I 5 modi migliori per acquistare Bancor Network Token (BNT)

Bancor è il primo protocollo o applicazione finanziaria decentralizzata. Con radici nello staking decentralizzato, il protocollo di scambio decentralizzato ti consente di guadagnare denaro con un’esposizione a singolo token e una perdita impermanente completa.

Bancor è diventato un pilastro nello spazio DeFi.

L’uso estensivo della rete Bancor ha portato grande attenzione al suo token nativo, BNT.

Questo perché Bancor premia gli utenti per la fornitura di token crittografici alla sua applicazione e utilizza i token per facilitare le negoziazioni per altri utenti in tutto il mondo.

Molti investitori hanno approfittato del calo del mercato della finanza crittografica per aggiungere BNT ai rispettivi portafogli.

Una volta che puoi rispondere a come acquistare BNT e dove posso acquistare BNT, ti renderai conto che è estremamente facile trovare il miglior scambio di criptovaluta per Bancor Network Token.

Seguendo questo articolo fino alla fine, conoscerai i diversi modi per acquistare BNT in base alle tue preferenze e alla tua posizione geografica.

I 5 migliori scambi per acquistare il token di rete Bancor (BNT)

Cercare i 5 migliori scambi per acquistare BNT è un compito estremamente difficile.

Esperti e analisti hanno dovuto fare uno studio approfondito uno per uno dei 51 scambi di criptovaluta che supportano BNT per il trading.

Attraverso la loro ricerca, si sono imbattuti in problemi urgenti che sono per lo più ignorati dai trader principianti e principianti.

Alcuni di questi problemi erano velocità, sicurezza, liquidità, reputazione, commissioni, limiti, posizione geografica, servizio clienti e regolamentazione, tra gli altri.

Dopo una discussione approfondita, alcuni scambi sono apparsi in tutte le liste dei nostri analisti in base a volumi giornalieri, commissioni, reputazione e regolamentazione.

Questo elenco dei migliori scambi per acquistare Bancor (BNT0 è stato raccomandato più volte a milioni di nostri clienti perché li abbiamo usati e fidati.

E i vincitori sono eToro, Coinbase PRO, Binance, Bancor e altre menzioni d’onore.

1. eToro

eToro è uno scambio multi-asset che è stato nello spazio della finanza digitale per quasi 15 anni.

Come uno degli scambi pionieristici, eToro è noto per la sua straordinaria velocità nell’esecuzione degli ordini grazie ai suoi elevati volumi giornalieri.

Dopo aver operato per sette (7) anni, eToro ha deciso di approfittare del boom delle valute digitali.

La società ha lanciato il supporto per le criptovalute nel 2014. Da allora, la piattaforma è diventata lo scambio di riferimento per diversi trader che si sono fidati della piattaforma nel suo supporto per azioni, indici e materie prime.

Non sorprende quindi imbattersi in domande che ruotano attorno a eToro e Bancor Network Token.

Alcune delle domande sono quante monete supporta eToro e posso acquistare BNT su eToro?

Il 1 ° febbraio 2022, eToro ha annunciato il supporto per BNT e altri token come parte dell’espansione del suo arsenale di criptovaluta.

Puoi acquistare BNT su eToro registrandoti per un account, passando attraverso un processo di verifica, depositando fondi sotto forma di fiat e infine navigando verso il Pagina BNT per acquistare un importo dei token che soddisfano il budget di investimento.

Prima di investire in BNT, sarà saggio valutare i pro e i contro di eToro.

Pro di eToro:

✅ Ha una grande reputazione (di cui si fidano circa 23 milioni di persone, a partire da giugno 2021).

✅ Supporta molti paesi (più di 100).

✅ Gli utenti di smartphone Android e iOS possono accedere facilmente a eToro.

✅ Offre basse commissioni di trading.

✅ Offre depositi gratuiti sulla maggior parte dei metodi di pagamento.

✅ Il supporto dei metodi di pagamento è elevato (carte bancarie, bonifici bancari, PayPal e altri.

✅ Conto demo (ha $ 10.000 che non scade mai per aiutare il principiante a imparare le basi del trading).

✅ Il copy trading BNT è disponibile per i principianti.

✅ Il processo di verifica è uno dei migliori nello spazio.

✅ Elevato scambio di liquidità che registra miliardi di volumi di scambi giornalieri.

✅ Scambio ben regolamentato (non è stato impantanato in controversie o problemi normativi).

✅ Scambio altamente sicuro (impiega numerose misure per proteggere il tuo account).

✅ Supporta 48 criptovalute (a partire da giovedì 17 febbraio 2022).

Contro di eToro:

❌ NON supporta le negoziazioni da cripto a cripto.

2. Binance

Chanpeng Zhao ha lanciato Binance Exchange nel 2017 come parte di un più ampio progetto crittografico che includeva Binance Smart Chain e i suoi protocolli o applicazioni decentralizzati associati (DAPPS). Fin dal suo inizio, Binance sembrava diverso dagli scambi di criptovaluta pionieristici a causa della sua raffinatezza.

Binance supporta il trading di BNT. Il 16 ottobre 2017, Binance ha annunciato di aver aggiunto una coppia di trading BNT / BTC.

Potresti avere fretta di acquistare BNT tramite Binance, ma devi capire i pro ei contro dello scambio.

Pro di Binance:

✅ Offre ricompense di puntata (puoi ottenere rendimenti percentuali annuali decenti a seconda del numero totale di token).

✅ Offre una gamma di metodi di pagamento (carte bancarie e depositi crittografici diretti attraverso portafogli supportati come TrustWallet).

✅ Offre commissioni di trading basse (questo aiuta i principianti).

✅ Ottima reputazione nello spazio (a partire da ottobre 2021, Binance ha circa 28,6 milioni utenti in tutto il mondo).

✅ Elevato sostegno del paese (più di 180).

✅ Scambio ad alto volume (Binance è la più grande criptovaluta per volume giornaliero, settimanale e mensile).

✅ Offre più di 300 monete crittografiche per il trading.

✅ Offre più di 1.000 mercati (più opzioni tra cui scegliere).

✅ Piattaforma altamente scalabile (elabora circa 1,4 milioni di transazioni al secondo).

✅ Piattaforma altamente sicura (utilizza moderne crittografie di sicurezza per proteggere gli account).

✅ Scambio altamente regolamentato (ha licenze di funzionamento in molti paesi).

✅ È possibile accedervi negli store World Wide Web, Apple e Google Play.

✅ I titolari di account di base possono godere di essere anonimi.

✅ Grande comunità per principianti da cui imparare.

✅ Fornisce rapporti periodici sullo stato delle criptovalute (questo aiuta i lettori a rimanere aggiornati).

Contro di Binance:

❌ Il processo di verifica è stressante.

❌ Il design di alto livello rende la piattaforma un po ‘complessa per i trader alle prime armi.

❌ Sebbene altamente regolamentato, Binance continua a imbattersi in divieti normativi da Cina, Giappone, Tailandia, Regno Unito e Stati Uniti.

❌ Gli utenti statunitensi di Binance non godono dello stesso livello di criptovalute e mercati di altri in tutto il mondo.

3. OKX

Come Binance, OKX è stato lanciato sul mercato nel 2017.

Questo è stato l’anno che ha fatto credere a molte persone che la crittografia abbia un futuro dopo il prezzo più alto di tutti i tempi registrato da Bitcoin e Bancor Network Token, tra gli altri.

A partire da giovedì 17 febbraio 2022, ci sono circa 459 scambi nello spazio.

Tra gli scambi relativamente più giovani nello spazio, OKX ha combattuto la concorrenza ed è diventata una delle prime 5 piattaforme quando si accumula il volume degli scambi per un periodo.

OKX supporta l’asset nativo che supervisiona le transazioni sulla rete Bancor. Il 22 gennaio 2018, Bancor Annunciato tramite un tweet che OKX ha aggiunto BNT alla loro crescente lista di criptovalute.

Prima di gettare fondi dietro Bancor (BNT) sullo scambio, sarebbe saggio imparare i pro ei contro di OKX.

Pro di OKX:

✅ Offre più di 260 criptovalute per il trading (questo aiuta l’accoppiamento crittografico).

✅ Offre più di 260 mercati.

✅ Scambio consolidato (scelto da oltre 20 milioni di utenti).

✅ Scambio ad alto volume (registra oltre $ 1 miliardo di volume giornaliero).

✅ Supporta molti paesi.

✅ Aderisce alla regolamentazione seguendo le regole Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML).

✅ Esperienza positiva del servizio clienti.

✅ Offre elevati standard di sicurezza per i propri clienti.

✅ Offre ricompense di puntata di cui puoi approfittare.

✅ Supporta una vasta gamma di metodi di pagamento.

✅ Scambio altamente accessibile (gli utenti di dispositivi iOS e Android come smartphone, tablet e pad possono trovare l’app OKX nei rispettivi negozi).

Contro di OKX:

❌ Non offre account DEMO come piattaforme concorrenti.

❌ OKX NON è disponibile per i residenti negli Stati Uniti.

❌ Ci sono limiti a ciò che puoi fare senza verifica.

4. Bancor

Come prima applicazione decentralizzata nello spazio finanziario decentralizzato, Bancor è uno scambio di criptovaluta.

Bancor è stato lanciato nel 2017, ma ha iniziato a vedere un utilizzo reale nel 2020 sostenuto dal boom che ha seguito il mercato finanziario decentralizzato dopo i minimi di marzo e aprile causati da COVID-19.

Alcuni di loro sono, quanti token Bancor ci sono, ed è Bancor su Ethereum?

Esiste un unico token Bancor chiamato Bancor Network Token con il simbolo ticker BNT.

Bancor è un DAPP sulla rete Ethereum.

Il mercato principale sul Bancor Exchange è BNT / ETH. MDT / BNT si colloca anche tra i primi cinque mercati sulla piattaforma.

Ora che conosci un po ‘di questo scambio decentralizzato, analizziamo i pro ei contro di Bancor.

Pro di Bancor:

✅ Supporta circa 66 criptovalute (a partire da giovedì 17 febbraio 2022).

✅ Supporta circa 69 mercati (a partire da giovedì 17 febbraio 2022).

✅ Tra i più grandi scambi decentralizzati in termini di volume di scambi.

✅ Commissioni di trading competitive.

✅ Supporta un numero significativo di token sulla rete Ethereum.

Contro di Bancor:

❌ Metodi di pagamento limitati supportati (bonifici bancari, carte bancarie e portafogli di servizi finanziari online come PayPal e Skrill non possono essere utilizzati su Bancor).

❌ Il trading a margine NON è supportato.

❌ Manca la raffinatezza di altri DEX come Uniswap, PancakeSwap e co.

❌ Decentralizzato (non c’è personale del servizio clienti per affrontare le tue preoccupazioni).

5. Menzioni d’onore

Oltre agli scambi sopra indicati, ci sono altri modi migliori per acquistare Bancor Network Token.

È possibile acquistare e scambiare Bancor (BNT0 su DigiFinex, Coinbase PRO, FTX, Huobi Global, Bithumb, Crypto.com, KuCoin, Gate.io, Upbit, Gemini, Bittrex, Currency.com, Bitfinex, WazirX, Kraken, Indodax, CEX. IO, LBank, ABCC, ZB e DragoEx.

Bancor: Introduzione al mondo Crypto del primo protocollo decentralizzato

Ci sono diversi progetti crittografici nello spazio oggi.

Secondo diversi siti Web di monitoraggio, ci sono più di 17.000 progetti con oltre 2.000 progetti che dovrebbero essere aggiunti entro la fine del 2022.

Poiché Bancor è collegato alla rete Ethereum, dovresti sapere che il protocollo interagisce con altre aree dello spazio.

Il più delle volte, Bancor entra in contatto con criptovalute, altri protocolli e applicazioni finanziarie decentralizzate, reti oracle decentralizzate, stablecoin, token non fungibili, e compete con gli scambi centralizzati e decentralizzati.

Questi sono un insieme di terminologia crittografica che incontrerai mentre prendi una partecipazione in Bancor Network Token.

Ecco le cose importanti che dovresti sapere su Bancor.

Bancor opera nello spazio di scambio decentralizzato. Ci sono più di 400 scambi di criptovaluta. Oltre a Bancor, ce ne sono altri come Uniswap (UNI), SushiSpazzo (SUSHI), Curva (CRV), PancakeSwap (CAKE) e altri.

decentralizzato. Ci sono più di 400 scambi di criptovaluta. Oltre a Bancor, ce ne sono altri come Uniswap (UNI), SushiSpazzo (SUSHI), Curva (CRV), PancakeSwap (CAKE) e altri. Come tutti i token crittografici, BNT può essere diviso in 8 punti decimali (1.00000000). Al momento della scrittura, BNT era scambiato per $ 2,61 , con $ 2 è possibile acquistare circa 0,76628352 BNT.

in 8 punti decimali (1.00000000). Al momento della scrittura, BNT era scambiato per , con è possibile acquistare circa BNT. Il protocollo Bancor è stato costruito sulla tecnologia blockchain di Ethereum. La tecnologia blockchain assiste nel trading, nella distribuzione, nella creazione e nell’archiviazione di BNT. Se Bancor fosse un treno, immagina la blockchain come la ferrovia che consente a BNT di spostarsi da una persona all’altra.

di Ethereum. La tecnologia blockchain assiste nel trading, nella distribuzione, nella creazione e nell’archiviazione di BNT. Se Bancor fosse un treno, immagina la blockchain come la ferrovia che consente a BNT di spostarsi da una persona all’altra. Scambi (centralizzato) come OKX, eToro, Binance e Coinbase PRO e gli scambi (decentralizzati) come Uniswap e co sono piattaforme di trading indipendenti create per aiutarti a scambiare fiat (USD) per valute digitali e criptovalute (ad esempio, BNT) per criptovalute (esempio, ETH).

(centralizzato) come OKX, eToro, Binance e Coinbase PRO e gli scambi (decentralizzati) come Uniswap e co sono piattaforme di trading indipendenti create per aiutarti a scambiare fiat (USD) per valute digitali e criptovalute (ad esempio, BNT) per criptovalute (esempio, ETH). Cripto Portafogli che supportano Bancor Network Token come Ledger, Trezor, Exodus, KeepKey, MyEtherWallet, MetaMask, Atomic Wallet e TrustWallet sono software che facilitano l’accesso alla rete Ethereum e al protocollo Bancor. Aiutano a trasferire e conservare BNT in modo sicuro e protetto.

Ti imbatterai in più termini crittografici man mano che impari di più sui modi migliori per acquistare BNT.

Confronto dei metodi di pagamento utilizzati per acquistare il token bancor Network

Non c’è niente come un singolo metodo di pagamento quando si tratta di acquistare Bancor Network Token (BNT).

Esistono una vasta gamma di metodi di pagamento utilizzati per acquistare BNT e includono, ma non sono limitati a;

Contanti – A partire da febbraio 2022, questo è l’unico metodo di pagamento che ti consente di acquistare BNT in modo anonimo. Questo perché tutti gli altri metodi di pagamento in un modo o nell’altro sono collegati direttamente alla tua identità.

Carta di credito / debito – Questo metodo di pagamento è stato descritto come uno dei modi più semplici e veloci per acquistare BNT nel 2022. Secondo i regolamenti, ci sono limiti per quanto riguarda la quantità di denaro che puoi depositare e prelevare.

Bonifico bancario – Questo metodo di pagamento è uno dei modi migliori per acquistare BNT a causa dei controlli in background coinvolti. Sebbene il processo sia piuttosto lento, è uno dei modi migliori per prevenire le frodi quando si acquista Bancor Network Token.

PayPal – Gli scambi che supportano PayPal come metodo di pagamento lo fanno a causa di $ 0 in commissioni di transazione. Questo è il motivo per cui molti esperti di trading e investimenti ritengono che PayPal sia uno dei modi più semplici e veloci per acquistare Bancor Network Token.

Il posto più economico per acquistare il token di rete Bancor (BNT)

eToro è il posto più economico per acquistare Bancor (BNT) dalla nostra lista. Questo perché eToro supporta diversi metodi di pagamento che possono aiutarti a effettuare depositi a $ 0 commissioni.

Il modo più sicuro per acquistare Bancor Network Token (BNT)

A parte Bancor che è un protocollo decentralizzato che non dà la priorità alla conoscenza del cliente (KYC), OKX, eToroe Binance sono alcuni dei modi più sicuri per acquistare Bancor Network Token (BNT). Questo perché sono ben regolamentati, ben consolidati e danno priorità al KYC e alle norme antiriciclaggio.

Il modo più semplice per acquistare il token di rete Bancor (BNT)

Il modo più semplice per acquistare Bancor Network Token dipende dal tuo metodo di pagamento preferito. Se sei un cliente completamente verificato di eToro, troverai la piattaforma come uno dei modi più semplici per acquistare BNT. Nella stessa corsia, se diventi un cliente completamente verificato di Binance e OKX, ti renderai conto che sono alcuni dei modi più semplici per acquistare Bancor Network Token.

Il modo più veloce per acquistare Bancor Network Token (BNT)

Il modo più veloce per acquistare BNT dipende dalla posizione geografica, dal metodo di pagamento e dall’accessibilità dello scambio. Poiché eToro può essere trovato su Google, Apple Store e supporta anche PayPal e carte bancarie, eToro è il modo più veloce per acquistare Bancor Network Token.

Come posso acquistare Bancor Network Token You?

Molti possessori di Bitcoin possono trovare token BTC vicino a loro sugli sportelli automatici nelle loro posizioni geografiche. Sfortunatamente, BNT non è una delle principali criptovalute. Non è anche un altcoin importante, quindi è difficile trovare BNT sugli sportelli automatici vicino a te.

Pertanto, l’unico modo in cui puoi acquistare BNT vicino a te è utilizzare applicazioni di scambi che supportano il token da Google o Apple Store.

Modi migliori per acquistare il token bancor Network in modo anonimo

Gli organismi di regolamentazione di tutto il mondo stanno facendo tutto ciò che è in loro capacità per ridurre l’accessibilità delle criptovalute.

Pertanto, è difficile acquistare Bancor Network Token in modo anonimo. Detto questo, diversi esperti di investimenti hanno creato sistemi di gestione delle risorse digitali.

Puoi investire i tuoi soldi in un pool di token Bancor Network.

In questo scenario, acquisti BNT attraverso il gruppo e non come unico investitore.

I modi migliori per acquistare Bancor Network Token (BNT) con PayPal

Dalla nostra lista, il modo migliore per acquistare Bancor Network Token con PayPal è attraverso eToro.

eToro supporta il metodo di pagamento ed è stato utilizzato da milioni di persone per acquistare BNT e altre monete digitali sulla loro piattaforma.