I fondi di debito sono come i depositi fissi?

Quando parcheggi i tuoi soldi in un deposito fisso bancario (FD), la banca promette di pagare interessi fissi in cambio. Qui hai prestato denaro alla banca, e la banca è un mutuatario dei tuoi soldi, ti deve un interesse periodico fisso.

I fondi comuni di investimento del debito investono in titoli di debito come obbligazioni di Stato, obbligazioni societarie, titoli del mercato monetario. Le obbligazioni sono emesse da aziende come società elettriche, banche, società di finanza domestica e il governo. Questi emittenti obbligazionari promettono di pagare ai loro investitori (coloro che acquistano le loro obbligazioni), un interesse periodico in cambio del loro denaro investito nelle obbligazioni.

Gli emittenti di obbligazioni sono come la banca (mutuatario) nel nostro esempio FD, prendendo in prestito denaro dagli investitori e promettendo di pagare interessi periodici.

Mentre tu sei l’investitore in una banca FD, i fondi di debito sono gli investitori in queste obbligazioni. Proprio come guadagni interessi da un FD, i fondi di debito guadagnano interessi periodici dal loro portafoglio obbligazionario. A differenza degli interessi garantiti delle FD, i pagamenti periodici degli interessi ai fondi di debito a reddito fisso da queste obbligazioni possono essere fissi o variabili senza alcuna garanzia. Quando vendono obbligazioni dal loro portafoglio, riavere il capitale.

Quando investi in un fondo comune a reddito fisso, investi indirettamente nel suo portafoglio obbligazionario, distribuendo il rischio tra i diversi emittenti obbligazionari. Si beneficia di tale diversificazione del rischio.