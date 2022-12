Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Investire in fondi comuni con soli €5 al mese

La gente sente che per guadagnare rendimenti significativi, grandi somme devono essere investite in fondi comuni di investimento. Bene, puoi iniziare investendo solo €5 al mese e aumentare gradualmente il tuo investimento man mano che il tuo reddito aumenta.

I fondi comuni di investimento sono destinati a tutti, dall’Aam Aadmi al Bada Aadmi (un uomo comune all’individuo con un alto patrimonio netto). Ci sono tre mantra per aiutare il piccolo risparmiatore a puntare a un obiettivo più grande:

Inizia presto – anche con una piccola quantità Investi regolarmente – non importa quanto sia piccolo Rimani investito a lungo termine – per dare ai tuoi investimenti l’opportunità di crescere

I fondi comuni di investimento si sono evoluti per adattarsi a ogni tipo di investitore nel tempo.

Anche se l’importo dell’investimento è basso, gli investimenti regolari e un approccio disciplinato possono aiutarti a costruire un grande corpus nel tempo.