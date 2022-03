Quali sono i 7 migliori titoli tecnologici da acquistare

in

I titoli tecnologici hanno iniziato il 2022 sotto molta pressione, che è continuata fino ad oggi. Mentre alcuni titoli tecnologici hanno retto abbastanza bene, molti altri sono diminuiti, rendendo ora un ottimo momento per approfittare dei prezzi bassi.

Ciò avviene dopo che il mercato azionario più ampio si è corretto tra i timori che la Fed fosse destinata a prendere una posizione da falco sui tassi di interesse nel tentativo di domare l’inflazione.

Dato che i titoli tecnologici sono aumentati vertiginosamente dall’inizio della pandemia del 2020, un cambiamento nella politica ha creato timori che il settore tecnologico potrebbe essere enormemente sopravvalutato e potrebbe subire il colpo più grande se i tassi di interesse aumentassero.

Il sentiment degli investitori sul settore tecnologico è più evidente nel Technology Selector Sector SPDR Fund (XLK). Da inizio anno, l’XLK è in calo del 13,98%. XLK è una buona rappresentazione del settore tecnologico perché comprende alcuni degli attori più critici nel settore tecnologico, dal software all’elettronica.

Tuttavia, non è solo il settore tecnologico che ha subito un colpo dall’inizio dell’anno. L’indice NASDAQ è in calo del 14,53% da inizio anno. Allo stesso modo, l’indice S&P 500 è in calo del 10,22% da inizio anno.

La pressione sui mercati è stata aumentata dalle questioni geopolitiche che sono emerse dal conflitto Russia-Ucraina. Detto questo, i mercati azionari statunitensi stanno reggendo abbastanza bene se si tiene conto della combinazione di timori di inflazione e una crisi geopolitica di una portata che non si vedeva da decenni.

Pertanto, questi due indici popolari ospitano molti titoli tecnologici leader, tra cui Microsoft (MCST), Amazon Inc (AMZN)e Adobe (ADBE) probabilmente si riprenderà con l’avanzare dell’anno. L’industria tecnologica, in particolare, è guidata dall’innovazione, e questo non è stato influenzato dai problemi che interessano i mercati al momento.

Il potenziale possesso dei titoli tecnologici è evidente nel modo in cui questi titoli tecnologici sono rimbalzati nell’ultima settimana. Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon (AMZN) hanno tutti realizzato alcuni guadagni anche se i volumi rimangono depressi, indicativi dell’incertezza degli investitori.

Ciò significa che ora potrebbe essere un momento eccellente per considerare di investire in titoli tecnologici in quanto potrebbero presto riguadagnare trazione.

Ecco i primi sette titoli tecnologici con il miglior valore, il maggior slancio e la crescita più rapida.

Microsoft (MSFT)

Il titolo tecnologico a lungo termine Microsoft Corp (MSFT) potrebbe non essere uno dei titoli tecnologici più caldi rispetto ad altri titoli tecnologici come Amazon (AMZN), ad esempio, ma è un titolo caldo in termini di ciò che può offrire a un investitore.

Mentre l’azienda continua a innovare e adattarsi ai nuovi modi della tecnologia moderna con i suoi PC di spicco, i segmenti software e la sua strada di gioco con la popolare serie Xbox continuano a spingere MSFT alla ribalta. Il titolo si sta anche espandendo in un nuovo territorio con i suoi ultimi servizi aggiuntivi che includono il Global Initiative Digital Skills Service di Microsoft. Questo servizio ha aiutato oltre 30 milioni di persone in tutto il mondo a rispolverare le loro conoscenze e capacità di apprendimento sotto forma di corsi online al fine di garantire i loro ruoli lavorativi da sogno richiesti guardando al futuro.

MSFT ha anche spinto in modo aggressivo nel settore delle chat per capitalizzare i cambiamenti di lavoro e stile di vita innescati da COVID-19. Nel 2021, Microsoft aveva in programma di acquistare Discord ma lo ha annullato, scegliendo invece di costruire la propria piattaforma. Con più persone che trascorrono del tempo online per lavoro e comunicazione sociale, Chat potrebbe essere un’area di crescita chiave e rende MSFT un titolo tecnologico top da acquistare questo mese.

Microsoft sta anche entrando nel primo spazio Metaverse in crescita. A gennaio, Microsoft ha annunciato che stava acquisendo la società di videogiochi, Activision, per $ 75 miliardi. L’accordo dovrebbe dare a Microsoft un punto d’appoggio nel Metaverse, in particolare l’aspetto play-to-earn del Metaverse.

Microsoft sta anche guadagnando trazione nello spazio Metaverse attraverso Microsoft Mesh, una piattaforma che consente alle persone di connettersi digitalmente utilizzando avatar. Considerando che gli analisti ritengono che il Metaverse potrebbe valere oltre $ 8 trilioni entro il 2030, ottenere un punto d’appoggio in questo mercato è un grosso problema per Microsoft.

Con tutti i suoi fondamentali, non sorprende che gli analisti siano piuttosto rialzisti su Microsoft. Gli analisti di Wall Street gli hanno dato un rating di 1,7, il che significa che è un “strong buy”. Gli analisti hanno dato al titolo un obiettivo di prezzo medio di $ 370,89 con un minimo di $ 306,55 e un obiettivo di prezzo elevato di $ 425,00.

Poiché il prezzo delle azioni di Microsoft è aumentato di oltre il 26% nell’ultimo anno e le recenti notizie di molti investitori che vendono le loro azioni per fattori macroeconomici e geopolitici, ora potrebbe essere un momento opportuno per acquistare questo titolo tecnologico a lungo in corso.

Apple (AAPL)

Proprio come Alphabet, Apple Inc (AAPL) è un altro componente all’interno dell’indice FANG.

Una cosa che distingue Apple è la sua resilienza. Nel pieno della pandemia di COVID-19, molti si sarebbero aspettati che le vendite di Apple diminuissero e avessero un impatto negativo sul titolo. Ma non è stato così. Apple ha visto fantastici guadagni per tutto il 2020 e fino al 2021.

Nel rapporto Q1 di APPL che termina il 26 dicembre 2020, la società ha confermato un nuovo fatturato record di $ 111,4 miliardi, con un aumento del 21% su base annua, con vendite internazionali che rappresentano il 64% delle entrate del Q1. Per il Q4 2021, la società ha registrato un fatturato di $ 123,95 miliardi, superiore all’ultimo trimestre dell’anno precedente

Oltre a rimanere forte in un periodo relativamente turbolento, Apple ha molto in arrivo che potrebbe vedere il titolo AAPL performare bene a marzo e durante l’anno. Ad esempio, l’8 marzo, Apple terrà il suo primo evento per il 2022.

Gli investitori si aspettano che Apple si concentri sull’iPhone SE 5G, sul Mac mini e sull’iPad Air durante questo evento. Se gli aggiornamenti delle notizie su questi prodotti risultano positivi, allora potrebbe esserci un aumento del valore delle sue azioni nel mese. Ciò rende AAPL uno dei titoli tecnologici potenzialmente migliori da acquistare a marzo 2022.

Anche gli analisti sono piuttosto rialzisti su AAPL. La stima di consenso degli analisti per AAPL è 1,8, il che significa che è un “acquisto forte”. Gli analisti che coprono il titolo hanno un obiettivo di prezzo medio di $ 193,05.

Tali valutazioni forti sono giustificate dato che Apple Inc innova sempre e introduce nuovi prodotti ai consumatori. Apple ha tenuto le labbra strette sulle prossime avventure nel 2022. Tuttavia, una strada importante è l’accelerazione nel settore automobilistico con l’Electric Car Project di Apple, che potrebbe essere la spinta in più che il titolo stava cercando.

ServiceNow (ORA)

La potenza dei flussi di lavoro digitali continua ad essere la strada da percorrere, che è esattamente ciò che ServiceNow (NOW) è orgogliosa di fare.

La nuova era della Now Platform ha intrecciato tutte le piattaforme, inclusi i flussi di lavoro dei clienti, i flussi di lavoro dei dipendenti, i flussi di lavoro IT e altro ancora, offrendo un modo più intelligente e gestibile di operare in vari settori.

Da uno sguardo ai suoi indicatori tecnici, c’è motivo di credere che ServiceNow sia un titolo tecnologico in crescita superiore da acquistare a marzo. ServiceNow Indice di forza relativa (RSI) è migliorato da 62 a 80. Considerando che il titolo si sta attualmente consolidando, ciò segnala un potenziale breakout nel breve termine.

Il top management di ServiceNow parteciperà a una chat al caminetto il 7 marzo 2022 e potrebbe essere il fattore scatenante per un breakout. La chiacchierata al caminetto si svolgerà alla JMP Securities 2022 Technology Conference, che si terrà presso il Ritz-Carlton Hotel. Se emergono notizie positive durante la chat di fuoco, potrebbe innescare un aumento del prezzo delle azioni di NOW. Questo, insieme a indicatori tecnici positivi, rende NOW, un titolo tecnologico top da acquistare ora.

Con prospettive così forti, non sorprende che gli analisti siano rialzisti su NOW. Gli analisti hanno dato a NOW un rating di 1,7, il che significa che è un acquisto forte. NOW è attualmente scambiato a $ 547,07, mentre gli analisti si aspettano che test $ 683,93 nel prossimo futuro.

Gli analisti si aspettano inoltre che l’EPS di ServiceNow cresca del 35% nei prossimi tre-cinque anni. Alcuni prevedono che gli utili cresceranno del 66,37% all’anno.

Mentre ServiceNow cerca di stabilire un’ulteriore crescita, compresa la rivelazione dei suoi piani di acquisizione, il prezzo delle azioni potrebbe aumentare sia a breve che a lungo termine. Questo è il motivo per cui NOW si presenta come un titolo tecnologico che gli investitori dovrebbero cercare di prendere in considerazione l’acquisto a marzo 2022.

Salesforce.com (CRM)

Salesforce.com (CRM) la società di software che ha innovato bene e continua a riunire le relazioni tra aziende e clienti ha avuto un anno di successo nel 2021.

La piattaforma CRM di Salesforce nota come Salesforce Customer 360 è un potente strumento che consente di migliorare le varie strade di un’azienda, tra cui marketing, vendite e altro ancora.

Non importa quanto grande o piccola sia un’azienda, possono guardare al CRM per stabilire margini di miglioramento e aumentare la domanda dei consumatori.

Poiché il 2021 ha funzionato enormemente a favore di Salesforce collegando imprenditori e consumatori di tutto il mondo, ha portato questo titolo a battere sia la parte superiore che quella inferiore.

Salesforce.com continua a registrare una forte crescita dei ricavi, un fattore che potrebbe vedere il titolo continuare a performare bene per tutto il 2022. Il 1 ° marzo 2022, CRM ha annunciato i risultati del Q4 e i risultati dell’intero anno per l’anno finanziario 2022. Salesforce ha annunciato che nel Q4 i ricavi sono aumentati del 26%, rispetto al Q4 dell’anno finanziario 2021.

Per quanto riguarda i risultati dell’intero anno, Salesforce ha annunciato che i ricavi sono aumentati del 25% rispetto all’anno fiscale 2021. Ciò sottolinea la forte posizione di Salesforce sul mercato e potrebbe attrarre investitori non solo a marzo, ma per tutto l’anno.

Gli analisti sono piuttosto rialzisti anche su Salesforce. Il consenso di Wall Street su questo titolo è 1,8, che è un forte acquisto. Gli analisti si aspettano che testerà $ 295,95. Per tale potenziale, Salesforce è senza dubbio uno dei migliori titoli tecnologici da acquistare a marzo.

Roku (ROKU)

Lo streaming è diventato l’ultimo punto di riferimento nell’ultimo anno con artisti del calibro di Netflix, Disney + e altri che hanno assistito a livelli record e sono diventati i preferiti delle famiglie.

È qui che Roku Inc (ROKU) beneficia eccezionalmente bene con i suoi prodotti per i giocatori di streaming che consentono alle famiglie di avere un mix di tutto. Avere grandi marchi sotto la cintura per i consumatori da trasmettere, tra cui Netflix e molti altri, insieme al proprio canale Roku, che crea contenuti sorprendenti. Lo stock offre anche altri prodotti aggiuntivi come TV e altro ancora.

Lo streaming sta prendendo sempre più il sopravvento dai cinema, in gran parte a causa dei cambiamenti dello stile di vita che COVID-19 ha portato nel 2020. Ciò è stato evidente nei ricavi di ROKU negli ultimi due anni. Anche il numero di utenti è aumentato nello stesso periodo.

Nella sua ultima chiamata sugli utili del 17 febbraio 2022, ROKU ha annunciato che i conti attivi si sono attestati a 60,1 milioni e hanno battuto di poco le aspettative degli analisti di 59,5 milioni. Anche gli utili per azione di ROKU nel Q4 del 2021 hanno superato le aspettative degli analisti. Gli analisti si aspettavano un utile per azione di $ 0,06, mentre l’utile per azione di ROKU è uscito a $ 0,17.

Questi numeri indicano che, nonostante la concorrenza, ROKU si distingue nel mercato dello streaming di contenuti in rapida crescita. Ciò significa che gli investitori possono aspettarsi prestazioni ancora migliori durante tutto l’anno, rendendo ROKU uno dei migliori titoli tecnologici da acquistare a marzo 2022. ROKU sta anche impostando bene la sua strada di crescita mentre continua ad acquisire più marchi.

Non c’è da meravigliarsi che gli analisti siano rialzisti su ROKU. Gli analisti hanno dato a ROKU un rating di 2,1, il che significa che è un acquisto. Gli analisti si aspettano che raggiunga i 200 dollari.

Qualunque sia il modo in cui guardi questo titolo tecnologico, può certamente fornire risultati forti a lungo termine. Mentre le famiglie di tutto il mondo passano probabilmente alle piattaforme di streaming online per essere il loro numero 1 orologio, questo diventerà lentamente la nuova norma per la visualizzazione dell’intrattenimento.

Adobe (ADBE)

Una delle più grandi e diversificate società di software creativo oggi, Adobe Inc (ADBE) è il software leader per molte persone creative in tutto il mondo.

L’anno scorso, Adobe ha avuto un anno piuttosto forte. Ciò ha seguito il rilascio di Adobe Photoshop Elements 2021 e la società offre ai nuovi utenti tariffe scontate sul loro software di abbonamento creativo.

Nonostante sia una delle migliori aziende SaaS a livello globale, ADBE ha iniziato marzo 2022 in rosso, scendendo più del mercato più ampio. Poiché i fondamentali rimangono forti nonostante il calo, ADBE è un buon titolo tecnologico da acquistare a marzo. Questo perché una volta rimbalzato, i guadagni potrebbero essere piuttosto alti.

Non c’è da meravigliarsi che le proiezioni degli analisti per ADBE rimangano forti. Gli analisti di Wall Street hanno assegnato al titolo ADBE un rating di 1,8, il che significa che si tratta di un acquisto forte. Il sentiment rialzista intorno ad ADBE ha molto a che fare con il prossimo rapporto sugli utili di Adobe il 22 marzo. Gli analisti si aspettano un utile per azione di 3,34 dollari, ovvero un aumento del 6,37% nell’anno.

Gli obiettivi di prezzo medio degli analisti stanno mostrando un grande rialzo per il titolo con un obiettivo di prezzo medio di $ 653,93 con un obiettivo di prezzo basso di $ 460 e un obiettivo di prezzo elevato a $ 750. Rispetto al suo prezzo attuale, il potenziale rialzo è enorme.

Adobe ha anche un forte potenziale per crescita futura mentre il mondo digitale e il mondo creativo continuano ad evolversi, creando nuove opportunità. Con il titolo ADBE apparentemente sottovalutato per il suo potenziale, è sicuramente un titolo tecnologico da acquistare a marzo 2022.

Alphabet (GOOG)

Uno dei due titoli FANG a fare questa lista è Alphabet Inc (GOOG). Due motivi principali per cui Alphabet ha fatto la lista come un titolo tecnologico da acquistare a marzo è che si tratta di uno stock di consegna solido che anche in tempi difficili può consegnare. In secondo luogo, il titolo si trova in una posizione relativamente interessante con il suo prezzo delle azioni.

Una breve panoramica se non si ha familiarità con una delle aziende più preziose al mondo è che è la società madre del popolare motore di ricerca Google e degli abbonati Google, comprese le strade cloud e pubblicitarie.

Nell’ultimo rapporto del quarto trimestre di GOOG, il titolo ha prodotto risultati solidi. Google ha registrato ricavi del Q4 2021 di 75 miliardi di dollari, con un aumento del 32% rispetto a un trimestre simile dell’anno precedente. Alphabet ha annunciato che questi risultati sono stati un forte riflesso della crescita del business pubblicitario dell’azienda. Anche gli utili per azione di Alphabet hanno superato le aspettative degli analisti, attestandosi a $ 30,69, rispetto agli utili per azione attesi di $ 27,34.

Sebbene i servizi Google del titolo rimangano l’attrazione principale per questo marchio, il titolo sta anche spingendo avanti con il suo segmento Google Cloud, che si è attestato a $ 5,54 miliardi nel Q4 del 2021, mentre la maggior parte degli analisti si aspettava ricavi per $ 5,47 miliardi. Considerando che questa strada è una delle sue rotte più recenti, sta funzionando bene e rimane un obiettivo chiave per un’ulteriore crescita.

Le azioni Altre scommesse includono Waymo, una società di guida autonoma, Verily, un marchio sanitario e molti altri.

GOOG si trova su un rating “Strong Buy”, con una raccomandazione di 1,5. Il titolo è un ottimo acquisto se si salta al momento giusto, dato che gli analisti si aspettano che GOOG raggiunga $ 3506,11.

GOOG non è uno dei titoli tecnologici più economici da acquistare, ma ha certamente le basi consolidate per essere un fantastico titolo tecnologico a lungo termine per gli investitori.

Tutto sommato, il 2022 sembra un ottimo momento per fare alcuni investimenti intelligenti in titoli tecnologici. Per vari motivi, potremmo vedere alcuni titoli raggiungere nuove vette.

E lì hai 7 dei migliori titoli tecnologici disponibili oggi sul mercato che offrono tutti fantastiche prospettive di crescita e sono seduti a prezzi abbastanza scontati a causa dei recenti fattori che contribuiscono.

Investire nel settore tecnologico è considerato uno dei più sicuri e un percorso di rapida crescita. Detto questo, è sempre consigliabile condurre ulteriori ricerche prima di investire negli investimenti scelti, poiché tutte le azioni comportano dei rischi.