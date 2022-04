I primi 8 NFT più costosi mai venduti

Probabilmente hai pensato almeno una volta nella tua vita crittografica: perché alcuni NFT sono così costosi? In effetti, perché hanno un valore? Gli NFT sono preziosi perché verificano l’autenticità di un bene non fungibile.

Quindi, questo significa che ogni NFT è un bene unico non fungibile. Ad esempio, i dipinti di Picasso non sono fungibili: puoi fare copie dei suoi dipinti, ma l’originale sarà unico.

In questo articolo, daremo un’occhiata da vicino ad alcuni dei NFT più costosi mai venduti. Vedrai i primi 8 NFT più costosi. Quindi, senza ulteriori indugi, passiamo ai dettagli.

Beeple’s Ocean Front 6 milioni di dollari

Gli NFT di Beeple sono NFT creati dall’artista Mike Winkelmann, un graphic designer.

Uno dei suoi NFT più apprezzati è l’Ocean Front di Beeple, venduto per $ 6 milioni nel marzo del 2021.

L’arte si chiama “Ocean Front” poiché sembra parlare dell’attuale sfida del cambiamento climatico della terra. L’intera immagine è costituita da un albero che si trova su un’immagine di rimorchi e container che si trovano in cima a una piattaforma sul fondo di un oceano. L’offerta per Beeple’s Ocean Front inizialmente è iniziata a $ 2,7 milioni e alla fine, l’acquirente di nome Justin Sun ha avuto un’offerta vincente di $ 6 milioni.

Beeple’s Crossroad 6,6 milioni di dollari

Anche il prossimo costoso NFT nella nostra lista è stato creato da Mike Winkelmann noto anche come Beeple. Il nome della NFT è Crossroad ed è stato venduto per $ 6,6 milioni.

Nel video che dura 10 secondi, si può vedere un ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump sdraiato su un campo d’erba (con insulti scritti su di lui) mentre le persone che passano per strada lo ignorano completamente.

Inoltre, un bellissimo arcobaleno può essere visto dietro di loro. Crossroad mostra perché gli NFT di Beeple sono così popolari: mostrano qualcosa di diverso rispetto ad altri NFT, un’immagine che la maggior parte degli artisti non oserà mostrare.

CryptoPunk #7804 $ 7,6 milioni

CryptoPunks è probabilmente la collezione NFT più popolare costruita sulla rete Ethereum. Il progetto è stato lanciato nel 2017 dallo studio Larva Labs, quindi è considerato uno dei più antichi progetti NFT mai realizzati. Ci sono 10.000 CryptoPunk generati casualmente. Il progetto è stato ispirato dagli artisti di musica elettronica Daft Punk.

CryptoPunk #7804 è uno degli alieni sviluppati che presenta un fantastico cappuccio, una pipa e delle sfumature per l’avvio. Questo NFT è stato venduto nel marzo del 2021 per un prezzo incredibile di $ 7,6 milioni. CryptoPunk #7804 era sicuramente uno di quelli che volevi ottenere coniato immediatamente quando è stato lanciato.

CryptoPunk #3100 $ 7,67 milioni

Ancora un altro CryptoPunk nella nostra lista è #3100 è stato venduto nel marzo del 2021 per # 7,67 milioni, solo un giorno dopo che # 7804 è stato venduto ed è diventato ancora più costoso del suo predecessore.

Un altro alieno nella collezione CryptoPunk mostra un alieno che indossa una fascia blu e bianca. 406 cryptopunk su 10.000 indossano una fascia. L’offerta iniziale per la NFT era di $ 2 milioni pochi giorni prima che fosse venduta. Al momento della scrittura (febbraio del 2022), questo NFT è in vendita per un prezzo di 35.000 ETH e non ci sono ancora offerte.

CryptoPunk #7523 $ 11,75 milioni

Ultimo ma non meno importante CryptoPunk nella nostra lista è $ 7523 è stato venduto per un incredibile $ 11,75 milioni nel giugno del 2021. Questo punk appartiene di nuovo al gruppo alieno dei CryptoPunks. Ci sono 9 alieni in totale nelle collezioni CryptoPunk.

CryptoPunk #7523 è anche chiamato “alieno Covid” poiché mostra un alieno con una maschera. Il prezzo per cui è stato venduto, $ 11,75 milioni, significa che questo è il CryptoPunk più costoso venduto ad oggi. È stato venduto nella casa d’aste di Londra.

Beeple’s Human One (28,9 milioni di dollari)

Ancora un altro costoso NFT nella nostra lista che è stato creato da Beeple è Human One. Questa è una scultura dinamica e generativa dalla vita. L’immagine mostra un astronauta che vaga attraverso ambienti mutevoli e può cambiare se l’artista sceglie di farlo. Beeple ha anche promesso che ci sarà un “aggiornamento” dell’Umano durante la sua vita a quest’arte che probabilmente non rimarrà mai statico.

Il progetto è diventato ricercato tra vari investitori e alla fine è stato acquistato per $ 28,9 milioni dal cripto miliardario Ryan Zurrer. È successo il 9 dicembre 2021.

First 5000 Days: i primi 5000 giorni $ 69,3 milioni

Siamo venuti a NFT naped “First 5000 Days”. Questo è il secondo NFT più costoso mai venduto. Il creatore dell’immagine era Beeple o Michael Winkelmann che era già ben noto al pubblico cripto al momento in cui sono stati venduti i primi 5000 giorni. L’NFT è composto da 5000 immagini digitali – un’incredibile opera d’arte.

Il prezzo iniziale era, che ci crediate o no, $ 100 ed è stato realizzato dal cliente tradizionale. Tuttavia, le offerte più grandi sono arrivate abbastanza rapidamente: un’offerta di $ 1 milione è avvenuta solo un’ora dopo l’inizio dell’asta. Alla fine, è stato venduto per $ 69,3 milioni il 21 febbraio 2021. L’immagine è stata acquistata da MetaKovan, il fondatore pseudonimo di Metapurse, un fondo di investimento NFT di successo.

‘The Merge’ di Pak $ 91.8m

E siamo finalmente all’ultimo NFT della nostra lista più costosa – NFT chiamato The Merge. Questo NFT è stato il NFT più costoso mai venduto. The Merge è stato costruito da un artista digitale completamente anonimo soprannominato Pak. È stato venduto sul mercato NFT chiamato Nifty Gateway il 6 dicembre 2021, per un record di $ 91,8 milioni. La cosa da notare qui è che The Merge era una singola arte composta da una collezione di “masse” che gli utenti potevano acquistare, quindi alla fine, 28.983 acquirenti furono inclusi nella vendita.

Nota: Tieni presente che queste sono solo le nostre opinioni basate sulla mia indagine approfondita sugli NFT più costosi. In ogni caso, per favore fai le tue ricerche prima di decidere quali sono i più costosi secondo te.

A questo punto, è bene notare che tutte le opinioni e i suggerimenti scritti in questo articolo non sono considerati consulenza finanziaria.

Domande frequenti

Diamo un’occhiata ad alcune domande frequenti quando si tratta degli NFT più costosi.

A quanto ha venduto la NFT più costosa?

L’NFT più costoso venduto fino ad oggi è stato “The Merge” e il prezzo è stato di 91,8 milioni di dollari.

Perché NFT è così costoso?

Ci sono vari fattori che influenzano il prezzo di un NFT. I più importanti sono l’utilità, la storia della proprietà, il valore sottostante, la percezione dell’acquirente, il premio di liquidità e il valore futuro.

Qual è l’NFT più raro?

Questa è una domanda da un milione di dollari poiché c’è un numero pazzesco di NFT rari. Tuttavia, se dovessi sceglierne uno, probabilmente sarebbe “i primi 5000 giorni” di Beeple poiché credo che abbia avuto bisogno del massimo sforzo per creare un’immagine composta da 5000 immagini diverse. Non vedo come possa diventare più raro di così, ad essere onesti.

Chi possiede l’NFT più costoso?

La risposta qui è semplice: è Mike Winklemann o Beeple. Dalla nostra lista dei primi 8 NFT più costosi di sempre, 3 sono stati creati da lui: Crossroad, Ocean Front e I primi 5000 giorni. È di gran lunga il creatore di NFT “GOAT” (Greatest of All-Time).

Qual è l’NFT più costoso su OpenSea?

L’NFT più costoso su OpenSea è Ken Bone Punk (1-of-1). Il prezzo corrente è

42.069 ETH.

Qual è l’NFT più costoso su Rarible?

L’NFT più costoso su Rarible è Warhol Tribute. Il prezzo attuale è un incredibile 1.000.000 ETH.

Qual è la Bored Ape NFT più costosa mai venduta?

La notte del 30 gennaio 2022, Bored Ape #232 è stato venduto per un enorme 1080,69 ETH ($ 2,85 milioni). La vendita è avvenuta sul mercato NFT – LooksRare.