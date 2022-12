Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

RD e FD non sono sufficienti per garantire il futuro?

I depositi ricorrenti (RD) e i depositi fissi (FD) sono alcuni degli strumenti di risparmio più popolari nel nostro paese.

Sono sicuri e offrono un tasso di rendimento garantito.

Dipende davvero da ciò che un investitore si aspetta dal futuro. Se l’investitore vuole che il suo capitale sia sicuro e guadagni un tasso di rendimento fisso ragionevole, indipendentemente dall’inflazione e dalle tasse, allora questi potrebbero essere abbastanza buoni. Tuttavia, se l’investitore vuole guadagnare un rendimento positivo anche dopo aver preso in considerazione l’inflazione e le tasse, allora queste potrebbero non essere abbastanza buone.

Se un investitore ha un corpus abbastanza grande per iniziare e non è davvero preoccupato di migliorare il potere d’acquisto, allora RD e FD sono opzioni di risparmio e di reddito sicure e utili. Se un investitore è più preoccupato per la sicurezza del capitale e la ricezione di un reddito tempestivo e prevedibile, un FD può essere l’ideale.