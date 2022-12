Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Perché i fondi comuni di investimento non danno un tasso di rendimento fisso come un conto di risparmio o FD?

I rendimenti in un portafoglio di fondi comuni di investimento sono una funzione di molte cose, come le strade in cui si è investito, il modo in cui si muovono i vari mercati, la capacità del team di gestione del fondo e il periodo di investimento.

Poiché molti di questi fattori sono incerti, i rendimenti non possono essere garantiti, a differenza di un deposito fisso in cui questi fattori sono assenti, almeno in una certa misura.

Con un deposito fisso: i resi sono FISSI solo per un periodo FISSO. Questi rendimenti e il periodo, entrambi sono decisi dalla società emittente e non dal depositante. Quindi, se si vuole investire denaro per sei anni e un deposito è disponibile per cinque anni, i rendimenti sono noti solo per i primi cinque anni, ma non per l’intero periodo di sei anni.

Pertanto, i rendimenti degli investimenti sono noti solo in caso di prodotti a rendimento garantito, in cui la scadenza del prodotto e l’orizzonte temporale dell’investitore corrispondono perfettamente.

In tutti gli altri casi, i rendimenti degli investimenti sono sconosciuti rispetto all’orizzonte di investimento dell’investitore.