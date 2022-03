Synthetix vs Bitcoin: quale criptovaluta dovresti acquistare nel 2022

Synthetix e Bitcoin sono diversi quanto due progetti blockchain possono essere. Ma mentre ci dirigiamo verso il 2022, molti potenziali investitori di criptovaluta si stanno chiedendo quale di questi token possa fornire rendimenti migliori: il leader di mercato affermato che ha attratto enormi quantità di investimenti istituzionali o la piattaforma più avanzata che sta cercando di espandere le possibilità di DeFi?

Se chiedi alla maggior parte delle persone di nominare una criptovaluta, anche nel 2022 nomineranno quasi invariabilmente Bitcoin in quanto rimane senza dubbio il token più famoso.

Tuttavia, gli ultimi anni hanno visto un’enorme quantità di cambiamenti all’interno del settore delle criptovalute e la crescita di Defi E la Tendenza NFT hanno fatto luce su quanto sia limitata l’architettura Bitcoin di 13 anni.

La DeFi, in particolare, è diventata una delle caratteristiche più importanti – per non parlare delle più popolari – del mondo blockchain. Mentre Bitcoin offriva un’alternativa digitale alla valuta fiat, l’industria si è evoluta per fornire ai possessori di criptovaluta tutta una serie di servizi finanziari decentralizzati, imitando quelli che si trovano nel mondo della finanza legacy.

Una delle ultime applicazioni della DeFi, che ha attirato una notevole attenzione negli ultimi 18 mesi circa, è il concetto di derivato di criptovaluta. In effetti, i token possono essere utilizzati per rappresentare il prezzo di qualsiasi risorsa, reale o digitale. E Synthetix è attualmente la piattaforma leader nello spazio.

Quindi, guardando Synthetix vs Bitcoin, quale token rappresenta l’investimento migliore? Ci sono alcuni fattori che dobbiamo considerare quando si pesano questi due token.

Nel seguente articolo, esamineremo i dettagli tecnici di ciascuna moneta, oltre a sentire ciò che i principali analisti prevedono per il loro futuro movimento dei prezzi.

Synthetix vs Bitcoin – I fondamenti

Quando si tratta di superiorità tecnica, sarebbe irragionevole aspettarsi che Bitcoin sia in grado di competere con Synthetix, dato che il primo è stato lanciato circa 9 anni prima. Tuttavia, quando si valuta Synthetix vs Bitcoin, o qualsiasi altra coppia di criptovaluta, una buona regola empirica è iniziare con i loro fondamentali chiave.

Synthetix

Sfondo

Synthetix ha iniziato la sua vita nel 2018 ed era originariamente chiamato Havven – una piattaforma creata per coniare stablecoin. Tuttavia, non passò molto tempo prima che il progetto rivalutasse le cose e pochi mesi dopo il lancio rivolse la sua attenzione ai sintetici – il termine per i derivati basati su criptovaluta.

Per capire Synthetix, è importante sapere cosa sono i derivati. Questi sono un tipo popolare di strumento finanziario che deriva valore dal prezzo di un valore sottostante. Ad esempio, quando acquisti e vendi un CFD o opzioni, due tipi popolari di derivati, non stai prendendo possesso dell’attività sottostante, ma speculando sul suo potenziale movimento dei prezzi.

Naturalmente, il concetto di derivato si presta bene al mondo della criptovaluta, poiché i token possono essere creati per rappresentare quel valore di qualsiasi cosa, dall’oro ad altri token di criptovaluta. L’infrastruttura di Synthetix offre token basati su Ethereum che fanno proprio questo.

Nozioni fondamentali sulla piattaforma

La piattaforma Synthetix può coniare token ERC-20 per tracciare il movimento dei prezzi di un asset sottostante. Per fare ciò, deve avere un feed di dati sul valore di quella risorsa. Per questo, Synthetic sfrutta gli oracoli decentralizzati attraverso Chainlink. Questi oracoli forniscono i feed di prezzo delle risorse del mondo reale che i Synth rappresentano.

Alcuni lettori potrebbero pensare che i sintetizzatori siano simili a stablecoin – e in un certo senso sono corretti. Entrambi i tipi di token sono ancorati al valore di un’altra risorsa. Tuttavia, a differenza di alcune stablecoin, i Synth non sono supportati da riserve e un sistema di algoritmi e contratti intelligenti, facilitato da Synthetix, è ciò che dà loro il loro valore.

La piattaforma Synthetix gestisce il conio di Synth, o sTokens, oltre a offrire uno scambio su cui possono essere acquistati e venduti. Il vantaggio di Synths essendo token ERC-20 è che possono potenzialmente essere utilizzati con numerosi altri leader Progetti DeFi. Alla base dell’intero sistema Synthetix è alimentato dal token nativo del progetto, SNX.

Il token SNX

Il synthetic network token svolge un ruolo essenziale nel più ampio ecosistema Synthetix. Il più

soprattutto, è SNX che viene puntato per coniare Synth – o sTokens. Ancora una volta, questo è un meccanismo simile a quello che MakerDao utilizza per coniare monete stabili. Tuttavia, oltre alle valute legali, SNX può anche essere utilizzato come garanzia per creare un sToken che rappresenti qualsiasi altro asset, comprese materie prime e azioni.

Quando si creano Synth, viene applicato un rapporto di collateralizzazione del 600%. Quindi, se volessi creare $ 100 di sUSD, dovresti puntare SNX equivalente a sei volte quel valore. È attraverso questo principio di collateralizzazione che Synthetix mantiene stabili i suoi Synth.

Oltre al suo ruolo chiave nel protocollo Synthetix, SNX viene utilizzato anche nel governo del progetto. I possessori del token possono votare su importanti sviluppi e aggiornamenti, guidando efficacemente la direzione del progetto.

Bitcoin

Sfondo

La storia di Bitcoin è abbastanza ben documentata in questa fase. Quando il token è stato originariamente lanciato nel 2009, è stato davvero rivoluzionario e si è offerto di sconvolgere completamente il mondo finanziario tradizionale. Nel white paper originale, Satoshi Nakamoto aveva dato al mondo la sua prima valuta digitale sicura e decentralizzata.

I primi investitori di Bitcoin hanno visto alcuni rendimenti impressionanti e man mano che venivano lanciati sempre più token, il potenziale della criptovaluta è diventato una caratteristica quasi costante nelle discussioni sul futuro del business e della finanza – e Bitcoin si è trovato rapidamente a diventare sinonimo di criptovaluta. In effetti, il termine era ed è ancora usato in modo intercambiabile.

Tuttavia, mentre Bitcoin ha introdotto il mondo alla tecnologia blockchain e al suo potenziale significativo, alla fine non è riuscito a prendere piede come una vera alternativa al contante perché le transazioni su piccola scala sono semplicemente troppo costose, sia in termini di commissioni che di risorse richieste dalla rete. In quanto tale Bitcoin è diventato in gran parte un asset di investimento per le grandi imprese che cercano di proteggersi dalla recessione economica nei mercati azionari tradizionali.

Transazioni e velocità

Rispetto alle reti intelligenti sul mercato, i tassi di transazione di Bitcoin sono piuttosto lenti. Naturalmente, c’è da aspettarselo – il mercato si muove rapidamente, dopo tutto. Ma producendo circa 5 transazioni al secondo e con un tempo di creazione di blocchi di dieci minuti, Bitcoin non sarà mai in grado di supportare transazioni ad alto volume.

Bitcoin si basa sul meccanismo di consenso proof-of-work, in cui ‘Minatori’ sulla rete competono per risolvere equazioni per verificare nuovi blocchi. Quando lo fanno, vengono ricompensati con BTC. Sfortunatamente, questo processo è estremamente dispendioso in termini di risorse e lento. Per questo motivo, le piattaforme più recenti tendono a fare affidamento sul molto più veloce prova di puntata meccanismo.

Quando si tratta di prestazioni tecniche, allora Bitcoin vs Synthetix non è davvero un confronto. Tuttavia, dovremmo ricordare ai lettori che dal punto di vista della velocità, Bitcoin è stato superato molti anni fa, eppure continua a dominare il mercato.

Domanda e offerta

Come accennato in precedenza, i minatori sulla rete Bitcoin vengono premiati per la verifica dei blocchi. Questo è il modo in cui i nuovi BTC vengono rilasciati nel sistema. Tuttavia, il blocco ricompensa si dimezza a determinati intervalli – all’incirca ogni quattro anni. Ad esempio, nel 2012, i minatori hanno guadagnato 25BTC per ogni blocco completato. Nel 2016, tale cifra è stata dimezzata a 12,5 BTC. Nel 2020, è diventato 6.25 BTC.

Ciò significa che, con il passare degli anni, vengono rilasciati sempre meno nuovi token BTC. Anche l’offerta totale di Bitcoin è limitata a 21 milioni. In teoria, questi fattori significano che Bitcoin sta aumentando in scarsità con il passare del tempo, il che in teoria potrebbe aumentare il suo valore.

Inoltre, Bitcoin è diventato popolare tra gli investitori istituzionali che acquisiscono ingenti somme da detenere a lungo termine. Ancora una volta, questo rimuove efficacemente il BTC dalla circolazione e contribuisce alla crescente scarsità del token.

Synthetix vs Bitcoin: qual è l’investimento migliore?

Synthetix ha un grande potenziale, specialmente se i derivati basati su criptovaluta guadagnano qualcosa di simile alla popolarità che hanno i loro equivalenti tradizionali. Ma Bitcoin deve ancora essere seriamente sfidato come la criptovaluta più preziosa sul mercato.

Naturalmente, ciò a cui gli investitori sono interessati è la crescita. Per cercare di misurare Synthetix vs Bitcoin dal punto di vista dell’investimento, dobbiamo considerare alcune cose riguardanti il prezzo di ciascun token.

Bitcoin Vs Synthetix: cronologia dei prezzi

Prima di poter esaminare le previsioni future, vale la pena fare uno sguardo retrospettivo su come il token nativo di ogni piattaforma ha funzionato in passato. Dopotutto, questi sono i dati che vengono utilizzati per generare previsioni sui prezzi.

SNX ·

Synthetix ha colpito i mercati a marzo 2018, ma ha avuto un impatto molto limitato all’inizio, con SNX valutato a circa $ 0,35 per la prima settimana o giù di lì, prima di scendere gradualmente a meno di $ 0,15 per tutta la seconda metà del 2018.

I mesi di apertura del 2019 sono rimasti abbastanza tranquilli per Synthetix, con l’occasionale aumento che ha portato il prezzo a circa $ 0,30. L’estate di quell’anno ha visto SNX iniziare a prendere il ritmo e a novembre i prezzi sono saliti a $ 1,52 – segnando una crescita di circa il 1420% in 10 mesi.

Dopo l’impennata dei prezzi alla fine del 2019, SNX ha mantenuto bene il suo prezzo per alcune settimane e scambiato sopra $ 1 fino a quando i prezzi sono crollati dopo aprile 2020. Per diverse settimane, il token ha faticato a tornare a $ 0,70. I prezzi sono rimasti sottotono fino a luglio, in cui SNX è improvvisamente salito a $ 2. La tendenza al rialzo è continuata a un ritmo impressionante e a settembre il token era scambiato a una media di $ 7,43.

Ancora una volta, il token ha faticato a mantenere i suoi guadagni e a novembre si era quasi dimezzato di valore. Tuttavia, il token ha visto un’altra impennata significativa negli ultimi giorni di dicembre, inviandolo da $ 4,39 a $ 7,22.

SNX ha continuato a prosperare nel 2021 e a febbraio ha raggiunto il suo massimo storico di $ 28,35, segnando un aumento impressionante di quasi il 300% per l’anno fino a quel punto. Le settimane successive hanno visto una notevole volatilità e ad un certo punto SNX era crollato a $ 13,27. Tuttavia, si era ripreso a $ 26,16 prima che il mercato delle criptovalute crollasse e i prezzi precipitassero a $ 6,60 a giugno.

A settembre 2021, SNX era risalito a circa $ 15, ma con l’arrivo del 2022, il mercato delle criptovalute è entrato in un periodo di recessione abbastanza significativo, con i principali token che hanno perso un valore significativo.

BTC ·

Prezzo di Bitcoin è sempre stato utilizzato come indicatore della salute generale del mercato delle criptovalute. In parole povere, dove va BTC, altri token tendono a seguire. Tuttavia, nei suoi primi giorni, Bitcoin da solo si è ritagliato la reputazione di avere sostanziali oscillazioni di prezzo. Ad esempio, il token ha iniziato a essere scambiato a frazioni di centesimo, ma solo pochi anni dopo – nel 2013 0 ha raggiunto un prezzo di negoziazione di $ 1.242.

Naturalmente, il token è diventato noto anche per i suoi crash occasionali. Il più notevole è stato durante la “bolla” di criptovaluta del 2017/2018, in cui BTC ha raggiunto un massimo di $ 19.783 prima che una recessione a livello di mercato colpisse e mandasse il suo prezzo a crollare a $ 3.430 entro la fine dello stesso anno.

Tuttavia, nonostante il crollo, a questo punto, Bitcoin aveva già costruito una reputazione come asset di investimento in grado di offrire rendimenti sostanziali. Non passò molto tempo prima che gli acquirenti tornassero e il prezzo di BTC iniziasse a salire. A gennaio del 2021, il token aveva raggiunto $ 40.000 senza precedenti. Poche settimane dopo, BTC ha raggiunto $ 64.804.

L’estate del 2021 ha visto un certo rallentamento per il mercato delle criptovalute, ma a novembre BTC si era ripreso e salito a un nuovo massimo di $ 69.044. Questa impennata è stata poi seguita da una flessione del mercato che è persistita per tutto gennaio e febbraio 2022.

Bitcoin vs Synthetix: previsioni future

I dati sui prezzi che abbiamo visto possono dirci molto su come ogni token si muove in relazione al mercato più ampio, nonché su come può rispondere a determinate forze di mercato. Tuttavia, in ultima analisi, gli investitori sono più preoccupati di ciò che è probabile che accada in futuro. Con questo in mente, abbiamo controllato diverse previsioni di prezzo per Bitcoin vs Synthetix.

Come sempre, dovremmo sottolineare che queste previsioni sono effettivamente congetture basate sull’analisi dei prezzi precedenti – non sono garantite.

Synthetix

Synthetix ha dimostrato di essere capace di aumenti significativi dei prezzi, ma ha anche mostrato una propensione alla volatilità. Guardando al futuro, sembra che molti analisti si aspettino che le fluttuazioni dei prezzi continuino, ma con SNX che cresce di valore nel complesso.

Ad esempio, DigitalCoinPrice ritiene che il token aumenterà di circa il 46% a ottobre, con un prezzo di negoziazione di $ 6,07. Tuttavia, entro dicembre sarà sceso a $ 5,65. Allo stesso modo, nell’aprile 2023 il token potrebbe raggiungere un massimo di $ 7,29, ma solo tre mesi dopo affonderà a $ 5,97. Tuttavia, entro la fine del 2025, si prevede che SNX sarà scambiato a $ 9,01.

Nel frattempo, TradingBeasts vede Synthetix lottare per tutto il 2022, mentre la recessione della criptovaluta continua a mordere. Tuttavia, entro dicembre 2023 la piattaforma prevede che SNX abbia raggiunto un massimo potenziale di $ 7,05 e una tendenza al rialzo dovrebbe continuare fino al 2024. Nel 2025, le previsioni di TradingBeasts suggeriscono che SNX potrebbe ancora una volta superare la barriera dei $ 10.

Infine, CoinPriceForecast ha fatto la previsione più ottimistica sui prezzi di Synthetix. La sua analisi tecnica suggerisce che il token potrebbe aumentare di valore fino al 56% nel 2022. Nel corso del 2023, la crescita dovrebbe rallentare leggermente, ma nel 2024 il token potrebbe raggiungere un prezzo medio di negoziazione di $ 7,34.

BTC ·

Se guardiamo Bitcoin vs Synthetix da un punto di vista previsionale, allora sembra che il primo presenti l’investimento più stabile. In effetti, Bitcoin è diventato l’opzione “sicura” per gli investitori di criptovalute, ma non fatevi ingannare. BTC, proprio come qualsiasi altra risorsa digitale, ha ancora un alto grado di rischio.

Quindi cosa prevedono gli analisti per la criptovaluta originale? Bene, DigitalCoinPrice prevede che Bitcoin potrebbe richiedere il suo tempo per riprendersi, ma alla fine offrirà rendimenti solidi. Ha BTC scambiato a $ 56.570 entro la fine del 2022 – un aumento del 36% rispetto al prezzo di oggi, ma ancora ben al di sotto del suo prezzo di trading di fascia più alta. Entro la fine del 2023, il token dovrebbe aver raggiunto un nuovo massimo di $ 73.184 e nel 2024 potremmo vedere BTC superare $ 90k per token.

Altrove, WalletInvestor vede Bitcoin recuperare ben prima della fine del 2022 e raggiungere un prezzo medio di negoziazione di $ 71.328 a dicembre. Si prevede quindi che il token funzionerà bene nel 2023, con il potenziale per avvicinarsi molto alla tanto attesa barriera di $ 100k. La previsione di WalletInvestor ritiene quindi che BTC raggiungerà questo traguardo nel 2024, scambiando a una media di $ 106.931 entro la fine del terzo trimestre.

Infine, TradingBeasts prevede che Bitcoin non raggiungerà un nuovo record per diversi anni. Secondo la sua analisi, BTC farà fatica a mantenere il suo valore per tutto il 2022 ed entro la fine del 2023 potrebbe essere in calo fino al 32%. Tuttavia, la ripresa inizierà nel 2025 ed entro dicembre dello stesso anno BTC potrebbe raggiungere un nuovo ATH di $ 75.884.

Naturalmente, queste previsioni sono altamente speculative, ma ci aiutano a valutare Bitcoin vs Synthetix dal punto di vista degli investimenti e ad indicare l’attuale sentimento del mercato per ciascun progetto.

Synthetix vs Bitcoin: cosa dicono gli esperti

Abbiamo esaminato i dati sui prezzi di Synthetix vs Bitcoin e questo ci dà sicuramente un’idea di cosa possiamo aspettarci da ogni progetto, ma un’altra opzione che abbiamo è quella di ascoltare gli esperti di business e finanza su quelle che credono siano le prospettive per Bitcoin e Synthetix.

Ad esempio, Mike Novogratz di Galaxy Digital è stato a lungo un sostenitore vocale di Bitcoin. Anche durante la recessione del mercato di gennaio, Novogratz ha fatto una scommessa da $ 1 milione con l’agente di cambio cripto scettico Peter Schiff che BTC sarebbe stato scambiato sopra $ 35.000 entro l’anno – e aveva ragione. In effetti, Bitcoin aveva recuperato $ 35k poco più di un mese dopo.

Novogratz ritiene che l’interesse da parte degli investitori istituzionali continuerà a guidare Bitcoin a nuove vette nei prossimi anni.

Nel frattempo, uno studio della Carnegie Mellon University CyLab ha suggerito che i mercati dei derivati di criptovaluta sono Boom, con alcuni giorni che hanno visto oltre $ 100 miliardi di scambi – un volume che rivaleggia con la Borsa di New York. Guardando al futuro, Nicolas Christin di CyLab, co-autore dello studio e professore presso l’Institute for Software Research, afferma che “i mercati dei derivati di criptovaluta stanno iniziando a far impallidire i mercati normali, e questo colpisce non solo quelli immersi nel mondo delle criptovalute, ma anche quelli al di fuori di esso”.

Questa è certamente una buona notizia per Synthetix, che è attualmente la migliore piattaforma per i derivati crittografici.

Synthetix vs Bitcoin: Conclusione

Soppesare Synthetix vs Bitcoin è difficile, poiché i progetti sono così diversi. Synthetix è ben posizionata per capitalizzare il crescente appetito per i derivati di criptovaluta, ma questi sono investimenti notoriamente rischiosi – anche nel mondo della finanza tradizionale – e Bitcoin può apparire come una scommessa più sicura al confronto.

Tuttavia, mentre Bitcoin probabilmente offre più stabilità in questa fase, sconsigliamo di vederlo come un’opzione sicura insieme a Synthetix. La realtà è che entrambi i progetti sono esposti a rischi simili, il principale dei quali è la regolamentazione in giurisdizioni diverse. Vale anche la pena notare che il prezzo di Bitcoin si è più o meno dimezzato tra il 2021 e il 2022, quindi il suo prezzo è tutt’altro che stabile a breve termine.

Le previsioni sui prezzi che abbiamo consultato nel nostro confronto Synthetix vs Bitcoin suggeriscono che il 2022 potrebbe essere un anno difficile, ma alla fine ogni progetto vedrà una crescita nel 2023 e nel 2024. Mentre questi non sono affatto garantiti, i commenti degli esperti suggeriscono che ci sono tutte le ragioni per essere ottimisti su entrambi i token.

Synthetix è senza dubbio la piattaforma più avanzata, ma Bitcoin è ancora il leader di mercato con un margine considerevole. La linea di fondo è che entrambi questi token sono interessanti opportunità di investimento e l’aggiunta di entrambi i token potrebbe offrire un buon grado di diversificazione a qualsiasi portafoglio di investimenti in criptovaluta.

Il prossimo anno o giù di lì sembra destinato ad essere un momento emozionante per il mercato delle criptovalute. Se stai cercando di iniziare il tuo viaggio di investimento, allora ci sono alcune cose di cui avrai bisogno. In primo luogo, avrai bisogno di un portafoglio per archiviare i tuoi token. Ce ne sono molti tra cui scegliere e il nostro guidaai portafogli ti aiuterà a scegliere quello più adatto a te.

Successivamente, è necessario trovare uno scambio o un broker affidabile che possa darti accesso al mercato. Ce ne sono molte tra cui scegliere, ma pensiamo che eToro è la scelta migliore, in particolare per i nuovi investitori.

Con un’eccellente reputazione e una piattaforma pluripremiata, eToro offre un ambiente sicuro in cui è possibile acquistare e vendere diverse importanti criptovalute, tra cui Bitcoin e Synthetix.