Trasferimenti bancari immediati e costi

Sono già la maggior parte delle banche ad essersi adattate per offrire trasferimenti di denaro immediati, sia tra le filiali nazionali che all’interno della zona euro. È vero che non tutte le banche le offrono attualmente e, per di più, ci sono alcune banche che ci addebiteranno una commissione per farle.

Vediamo più in dettaglio quali banche offrono i trasferimenti internazionali e quanto potrebbero farci pagare per loro.

Caratteristiche dei trasferimenti immediati

I trasferimenti immediati di denaro sono un servizio che è entrato che ha iniziato a funzionare dalla fine del 2018, e che permette di trasferire fino a 15.000 euro su un altro conto del nostro paese o di un’altra entità europea, ma immediatamente, esattamente, in meno di 10 secondi.

In altre parole, il destinatario avrà il denaro quasi istantaneamente dopo aver effettuato l’operazione. Tuttavia, non tutte le banche mostrano la loro disponibilità a fornire questo servizio ai clienti, a causa della necessità di adattarsi alle nuove tecnologie che favoriscono questa classe di spedizioni monetarie.

Quali banche permettono trasferimenti immediati?

Ecco l’elenco delle banche che permettono trasferimenti immediati:

ABN AMRO Bank

COME SEB Pank

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Banca Patrimoni Sella

Banca Sella S.p.A.

Banca Sella Holding SpA

Banco de Sabadell

Bankia S.A.

CaixaBank

ERSTE Group Bank AG

Intesa Sanpaolo SpA

Latvijas Banka – Bank of Latvia

Lietuvos Bankas – Banca di Lituania

Raiffeisen Bank International AG

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank)

UniCredit S.p.A.

Banco Verso

Quanto fanno pagare le banche per i trasferimenti immediati?

Ogni banca applica tariffe diverse per i suoi trasferimenti immediati, quindi non esiste una tariffa omogenea per i trasferimenti immediati, poiché ogni banca elabora la propria strategia di commissioni.

Le commissioni che le banche fanno pagare possono variare da 1€ a 10€.

Intesa Sanpaolo, ad esempio, applicha un addebito fisso di € 1,60 fino al limite operativo di invio di € 15.000. I costo sarà ridotto allo 0,004% per le transazioni fino a € 500.000. UniCredit addebiterà € 2,50 (di meno sul conto Genius in cui il costo è € 2,2). Banca Sella applica una commissione di € 2,30 mentre Fineco si aggiusta sugli 0,80 € cent

La spesa per i trasferimenti può essere eliminata?

Tuttavia, nella maggior parte delle occasioni, sia per le entità che non addebitano commissioni che per le banche che ci applicano una commissione ridotta, le banche spesso chiedono un qualche tipo di requisito, per esempio, domiciliare il libro paga, o essere clienti di un prodotto specifico. In altre parole, se vogliamo che ci venga applicata una commissione bassa o nulla, probabilmente dobbiamo soddisfare alcuni requisiti.