I 5 modi migliori per acquistare DYDX nel 2022

in

DYDX è il token di governance dell’omonimo scambio di criptovaluta decentralizzato non custodiale, dYdX.

L’obiettivo principale di dYdX è aiutare gli utenti a guadagnare entrate costanti e incentivare i trader a fornire più liquidità al protocollo del progetto.

Ciò ha portato migliaia di amanti delle criptovalute a patrocinare il DEX come uno dei migliori scambi per svolgere le loro attività di trading e investimento.

A lungo termine, questo ha trasceso positivamente nel suo asset nativo, DYDX.

Sebbene siano per lo più utilizzati in modo intercambiabile, dYdX è lo scambio decentralizzato e DYDX è il simbolo di criptovaluta e ticker su cui l’intero progetto commercia, su diversi scambi di criptovaluta.

Una volta fatto uno studio approfondito del progetto dYdX, ti renderai presto conto che i migliori scambi di criptovaluta per acquistare DYDX sono molto facili da trovare.

Ti renderai anche presto conto che la ricerca dei diversi scambi per acquistare DYDX dipende fortemente dalle tue preferenze e dalla posizione geografica.

I migliori 5 scambi per acquistare DYDX

Trovare i migliori 5 scambi per acquistare DYDX non è un compito facile.

Durante questo esercizio, ci siamo imbattuti in problemi di difficoltà di registrazione, commissioni, limiti, problemi di servizio clienti, restrizioni di posizione geografica, metodi di pagamento, scalabilità, metodi di pagamento e problemi di liquidità.

Questi sono problemi che molti trader e investitori principianti e principianti non sono a conoscenza di quali possono diventare ostacoli al loro avere viaggi di trading di qualità.

Dopo aver raccolto tutti i dati possibili su cui potevamo mettere le mani, i nostri analisti ed esperti hanno finalmente optato per i 5 migliori scambi per acquistare DYDX nel 2022.

Questi scambi sono stati selezionati in base alla gamma di metodi di pagamento che supportano, ai volumi giornalieri, alla regolamentazione delle commissioni e alla sicurezza.

Sono stati raccomandati a milioni di nostri lettori. E i vincitori sono eToro, Binance, OKX, DigiFinex e menzioni d’onore.

1. eToro

eToro è uno degli scambi più popolari nel mercato finanziario centralizzato e decentralizzato

Come scambio multi-asset, la piattaforma è stata lanciata nel 2007. Supportando inizialmente azioni, materie prime e indici, la piattaforma di social trading ha consentito il supporto per i token digitali nel 2014.

eToro è uno degli scambi pionieristici al mondo ed è stato in grado di servire più di 30 milioni di clienti in 15 anni senza problemi.

È uno degli scambi più patrocinati nello spazio della finanza crittografica e, di conseguenza, registra miliardi di volumi di scambi giornalieri.

Servendo più di 100 paesi in tutto il mondo, molti trader alle prime armi fanno domande come DYDX su eToro, eToro aggiunge il supporto per DYDX, posso acquistare DYDX su eToro, dove posso acquistare DYDX e quando eToro elenca DYDX?

eToro supporta DYDX per il trading e lo ha annunciato il 1 ° febbraio 2022.

Se vuoi sapere come acquistare DYDX, eToro fornisce un semplice processo di registrazione.

Innanzitutto, registrati per un account su eToro.

In secondo luogo, raggiungere uno stato completamente verificato.

A seconda di quanto sei cooperativo come cliente, puoi essere verificato in pochi minuti.

In terzo luogo, carica fondi sul tuo account.

Infine passare alla pagina DYDX (in questa pagina, puoi acquistare qualsiasi quantità di monete DYDX e verrebbe elaborata e aggiunta al tuo portafoglio di investimenti).

Prima di investire in DYDX tramite eToro, facciamo uno studio approfondito dei suoi pro e contro.

Pro di eToro:

✅ Gli utenti di smartphone possono accedere all’app eToro tramite gli store Apple e Google Play. Gli utenti di personal computer (utenti desktop, laptop e netbook) possono accedere a eToro sul World Wide Web.

✅ La maggior parte dei metodi di pagamento supportati sono dotati di depositi gratuiti.

✅ Commissioni di trading basse.

✅ I metodi di pagamento sono bonifici bancari; carte bancarie (VISA, Maestro, MasterCard); e portafogli di servizi finanziari online come Skrill, PayPal, Neteller e altri).

✅ Borsa ben regolamentata con grande reputazione (uffici negli Stati Uniti, nel Regno Unito, a Cipro, in Australia e in Israele).

✅ Supporta 48 criptovalute (a partire da sabato 19 febbraio 2022).

✅ Conti demo per trader principianti per saperne di più sui rischi associati al trading.

✅ Piattaforma altamente sicura.

✅ Offre operazioni DYDX Copy che aiutano i principianti a copiare le mosse del mercato degli esperti.

✅ High Volume Exchange (registra oltre $ 1 miliardo di volume di scambi giornalieri).

Contro di eToro:

❌ Supporta un numero relativamente inferiore di monete digitali.

2. Binance

Binance Exchange fa parte di un enorme progetto che comprende la tecnologia blockchain (Binance Smart Chain), protocolli e applicazioni finanziarie decentralizzati (PancakeSwap), token non fungibili (NFT) e stablecoin come Binance United States Dollar (BUSD).

Lanciato nel 2017, Binance è lo scambio di criptovaluta più patrocinato nello spazio oggi.

Lo scambio serve questi clienti in più di 180 paesi.

A causa della gamma di monete supportate dallo scambio, è diventata la piattaforma di riferimento per diversi principianti che vogliono sperimentare le possibilità delle monete digitali.

Binance supporta il trading di DYDX e lo ha annunciato tramite un post sul blog l’8 settembre 2021.

Prima di approfittare della piattaforma di trading di Binance per investire in DYDX, analizziamo i pro ei contro dello scambio.

Pro di Binance:

✅ La più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato (registra almeno $ 10 miliardi di volume giornaliero).

✅ Oltre a supportare le carte bancarie, lo scambio supporta i depositi tramite portafogli crittografici come TrustWallet.

✅ Supporta più di 300 criptovalute.

✅ Supporta più di 1.000 mercati.

✅ Ha una delle commissioni di trading più basse nello spazio della finanza crittografica.

✅ Scambio altamente regolamentato.

✅ Elabora oltre 1,4 milioni di ordini al secondo.

✅ Piattaforma altamente sicura (ha le crittografie necessarie che proteggono il tuo portafoglio custodiale).

✅ Ricompense di puntata (il 21 gennaio 2022, Binance varata DYDY picchettamento ad alto rendimento).

Contro di Binance:

❌ Dashboard complessa.

❌ Funzionalità limitata per gli utenti di Binance US.

❌ NON supporta PayPal e co.

❌ Continua ad essere impantanato in diversi problemi normativi.

3. OKX

Con sede alle Seychelles, OKX era precedentemente noto come OKEX.

Fondato nel 2017, lo scambio è tra i più popolari e il più grande per volume di scambi giornalieri.

OKX ritiene che la finanza decentralizzata offra diverse opportunità per i soggetti underbanked e unbanked.

Di conseguenza, è importante creare un ambiente stabile, affidabile e sicuro che aiuti i trader a ottenere di più dalle loro attività finanziarie.

Servendo più di 20 milioni di clienti in oltre 100 paesi, OKX ha un ampio chilometraggio.

Sebbene sia stato impantanato in alcune controversie di hacking in passato, OKX è ancora lo scambio preferito da milioni di trader.

OKX supporta il trading di DYDX e lo ha annunciato l’8 settembre 2021.

Analizziamo i pro e i contro di OKX.

Pro di OKX:

✅ Top 5 scambi in termini di volume (registra un minimo di $ 1 miliardo al giorno).

✅ Utilizza la crittografia SSL a livello bancario e l’archiviazione a freddo per proteggere le tue partecipazioni crittografiche.

✅ Supporta molti metodi di pagamento.

✅ Supporta più di 440 mercati.

✅ Supporta più di 260 criptovalute.

✅ Scambio ben regolamentato.

✅ Commissioni di trading basse.

✅ Offre un ottimo servizio clienti.

✅ Scambio altamente accessibile (può essere trovato su Apple e Google Play Store).

Contro di OKX:

❌ I residenti negli Stati Uniti non possono accedere allo scambio.

❌ NESSUN fondo virtuale per i principianti per sperimentare la natura volatile delle criptovalute.

❌ Gli utenti senza lo stato di verifica appropriato devono affrontare diverse limitazioni.

4. DigiFinex

Sebbene sia difficile trovare dati credibili per quanto riguarda la formazione di questo scambio, si ritiene che DigiFinex sia stata fondata nel 2017 e sia diventata estremamente attiva nel 2018..

Sebbene non sia popolare tra gli scettici del trading, DigiFinex è uno dei primi 20 scambi di criptovaluta per volume di scambi giornalieri.

Lo scambio supporta più di 150 paesi e fornisce servizi di trading a oltre 4 milioni di utenti.

Come scambio altamente liquido, DigiFinex è stato fortemente presente nel sondaggio di Statista sui più grandi scambi di criptovaluta in 24 ore lunedì 14 febbraio 2022.

DigiFinex supporta il trading di DYDX e lo ha annunciato tramite un blog il 23 settembre 2021.

Non sorprende che DigiFinex sia il terzo mercato più forte per DYDX dopo OKX e Binance.

Sarà giusto fare una valutazione approfondita dei pro e dei contro di DigiFinex prima di investire in DYDX.

Pro di DigiFinex:

✅ Supporta circa 174 criptovalute (a partire da sabato 19 febbraio 2022).

✅ Supporta circa 224 mercati (a partire da sabato 19 febbraio 2022).

✅ Scambio altamente liquido (al momento della scrittura, DigiFinex aveva registrato $1.85 miliardi nel volume degli scambi).

✅ Offre basse commissioni di trading.

✅ Offre depositi gratuiti.

✅ Ha applicazioni su Google Play e Apple Store.

✅ Offre diverse forme di assistenza clienti come e-mail e chat dal vivo, tra gli altri (24 ore su 24, 7 giorni su 7).

✅ Ottima reputazione (nessun caso di violazione dei dati o hacking).

✅ Piattaforma altamente protetta (ha una sicurezza a livello bancario che include più passaggi di registrazione).

✅ Offre opportunità di guadagno flessibile e prestito crittografico per i fornitori di liquidità per guadagnare reddito passivo.

✅ Scambio altamente regolamentato (dare la priorità a Knowing Your Customer).

✅ Accetta diversi metodi di pagamento.

Contro di DigiFinex:

❌ NON disponibile per i residenti negli Stati Uniti e a Singapore.

5. Menzioni d’onore

Sebbene gli scambi menzionati costituiscano i modi migliori per acquistare DYDX, altri scambi hanno ottimi prodotti che possono soddisfare le tue esigenze.

Alcuni degli altri migliori scambi per acquistare DYDX sono FTX, Gate.io, Huobi Global, Bybit, BitMart, KuCoin, Uniswap V3, Crypto.com, Kraken, AAX, SushiSwap, Indodax, Korbit, Poloniex, HitBTC, ZB, Bitrue, BKEX, Nami, LBank, BTSE, AEX, LATOKEN, CoinEx e Bitget tra gli altri.

dYdX: introduzione al mondo crittografico di uno dei migliori scambi decentralizzati

Nello spazio della finanza crittografica, ci sono diversi progetti e dYdX è uno dei migliori.

dYdX rientra negli scambi decentralizzati che fanno parte dei protocolli e delle applicazioni finanziarie decentralizzate.

A parte questo, si incrocia con stablecoin e reti oracle decentralizzate.

Mentre navighi attraverso lo spazio della finanza crittografica, si imbatteranno in diverse terminologie.

Comprenderli farà molto per aiutarti nel tuo viaggio di trading. Tra gli altri ci sono:

Scambi: Esistono scambi di criptovaluta centralizzati come eToro e Binance e scambi decentralizzati come dYdX e Uniswap. Sono piattaforme di trading create per scambiare valute legali per criptovalute e criptovalute per criptovalute.

Esistono scambi di criptovaluta centralizzati come eToro e Binance e scambi decentralizzati come dYdX e Uniswap. Sono piattaforme di trading create per scambiare valute legali per criptovalute e criptovalute per criptovalute. Tecnologia Blockchain: Aiutano nella creazione, distribuzione, archiviazione e trading di DYDX. Per dirla semplicemente, la tecnologia blockchain aiuta DYDX a spostarsi da un utente all’altro.

Aiutano nella creazione, distribuzione, archiviazione e trading di DYDX. Per dirla semplicemente, la tecnologia blockchain aiuta DYDX a spostarsi da un utente all’altro. Portafogli Crittografici: Sono software che facilitano l’accesso alla Blockchain di Ethereum che ospita il protocollo dYdX. Portafogli che supportano DYDX includono, ma non sono limitati a MetaMask, Ledger/Trezor, Coinbase Wallet, WalletConnect, imToken, TrustWallet, Atomic Wallet e MyEtherWallet. Aiutano a trasferire e conservare DYDX in modo sicuro e protetto.

Sono software che facilitano l’accesso alla Blockchain di Ethereum che ospita il protocollo dYdX. Portafogli che supportano DYDX includono, ma non sono limitati a MetaMask, Ledger/Trezor, Coinbase Wallet, WalletConnect, imToken, TrustWallet, Atomic Wallet e MyEtherWallet. Aiutano a trasferire e conservare DYDX in modo sicuro e protetto. La divisibilità è uno dei tratti distintivi di DYDX. Come tutte le criptovalute, l’attributo della divisibilità gioca un ruolo chiave nell’aggiungere valore a un token. DYDX può essere diviso in otto (8) punti decimali (1.00000000). Al momento della scrittura, DYDX è stato scambiato per $ 6,5 a moneta. Non è necessario acquistare un intero token DYDX se non lo si desidera. Con $ 5, è possibile acquistare circa 0,76923076 DYDX.

Ti imbatterai in più terminologia man mano che impari i modi migliori per acquistare DYDX.

Confronto dei metodi di pagamento utilizzati nell’acquisto di DYDX

Esistono diversi metodi di pagamento quando si tratta di investire in DYDX. Tra gli altri sono;

Carte di credito / debito – Per molte persone, le carte di credito / debito sono i modi più semplici e veloci per acquistare DYDX.

PayPal ― Questo metodo di pagamento è elencato dalla maggior parte degli scambi che supportano il trading di DYDX. Molti esperti ritengono che PayPal sia uno dei modi più semplici per acquistare DYDX.

Contanti ― Questo è l’unico modo attraverso il quale è possibile acquistare DYDX in modo anonimo nel 2022.

Bonifico bancario – Come uno dei metodi più sicuri utilizzati per l’acquisto di DYDX, un bonifico bancario è tra i modi migliori per acquistare DYDX.

Il posto più economico per acquistare DYDX

eToro è il posto più economico per acquistare DYDX dalla nostra lista. È possibile utilizzare diversi metodi di pagamento che vengono forniti senza commissioni di deposito.

Puoi anche godere di basse commissioni di trading.

Il posto più sicuro per acquistare DYDX

Il posto più sicuro per acquistare DYDX è eToro. Questo perché danno la priorità a KYC e utilizzano una serie di metodi di sicurezza per proteggere in modo sicuro e protetto il tuo portafoglio custodiale.

eToro è in circolazione da molto tempo e non è stato impantanato in alcuna violazione della sicurezza informatica.

Il modo più semplice per acquistare DYDX

Il modo più semplice per acquistare DYDX è eToro e Binance. Sono ottimi scambi di criptovaluta che supportano diversi metodi di pagamento.

Puoi acquistare monete DYDX e verranno elaborate per te in pochi secondi.

Come posso acquistare DYDX vicino a me?

L’unico modo per acquistare DYDX vicino a te è attraverso uno smartphone. Diventa un membro completamente verificato di eToro, Binance, OKX e DigiFinex. È possibile acquistare token DYDX in un breve periodo.

I modi migliori per acquistare DYDX in modo anonimo

L’unico modo per acquistare token DYDX in modo anonimo è attraverso un pool di investimenti. In tal modo, condividi tutte le ricompense e le perdite.

I modi migliori per acquistare DYDX con PayPal

Il modo migliore per acquistare DYDX con PayPal è trovare uno scambio che elenchi il portafoglio come metodo di pagamento. eToro è l’unico scambio tra i modi migliori menzionati che supporta l’acquisto di DYDX con PayPal.

I posti migliori per acquistare DYDX con il tuo conto bancario

Il posto migliore per acquistare DYDX con il tuo conto bancario è tramite Binance e eToro.

I posti migliori per acquistare DYDX con carta di credito / debito

I posti migliori per acquistare DYX con la tua carta di debito / credito sono attraverso eToro e Binance.

Conclusione

Ecco fatto, un elenco completo dei migliori scambi per acquistare DYDX.

Fai uno studio completo del progetto crittografico dYdX e diventa parte integrante della nuova rivoluzione finanziaria chiamata finanza decentralizzata.