Netflix (NFLX): è un buon acquisto?

Dalle sue umili origini come servizio di DVD per posta, Netflix è diventato un colosso dello spazio globale dei servizi di streaming video. Netflix ha capito presto il potenziale dello streaming video ed è passato a un modello basato su abbonamento, con le sue entrate in crescita esponenziale dalla transizione, passando da $ 1,36 miliardi a circa $ 25 miliardi in poco più di un decennio.

Per quanto riguarda gli abbonamenti, la crescita ha seguito una traiettoria simile, salendo a circa 214 milioni nel 2021. Il titolo Netflix era salito al suo massimo storico il 1 ° ottobre, spingendo a quasi $ 700, ma da allora è sceso di quasi il 50%. Cerchiamo di capire se il titolo NFLX è un buon acquisto nel 2022.

Netflix è leader di mercato

L’eccellente potenziale di crescita rende NFLX uno dei migliori titoli da acquistare nel 2022.

Mentre il prezzo delle azioni Netflix è sceso considerevolmente dai suoi massimi inebrianti verso la fine del 2021, i cali a breve termine sono spesso considerati eccellenti opportunità di acquisto, soprattutto se l’azienda è ben consolidata nel mercato e ha un potenziale significativo per il futuro, che Netflix ha in abbondanza. Netflix ha un notevole vantaggio rispetto ad altre piattaforme di streaming, e questo da solo è un motivo sufficiente per acquistare NFLX.

Netflix ha anche un vantaggio di prima mossa, è stato in grado di spendere in modo aggressivo per i contenuti e ha un’eccellente strategia di esecuzione. Netflix ha anche una notevole presenza e visibilità sul mercato ed è di solito il primo servizio di streaming che gli individui sceglierebbero di acquistare, riuscendo a stare al passo con la concorrenza, rendendo NFLX un’opzione attraente per gli investitori.

C’è spazio per la crescita

Un calo del prezzo delle azioni, ma una base di utenti in crescita, è una ragione sufficiente per investire in NFLX.

I numeri non mentono, e mentre le segnalazioni di un rallentamento delle sottoscrizioni hanno spaventato gli investitori, un esame più attento rivela che non tutto è perduto, tutt’altro. Nel Q3 del 2021, Netflix è riuscito ad aggiungere 4,4 milioni di nuovi abbonati. Questa cifra era considerevolmente superiore ai 3,5 milioni di abbonati previsti che sperava di aggiungere. Al contrario, il Q4 ha visto un calo marginale, con 8,3 milioni di nuovi abbonati contro gli 8,5 milioni previsti. Il rallentamento ha scosso gli investitori, determinando un notevole calo del prezzo delle azioni. Tuttavia, guardando al quadro più ampio, gli 8,3 milioni di nuovi abbonati prendono abbonamenti a oltre 221 milioni, con un aumento dell’8,9%, anno su anno, con entrate anno su anno in aumento anche oltre il 16%. I numeri mostrano che le azioni NFLX sono un buon acquisto se stai cercando un investimenti a lungo termine.

Una valutazione interessante

Netflix sta vedendo i suoi ricavi crescere abbastanza rapidamente, influenzando positivamente il prezzo delle azioni.

Il prezzo delle azioni Netflix ha registrato un calo considerevole in seguito all’annuncio del suo rapporto sugli utili. Mentre Netflix continua a crescere, possiamo aspettarci di vedere una crescita più lenta ma costante. La piattaforma ha ancora un’enorme opportunità di crescita internazionale. Netflix ha chiuso il 2021 con un flusso di cassa libero negativo di $ 154 milioni e si prevede che produrrà un flusso di cassa libero positivo nel 2022, indicando che la società ha raggiunto una solida base finanziaria. Ricorda, Netflix ha ancora un grande mercato indirizzabile, il che significa che mantiene il potenziale per accelerare nuovamente la crescita dei suoi abbonati, rendendo il titolo NFLX un ottimo acquisto nel 2022.

Le azioni NFLX sono troppo costose?

Mentre il titolo ha raggiunto i massimi nel 2021, le recenti valutazioni potrebbero rappresentare un’opportunità di acquisto.

Netflix ha avuto una performance abbastanza buona nel mercato nel 2021, sovraperformando di gran lunga i suoi pari e vedendo una crescita cumulativa di circa il 16%. I titoli concorrenti hanno visto rendimenti molto peggiori. Mentre l’inizio del 2022 ha visto il calo del prezzo delle azioni, allontanandosi dal suo picco, c’è spazio per il rimbalzo del prezzo e spingere più in alto. Questo potenziale di crescita è un altro fattore che aumenta il quoziente di investibilità di NFLX.

NFLX è un buon acquisto?

Sulla base della previsione dei prezzi di Netflix e dell’analisi tecnica, è evidente che il titolo avrà prestazioni migliori nel lungo periodo. L’esecuzione di successo del business si tradurrà senza dubbio in un aumento complessivo del valore di Netflix.

NFLX può potenzialmente rimbalzare nel 2022, con la società che dovrebbe produrre un flusso di cassa libero positivo quest’anno. La piattaforma sta anche cercando di entrare in mercati precedentemente non sfruttati. CNN Business ha dichiarato che il rating di consenso tra 46 analisti è che il titolo NFLX è un buon acquisto, con il prezzo che dovrebbe spingersi a circa $ 550 nel secondo trimestre del 2022.