKR stava negoziando per . Supponiamo che tu voglia comprare 5 centesimi ( ), puoi comprare circa ANKR. ANKR è in un mercato saturo di oltre 17.000 progetti con almeno 2.000 da aggiungere prima della chiusura del 2022. Oltre ad Ankr, ci sono progetti come Internet Computer (ICP), Solana (SOL), Shiba Inu (SHIB ·), Dogecoin · (DOGE), Collegamento a catena (COLLEGAMENTO), e Poligono (MATIC) tra gli altri.

Una volta che hai una partecipazione in ANKR e altri, ti imbatterai in più terminologie.

Ancora più importante, dovresti dare la priorità alla ricerca di risposte su dove posso acquistare ANKR e su come acquistare ANKR perché ti porteranno a trovare i modi migliori per acquistare ANKR nel 2022 e oltre.

Metodi di pagamento ANKR

Quando si tratta di acquistare ANKR, ci sono diversi metodi di pagamento. Tra gli altri sono;

Carte di credito / debito: per molti analisti, questo è uno dei modi più semplici e veloci per acquistare ANKR. Questo metodo viene fornito con le spese di elaborazione.

PayPal: A causa della sua caratteristica di non accettare commissioni di deposito, molti scambi supportano PayPal e molti utenti preferiscono usarlo per acquistare criptovalute.

Contanti: a partire da febbraio 2022, questo è l’unico modo per acquistare ANKR senza rivelare la tua identità.

Bonifico bancario: Questo è uno dei modi migliori per acquistare ANKR in quanto ci sono diversi controlli in background prima che l’elaborazione dei pagamenti sia completata.

Il modo più economico per acquistare ANKR

Dalla nostra lista, il modo più economico per acquistare ANKR è attraverso eToro. Questo perché lo scambio supporta numerosi metodi di pagamento che vengono forniti con depositi gratuiti.

Il modo più sicuro per acquistare ANKR

Tutti gli scambi sopra indicati sono tra i modi più sicuri per investire in ANKR e altre monete. Con l’autenticazione multilivello, lo scambio altamente regolamentato e la preferenza per KYC, consigliamo eToro come il modo più sicuro per acquistare ANKR.

Il modo più semplice per acquistare ANKR

eToro è il modo più semplice per acquistare ANKR perché è uno scambio ad alto volume che registra miliardi di dollari. La scalabilità è principalmente legata alla liquidità. Con oltre 20 milioni di utenti, c’è sempre un trader all’altra estremità in attesa di rispondere a un ordine che corrisponde alle loro preferenze.

Il modo più veloce per acquistare ANKR

Il modo più veloce per acquistare risorse crittografiche dipende fortemente dall’accessibilità di un particolare scambio. eToro, Coinbase PRO e Binance sono i modi più veloci per acquistare ANKR perché sono facilmente accessibili su Google e Apple Store.

Come acquistare ANKR vicino a te?

ANKR non può essere trovato sugli sportelli automatici a livello globale. Ciò significa che puoi acquistare ANKR vicino a te solo attraverso uno scambio di criptovaluta. Dovresti fare tutto il possibile per diventare un membro completamente verificato su eToro.

Troverai ANKR vicino a te attraverso il tuo smartphone e acquisterai il token in pochi secondi.

Il modo migliore per acquistare ANKR in modo anonimo

Il modo migliore per acquistare ANKR in modo anonimo è attraverso contanti. Di conseguenza, dovrai trovare uno scambio che ti permetterà di acquistare ANKR in contanti.

Non è impossibile, ma il modo migliore per acquistare ANKR in modo anonimo è investire attraverso società di gestione patrimoniale digitale o qualsiasi società di investimento con ANKR nel proprio portafoglio.

Il modo migliore per acquistare ANKR con PayPal

Il modo migliore per acquistare ANKR con PayPal è attraverso eToro o Coinbase PRO.

Il modo migliore per acquistare ANKR con il tuo conto bancario

eToro e Skrill sono i due modi migliori per acquistare ANKR con il tuo conto bancario.

Il modo migliore per acquistare ANKR con carta di credito / debito

Skrill e eToro sono i modi migliori per acquistare ANKR con una carta di credito / debito nel 2022.

Altri luoghi come Coinbase consentono ai suoi utenti di acquistare ANKR con una carta di credito / debito, ma viene fornito con spese del 3,99% come commissioni di deposito.

Binance è anche uno dei posti migliori per acquistare monete ANKR con carta di credito, ma viene fornito con commissioni di deposito dell’1,8% per le transazioni EUR e GBP. I depositi in USD sono gratuiti.

Conclusione

Se sei stato in grado di leggere fino a questo punto, significa che hai trovato il miglior scambio per acquistare ANKR. Prendi una partecipazione nello spazio della finanza crittografica e scopri nuove opportunità di guadagno passivo coerente.