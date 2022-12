Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

I fondi comuni indiani investono solo in India?

Mentre la maggior parte dei fondi comuni indiani investe solo in India, ci sono alcuni schemi che investono in titoli d’oltremare.

Tutti gli schemi di Mutual Fund devono ottenere l’approvazione del Securities and Exchange Board of India (SEBI) prima di offrire unità agli investitori in India. SEBI dà un’approvazione dopo aver esaminato il documento informativo dello schema (SID), che specifica chiaramente gli obiettivi di investimento dello schema, il tipo di titoli da investire, i paesi e le regioni e i rischi unici per ciascun titolo.

Ci sono infatti due modi per uno schema per ottenere tale esposizione a titoli esteri.

Gli schemi possono acquistare tali titoli quotati o negoziati in borse d’oltremare, oppure possono investire in altri schemi di fondi comuni di investimento all’oltremare che hanno tali titoli nel loro portafoglio dopo aver ottenuto l’approvazione SEBI separata per gli investimenti in titoli esteri. In ogni caso, lo schema ha un sapore straniero nel portafoglio.

Anche dopo l’investimento in titoli d’oltremare, i fondi comuni indiani devono fornire valori patrimoniali netti giornalieri, garantire la divulgazione del portafoglio, fornire liquidità, ecc.

Insomma devono rispettare tutti i regolamenti SEBI. Tali schemi dovrebbero avere un gestore di fondi separato dedicato solo per la componente degli investimenti in titoli esteri.