I 5 modi migliori per acquistare Hedera (HBAR) nel 2022

Hedera Hashgraph ha introdotto una rete crittografica per condurre transazioni di valore e costruire applicazioni decentralizzate nello spazio della finanza crittografica in continua evoluzione.

In questo articolo, Trading Education condivide i primi 5 posti per acquistare Hedera (HBAR) nel 2022.

Entro la fine dell’articolo, sarai ben informato sui pro e contro dei diversi migliori scambi per acquistare Hedera (HBAR) nel 2022 e oltre.

Hedera Hashgraph è la rete pubblica più utilizzata, sostenibile e di livello enterprise per l’economia decentralizzata che consente alle aziende e agli individui di creare potenti applicazioni decentralizzate.

Il progetto Hedera Hashgraph afferma di combinare un’elevata sicurezza con un’enorme capacità transazionale.

Lanciato a settembre 2019 dopo la sua offerta iniziale di monete nell’agosto 2018, HBAR è l’asset nativo del progetto e il carburante che alimenta i servizi Hedera sotto forma di transazioni regolari, archiviazione di file e contratti intelligenti.

L’ampio patrocinio di Hedera Hashgraph ha naturalmente portato milioni di trader e investitori a porre domande sulla potenza della sua criptovaluta.

Normalmente, le persone hanno investito in token come Cardano · (ADA), Tron (TRX ·), e Solana (SOL) a causa delle possibilità dei loro protocolli. Lo stesso si può dire per HBAR ed è il motivo principale per cui l’intero progetto è stato classificato tra gli asset digitali a media capitalizzazione per capitalizzazione di mercato.

I 5 migliori scambi per acquistare Hedera HashGraph (HBAR)

Nel tentativo di trovare i migliori 5 scambi per acquistare HBAR, abbiamo dovuto fare uno studio approfondito sui pro ei contro degli scambi.

Abbiamo dovuto passare attraverso tutti i 23 scambi che supportano il trading dell’asset di trading crittografico uno per uno.

Alcuni dei principali problemi che abbiamo incontrato che dovrebbero essere presi sul serio dai trader alle prime armi o principianti hanno a che fare con la regolamentazione, la sicurezza, la reputazione, le commissioni, i metodi di pagamento, il servizio clienti, la liquidità, la facilità d’uso, l’assicurazione e le restrizioni geografiche.

Alla fine, abbiamo concluso sui migliori scambi e modi per acquistare Hedera Hashgraph in base alla regolamentazione, al servizio di pagamento e alla sicurezza. E i vincitori sono eToro, Binance, Upbit, OKX e altre menzioni d’onore.

1. eToro

eToro ha avviato il supporto per le criptovalute nel 2014 dopo aver servito i propri clienti con strumenti finanziari centralizzati per i primi sette anni della loro esistenza.

Essendo uno dei migliori scambi che combinano il trading di azioni, obbligazioni, indici e materie prime con criptovalute, la piattaforma opera da quasi 15 anni senza problemi di sicurezza normativi o di terze parti.

eToro serve circa 30 milioni di utenti a partire dal 2022 in oltre 100 paesi.

Tale popolarità e ampio utilizzo lo hanno reso uno dei preferiti da molti principianti ed esperti.

Uno dei nostri esperti si è preso la responsabilità di fare ricerche approfondite su eToro e si è imbattuto in domande sulla relazione tra Hedera Hashgraph e lo scambio.

Alcune delle domande includevano ma non erano limitate a; quante criptovalute supporta eToro, quali criptovalute supporta eToro, è Hedera Hashgraph (HBAR) su eToro, posso acquistare Hedera Hashgraph (HBAR) su eToro, come posso acquistare HBAR su eToro e quando eToro ha aggiunto il supporto per Hedera Hashgraph (HBAR)?

Sì, eToro supporta il trading di HBAR, e questo è stato annunciato il 15 febbraio 2022 come parte di un’espansione dei token crittografici sullo scambio.

Per coloro che vogliono sapere come investire in Hedera Hashgraph su eToro, segui i passaggi seguenti.

Innanzitutto, registrati per un account su eToro.

In secondo luogo, passare attraverso un ampio processo di verifica.

In terzo luogo, depositare fondi sotto forma di valuta fiat.

Quarto passare alla pagina Hedera Hashgraph (HBAR). In questa pagina, è possibile ordinare diversi token HBAR e verranno elaborati e completati.

Pro di eToro:

✅ È uno scambio ben regolamentato.

✅ Uno dei più grandi scambi per volume di scambi giornalieri.

✅ Supporta circa 48 valute digitali a partire da domenica 20 febbraio 2022.

✅ Offre operazioni di copia HBAR.

✅ Possiede le crittografie necessarie per proteggere le tue partecipazioni crittografiche.

✅ Conti demo con $ 10.000 in fondi virtuali per aiutare i principianti a imparare la natura volatile delle criptovalute.

✅ È uno degli scambi più accessibili nello spazio oggi.

✅ Offre basse commissioni di trading.

✅ Gli utenti possono usufruire di depositi gratuiti.

✅ Diversi metodi di pagamento sono a disposizione di trader e investitori.

Contro di eToro:

❌ Commissioni di inattività per i conti dormienti.

❌ NON supporta molte coppie di criptovalute.

2. OKX

OKX era precedentemente noto come OKEX.

Il nome è cambiato come parte di un rebranding di gennaio 2022.

Fondata alle Seychelles, questa borsa è diventata una delle piattaforme più utilizzate nel mercato saturo della finanza decentralizzata.

Secondo le statistiche presentate da Statista e altri tracker di scambio in base al volume di scambi giornaliero, OKX è uno dei più grandi scambi di criptovaluta in termini di liquidità.

Lo scambio ha lo scopo primario di aiutare i trader a svolgere le loro attività finanziarie in un ambiente affidabile, stabile e sicuro.

Nella ricerca dei modi migliori per acquistare Hedera Hashgraph (HBAR), uno dei nostri analisti si è reso responsabilità di scavare a fondo nelle possibilità della piattaforma.

Prima di acquistare HBAR tramite OKX, analizziamo i pro ei contro dello scambio.

Pro di OKX:

✅ Continua a registrare un minimo di $ 1 miliardo di volume di scambi giornalieri.

✅ Uno degli scambi altamente sicuri nello spazio della finanza crittografica oggi.

✅ La gamma di metodi di pagamento supportati include Apple Pay, SEPA, Visa / MasterCard, depositi crittografici diretti e bonifici bancari.

✅ Altamente accessibile (può essere trovato sul World Wide Web per gli utenti di personal computer; può anche essere trovato su Google Play Store per gli utenti di smartphone android; così come Apple Store per gli utenti di smartphone alimentati da iOS).

✅ Ci sono più di 440 mercati in borsa.

✅ Ci sono più di 260 criptovalute sullo scambio.

✅ Commissioni di trading basse.

✅ Uno degli scambi meglio regolamentati nello spazio della finanza crittografica oggi.

✅ Ottimo supporto clienti.

✅ Guadagna reddito passivo attraverso HODLing.

Contro di OKX:

❌ I residenti negli Stati Uniti non sono supportati.

❌ Diverse limitazioni sono accompagnate da una verifica parziale.

❌ Commissioni elevate per i commercianti (depositi e prelievi).

3. Binance

Binance Exchange fa parte dell’ecosistema Binance. L’imprenditore cripto Chanpeng Zhao ha lanciato la piattaforma di trading nel 2017.

Lo scambio è arrivato in un momento in cui c’è stato un boom nella domanda di criptovalute.

Uscire in cima tra più di 500 piattaforme non è un risultato da poco. Al culmine dei suoi poteri, Binance elabora 1,4 milioni di ordini al secondo, e questo ha portato milioni di trader alla piattaforma.

A partire da ottobre 2021, ci sono circa 28 milioni di utenti di Binance. Di questi, più di 15 milioni sono utenti attivi dello scambio. Lo scambio serve più di 150 paesi.

Binance supporta il trading di HBAR e lo ha annunciato il 26 settembre 2019 con la quotazione di HBAR / BNB, HBAR / USDT e HBAR / BTC.

Quali sono i pro e i contro di Binance?

Pro di Binance:

✅ Il più grande scambio di criptovaluta per volume di scambi.

✅ Supporta depositi fiat e depositi crittografici diretti tramite TrustWallet e co.

✅ Sono supportate più di 300 criptovalute.

✅ Più di 1.200 mercati sono supportati.

✅ Ha una delle commissioni di trading più basse nello spazio.

✅ Avere i certificati e le licenze di funzionamento necessari.

✅ Offre una piattaforma altamente sicura.

✅ È possibile accedervi tramite il World Wide Web e gli store Google e Apple Play.

✅ Offre ricompense di puntata.

✅ Ha una grande reputazione.

Contro di Binance:

❌ Complessità della piattaforma (la dashboard non è user-friendly a colpo d’occhio).

❌ Gli utenti di Binance negli Stati Uniti sono limitati a ciò che possono fare con lo scambio.

❌ Metodi di pagamento limitati (NO PayPal).

4. Upbit

Questo è uno dei più grandi scambi di criptovaluta per volume giornaliero.

Upbit è stata fondata nel 2017 e continua a vedere un aumento del numero di utenti.

La piattaforma aveva una base di utenti di 4 milioni a febbraio 2021 che è cresciuta a oltre 5 milioni entro maggio 2021 e circa 8,9 milioni a ottobre 2021.

Essendo uno dei più grandi scambi in Asia, Upbit è uno dei posti migliori per il trading di altcoin.

Con quasi 5 anni di esperienza, molte persone hanno fatto diverse richieste sul rapporto tra Upbit e Hedera Hashgraph.

Upbit supporta l’acquisto di HBAR sulla sua piattaforma.

Quali sono i pro e i contro di Upbit Exchange?

Pro di Upbit:

✅ Più di 140 criptovalute possono essere trovate sullo scambio.

✅ Più di 230 mercati possono essere trovati sullo scambio.

✅ Più di $ 1 miliardo viene scambiato in borsa ogni giorno.

✅ Scambio altamente sicuro.

✅ Sono disponibili risorse educative per aiutare i trader.

✅ Accessibile in tre modi (dispositivi Web, Android e iOS).

✅ Offre depositi gratuiti.

✅ NON regolamentato (scambio perfetto per i trader con una preferenza per l’anonimato).

Contro di Upbit:

❌ NON supporta gli Stati Uniti.

❌ NON supporta molti metodi di pagamento.

❌ Il servizio clienti NON può essere raggiunto facilmente.

❌ Commissioni di trading relativamente più elevate.

❌ Troppo decentralizzato (nel caso di una violazione di terze parti, potresti perdere tutte le tue partecipazioni crittografiche).

5. Menzioni d’onore

Molti scambi supportano il trading di Hedera Hashgraph (HBAR) a parte quelli discussi sopra.

Altri modi migliori per acquistare HBAR includono, ma non sono limitati a KuCoin, BitMart, Huobi Global, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, Indodax, Bybit, WazirX, Liquid, BeQuant, HitBTC, Bitrue, Nami, LATOKEN, CoinEx, Nominex.io, Bitladon, Mandala e tokenizzare tra gli altri.

Introduzione al mondo crypto di Hedera Hashgraph

Hedera Hashgraph è in un mercato di oltre 17.500 progetti crittografici. Secondo le prossime ICO e le ICO esistenti monitorate da CoinMarketCap, c’è un’enorme possibilità che Hedera HashGraph sarà in competizione con oltre 20.000 progetti entro la fine del 2022.

Ciò significa che il protocollo entra in contatto e entrerà in contatto con diverse tecnologie blockchain, reti oracle decentralizzate, finanza decentralizzata, applicazioni e applicazioni decentralizzate (DAPPS), stablecoin, portafogli crittograficie token non fungibili (NFT).

Esaminiamo alcune di queste terminologie.

La tecnologia Blockchain ospita il protocollo Hedera Hashgraph. Questa tecnologia consente la creazione, la distribuzione, l’archiviazione e il trading di token HBAR. Per dirla semplicemente, se HBAR fosse un treno, blockchain è la ferrovia che gli consente di spostarsi da una persona all’altra.

ospita il protocollo Hedera Hashgraph. Questa tecnologia consente la creazione, la distribuzione, l’archiviazione e il trading di token HBAR. Per dirla semplicemente, se HBAR fosse un treno, blockchain è la ferrovia che gli consente di spostarsi da una persona all’altra. HBAR ha l’attributo di divisibilità . Questo attributo, oltre alla contraffazione, alla trasferibilità, alla durata, alla scarsità e all’utilità, dà valore a HBAR come valuta transazionale. I token HBAR possono essere suddivisi in 8 punti decimali. Al momento della scrittura, HBAR era scambiato per $ 0,216 , se hai $ 0,2 , puoi acquistare circa 0,92208390 monete HBAR.

ha l’attributo di . Questo attributo, oltre alla contraffazione, alla trasferibilità, alla durata, alla scarsità e all’utilità, dà valore a HBAR come valuta transazionale. I token HBAR possono essere suddivisi in punti decimali. Al momento della scrittura, HBAR era scambiato per , se hai , puoi acquistare circa monete HBAR. I portafogli crittografici che supportano HBAR come Hedera Wallet, Edge, BRD Wallet, Ledger Nano X / S, Atomic Wallet, Guarda Wallet e MyHbarWallet sono software creati per facilitare l’accesso al protocollo Hedera Hashgraph. Aiutano anche nella memorizzazione e nel trasferimento di HBAR in modo sicuro e protetto.

che supportano HBAR come Hedera Wallet, Edge, BRD Wallet, Ledger Nano X / S, Atomic Wallet, Guarda Wallet e MyHbarWallet sono software creati per facilitare l’accesso al protocollo Hedera Hashgraph. Aiutano anche nella memorizzazione e nel trasferimento di HBAR in modo sicuro e protetto. Gli scambi (centralizzati e decentralizzati) sono stati creati per facilitare lo scambio di fiat per HBAR e HBAR per altri token.

Ti imbatterai in più terminologie man mano che impari i modi migliori per acquistare HBAR.

Trading Education vorrebbe ribadire ciò che abbiamo sottolineato in precedenza, fai tutto il possibile per rispondere alle domande su come acquistare HBAR e dove posso acquistare HBAR?

Ciò renderà il trading e l’investimento in HBAR un’esperienza straordinaria.

Confronti dei metodi di pagamento utilizzati nell’acquisto di HBAR

Quando si tratta di acquistare HBAR, non esiste un metodo di pagamento singolare. Alcuni dei metodi di pagamento che facilitano l’acquisto di HBAR includono, ma non sono limitati a;

Contanti ─ questo è l’unico modo in cui puoi acquistare HBAR in modo anonimo nel 2022.

PayPal ─ questo è uno dei metodi di pagamento più semplici e veloci utilizzati per acquistare HBAR nel 2022, secondo molti esperti.

Bonifico bancario ─ questo è uno dei metodi di pagamento più sicuri e protetti utilizzati per acquistare Hedera Hashgraph a causa dei numerosi controlli in background coinvolti.

Carta di credito / debito ─ come uno dei modi più veloci per acquistare HBAR, questo metodo di pagamento viene fornito con la possibilità di acquistare token HBAR relativamente inferiori.

Il posto più economico per acquistare Hedera Hashgraph (HBAR)

Il posto più economico per acquistare HBAR è eToro. La piattaforma supporta metodi di pagamento che possono aiutarti a depositare pagando $ 0 in commissioni. Ciò significa che il caricamento di $ 100 attraverso PayPal potrebbe vedere acquistare almeno $ 95 di token HBAR quando le commissioni di trading vengono prelevate dal capitale.

Il posto più sicuro per acquistare Hedera Hashgraph (HBAR)

Binance, OKX e eToro sono i posti più sicuri per acquistare HBAR nel 2022. Aderiscono alle normative antiriciclaggio e KYC.

Il modo più semplice per acquistare Hedera Hashgraph (HBAR)

Il modo più semplice per acquistare HBAR è attraverso eToro. Lo scambio supporta molti metodi di pagamento. Pertanto, molte monete HBAR possono essere ordinate in breve tempo.

Il modo più veloce per acquistare Hedera Hashgraph (HBAR)

I modi più veloci per acquistare HBAR sono attraverso eToro, Binance e OKX. Questo perché sono facilmente accessibili.

Una volta che sei un membro completamente verificato di uno di questi scambi, puoi acquistare qualsiasi quantità di monete Hedera Hashgraph e verranno aggiunte al tuo portafoglio in pochi minuti.

Come posso acquistare Hedera Hashgraph (HBAR) vicino a te?

Puoi acquistare HBAR vicino a te scaricando l’app del tuo exchange preferito sul tuo smartphone. Con questo, puoi acquistare token Hedera Hashgraph in pochi secondi.

Modi migliori per acquistare HBAR in modo anonimo

Il modo migliore per acquistare HBAR in modo anonimo è trovare uno scambio che supporti il contante che sembra impossibile nel mercato di oggi.

Puoi anche investire attraverso una società di gestione patrimoniale digitale senza rivelare dettagli essenziali di chi sei.

I modi migliori per acquistare HBAR con PayPal

Poiché eToro supporta questo metodo di pagamento, possiamo dire che eToro è il modo migliore per acquistare HBAR con PayPal.

I modi migliori per acquistare HBAR con un conto bancario

Il modo migliore per acquistare HBAR con il tuo conto bancario è attraverso eToro.

I posti migliori per acquistare HBAR con una carta di credito / debito

I posti migliori per acquistare HBAR con carte di credito / debito sono eToro e Binance.

Conclusione

Ecco fatto, i 5 modi migliori per acquistare HBAR nel 2022.

L’unico modo per saperne di più sul progetto è investire nel suo token. Diverse criptovalute hanno portato guadagni al portafoglio di milioni. Chissà, HBAR potrebbe essere il token che potrebbe renderti un cripto milionario.