Quali sono i vantaggi di investire in fondi di scadenza target?

Nel corso degli anni, gli investitori sono passati dai prodotti di risparmio tradizionali come i depositi fissi, i PPF e gli schemi di risparmio degli uffici postali ai fondi del debito alla ricerca di migliori rendimenti corretti per le tasse.

Tuttavia, l’incertezza dei rendimenti e il rischio di perdere il loro capitale pesa molto su di loro mentre fanno il cambiamento. I fondi di maturità target (TMF) sono fondi di debito passivo che offrono diversi vantaggi rispetto ad altri fondi di debito, compresi gli FMP.

Prima di passare ai benefici del fondo di scadenza, vediamo qual è la caratteristica distintiva di questa categoria di fondi di debito. I fondi a scadenza target hanno una data di scadenza specificata e la data di scadenza delle obbligazioni nel suo portafoglio è allineata a tale data di scadenza.

Pertanto, la durata o il tempo di scadenza del fondo continua a ridursi con il passare del tempo. Inoltre, tutte le obbligazioni del portafoglio sono detenute fino alla scadenza.

Il primo e più promettente vantaggio dei TMF è la loro relativa immunità alle variazioni dei tassi di interesse. Poiché il portafoglio è tenuto a scadenza e ha una durata di riduzione, è meno sensibile alle variazioni dei tassi di interesse lungo la strada.

In secondo luogo, i TMF hanno una migliore visibilità del rendimento rispetto al resto dei fondi di debito poiché il portafoglio di obbligazioni è mantenuto fino alla scadenza. Ciò mantiene le aspettative di rendimento in linea con il rendimento a maturità (YTM) del fondo in qualsiasi momento. In terzo luogo, essendo di natura passiva, i fondi obbligazionari a scadenza target distribuiscono i loro fondi in base alla composizione dell’indice obbligazionario sottostante.

Quindi il portafoglio di questi fondi tende ad essere fortemente investito in titoli di Stato che costituiscono la maggior parte degli indici obbligazionari in India. Attualmente i fondi a scadenza hanno il mandato di investire in titoli di Stato, obbligazioni PSU e prestiti di sviluppo statale. Ciò riduce il default e il rischio di credito dei TMF rispetto ad altri fondi di debito.

Poiché i fondi a scadenza target sono a tempo indeterminato e disponibili come fondi indicizzati o ETF, offrono una maggiore liquidità soprattutto rispetto ai FMP che non sono scambiati frequentemente. Inoltre, offrono una maggiore flessibilità in termini di profilo di scadenza in modo che gli investitori possano scegliere un fondo la cui data di scadenza si adatta meglio al loro orizzonte di investimento.

Gli investitori che cercano di rimanere investiti per qualche tempo e che hanno aspettative di un rendimento stabile dovrebbero prendere in considerazione l’aggiunta di un fondo dell’indice del debito Target Maturity o degli ETF target maturity al loro portafoglio di investimenti del fondo di debito principale.