I migliori corsi di blockchain e criptovaluta online e IRL

L’elenco seguente copre i corsi per un pubblico generale (in contrasto con la sezione che lo segue). Non si tratta di corsi di laurea che richiedono un investimento significativo del tuo tempo (cioè uno o più anni di lavoro), ma piuttosto corsi che di solito comprendono diverse sessioni settimanali.

La stragrande maggioranza di questi sono online, fornendo alle persone la flessibilità di adattare il loro apprendimento alle loro solite routine e responsabilità.

Corsi generali di criptovaluta e tecnologia blockchain

In primo luogo, ecco un elenco di corsi popolari che coprono le basi di cripto e blockchain, spesso con particolare attenzione a come utilizzarli in un ambiente aziendale o organizzativo.

Corso edX su Bitcoin e criptovalute, Università della California, Berkeley

Questo è un corso online estremamente popolare che copre i fondamenti di Bitcoin e criptovaluta, comprese le basi dei contratti intelligenti, Ethereum e lo sviluppo di applicazioni decentralizzate.

È gratuito, ma offre accesso illimitato ai materiali del corso per una piccola somma. Dura circa sei settimane, con gli studenti che dovrebbero dedicare da tre a cinque ore settimanali all’apprendimento.

Micro-certificato in innovazione e implementazione blockchain, Università della British Columbia, Canada

Questo è un corso online di 55 ore progettato per professionisti e dirigenti che cercano di capire se e come implementare la blockchain nelle loro organizzazioni. Fornisce una comprensione fondamentale (per lo più non tecnica) della blockchain, nonché conoscenze su come valutare i casi d’uso della blockchain e su come implementare la tecnologia di contabilità distribuita.

Certificato di studi avanzati in Blockchain, Università di Zurigo, Svizzera

Questo è un altro corso rivolto ai leader professionisti che desiderano gli strumenti per valutare se utilizzare o meno la tecnologia blockchain. Dura un intero semestre ed è suddiviso in tre componenti, che coprono la tecnologia blockchain, il business della blockchain e la blockchain in relazione alla regolamentazione e alla legge.

MOOC gratuito su blockchain e valute digitali, Università di Nicosia, Cipro

Con oltre 65.000 studenti iscritti all’ultimo conteggio, questo MOOC (Massive Open Online Course) gratuito dell’Università di Nicosia a Cipro è probabilmente il corso blockchain e criptovaluta più popolare al mondo.

Insegnato da Andreas Antonopoulos e altri esperti, non richiede alcuna conoscenza esistente di cripto e aiuta a situare le criptovalute nei loro più ampi contesti economici, legali e finanziari.

Blockchain, Coursera,

Sito web / piattaforma di apprendimento online Coursera offre una serie di pacchetti relativi alla blockchain, ma il suo corso Blockchain è il più popolare. Questo è inteso come un’introduzione alla blockchain e alla criptovaluta, ma va anche in contratti intelligenti, dApp e sviluppo. Fornito dall’Università di Buffalo, dura circa quattro mesi e suggerisce circa quattro ore settimanali di studio.

Sviluppo di applicazioni blockchain, Royal Melbourne Institute of Technology

Se hai mai desiderato imparare come costruire dApp su Ethereum, questo è il corso che fa per te. Dura otto settimane e richiede esperienza di programmazione di base (in Python, Javascript, Go, Java, C ++), non è per i neofiti, ma fornisce agli studenti conoscenze rilevanti per il lavoro che potrebbero aiutarli a trovare lavoro nel settore. RMIT offre anche altri corsi blockchain, quindi dai un’occhiata a quelli se stai cercando qualcosa di più orientato al business.

Corsi di trading di criptovaluta

Mentre conoscere gli aspetti tecnici della blockchain e le sue implicazioni commerciali va bene, alcune persone potrebbero semplicemente essere interessate a imparare come fare trading. Bene, ecco una selezione di alcuni dei corsi di trading di criptovaluta online più utili.

Corso completo di investimento in criptovaluta, Udemy

Fornito dal fornitore MOOC Udemy, questo corso offre agli utenti una base sulla tecnologia blockchain e sulle criptovalute. Ancora più importante, insegna le basi dell’analisi fondamentale e tecnica (in modo da poter valutare se una determinata criptovaluta è degna di investimento). Non è gratuito, ma offre una garanzia di rimborso di 30 giorni e l’accesso al corso a vita. Udemy offre anche corsi relativi specificamente ai fondamentali del trading e al trading algoritmico che vale la pena provare.

Bulls su Crypto Street

Offrendo uno dei corsi di trading più completi disponibili ovunque, Bulls on Crypto Street si autodefinisce un “bootcamp” per il trading. Offre nozioni di base su blockchain e bitcoin, insegnando anche agli utenti come utilizzare gli scambi, le strategie di trading di base, il trading NFT, l’utilizzo di DeFi e l’analisi tecnica. Ha un corso introduttivo gratuito e, mentre dovrai pagare per lo shebang completo, ha pochi coetanei.

RocketFuel Crypto Education

Offrendo una prova gratuita di sette giorni, questo corso online è ideale per i nuovi arrivati. Inizia con un’introduzione ai fondamenti di criptovaluta e blockchain, quindi si sposta nelle basi degli investimenti e del trading, mentre guarda anche a come utilizzare app e software di trading. L’abbonamento mensile, a $ 47, garantisce anche agli utenti l’accesso a una comunità di trader che la pensano allo stesso modo.

I migliori corsi di laurea in blockchain e criptovaluta presso università e college

Vale la pena notare che i corsi descritti di seguito coprono varie aree di crittografia e che alcuni fanno parte di gradi generali relativi all’informatica. Tuttavia, a seconda dei tuoi interessi particolari, dovresti essere in grado di trovare almeno una manciata di quel vestito.

University College London, MSc in tecnologie digitali emergenti

Questo Master of Science si concentra sull’aiutare gli studenti a sviluppare competenze di programmazione in settori quali la scienza dei dati, le tecnologie blockchain e i sistemi di gestione delle informazioni e mira a prepararli per le carriere nelle aziende che cercano di sfruttare tale tecnologia. Il Centro per le tecnologie blockchain dell’UCL offre anche un Master in Tecnologia finanziaria, mentre lo standard BSc e il Master in Computer Science hanno anche rilevanza per blockchain.

Università della California, Berkeley, BA in Informatica

Sede del proprio Hub for Blockchain Innovation, l’Università della California, Berkeley offre anche una laurea in informatica che può includere lo sviluppo blockchain, nonché altri fondamenti rilevanti come la crittografia.

Royal Melbourne Institute of Technology, Bachelor of Business (Blockchain Enabled Business)

Questo corso di laurea si concentra sull’aspetto commerciale della tecnologia blockchain, insegnando agli studenti come applicare e gestire la blockchain nelle imprese pubbliche e private. Oltre a imparare come utilizzare la blockchain all’interno delle aziende, impartisce competenze in contabilità, marketing, gestione, statistiche e IT aziendale. RMIT offre anche una serie di altri corsi relativi alla blockchain a diversi livelli, che vale la pena provare.

Stanford University, BSc e Master in Informatica

I partecipanti ai diplomi di laurea e master di Stanford avranno la possibilità di seguire una serie di corsi relativi alla crittografia, tra cui uno su “Criptovalute e tecnologie blockchain” e un altro su “crittografia”.

Università Politecnica di Hong Kong, laurea in tecnologia finanziaria e intelligenza artificiale

La Hong Kong Polytechnic University offre un programma di laurea in informatica e intelligenza artificiale che, dal secondo anno in poi, consente loro di scegliere un grado specifico. È la Financial Technology and Artificial Intelligence BSc che copre l’ingegneria del software, la sicurezza dei sistemi, l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico, la criptovaluta, il crowdfunding e l’e-finance, i big data e altre aree correlate.

Università Nazionale di Singapore, Master in Tecnologia Finanziaria Digitale

La National University of Singapore offre anche corsi di laurea in informatica che si occupano di blockchain, ma è il suo MSC in Digital Finance Technology che fornisce un livello più completo di specializzazione. Afferma di preparare gli studenti a una carriera come sviluppatore blockchain e si sovrappone anche all’intelligenza artificiale, all’analisi dei dati e alla gestione del rischio.

Università di Nicosia, Master in Blockchain e valuta digitale

Offrendo agli studenti la possibilità di studiare online o nel campus, questo Master dell’Università di Nicosia a Cipro offre una formazione generale a tutto tondo sui fondamenti di blockchain e criptovalute. È pubblicizzato come il primo Master of Science al mondo nella sua area tematica e ha lo scopo di aiutare “i servizi finanziari e i professionisti aziendali, gli imprenditori, i funzionari governativi e gli amministratori pubblici a comprendere meglio le basi tecniche delle criptovalute e della tecnologia blockchain”.

Università di Nicosia, Master in Informatica (focus su blockchain)

Questo Master of Science in informatica consente agli studenti di concentrarsi sulle tecnologie blockchain come specialità. Ciò include come codificare blockchain, mentre si concentra anche sui contratti intelligenti programmabili e sulle architetture (come quella di Ethereum) che li abilitano.

Massachusetts Institute of Technology, MSc in ingegneria elettrica e informatica

Il MIT offre corsi di laurea che consentono agli studenti di scegliere componenti rilevanti per la crittografia, ma i suoi programmi Master offrono maggiori possibilità di studiare la tecnologia blockchain in modo più approfondito.

L’Università della British Columbia, BSc in Informatica

La laurea in informatica di UBC offre agli studenti la possibilità di seguire corsi relativi alla criptovaluta e alla tecnologia blockchain, inclusi sistemi e algoritmi distribuiti. Una cosa simile vale per il suo Master in informatica.

Menzioni d’onore

Quanto sopra sono solo dieci dei corsi di laurea più importanti relativi a blockchain e / o criptovaluta. In effetti, molte più università stanno aggiungendo gradi o moduli relativi alla crittografia ogni settimana che passa. Quindi, dato che offrire un riassunto di tutti loro va oltre lo scopo di questo articolo, ecco una breve carrellata (in nessun ordine particolare) di alcuni college di alto livello che attualmente insegnano blockchain in una certa misura.

UNSW Sydney (Australia)

ETH Zurigo (Svizzera)

Università di Oxford (Regno Unito)

Università di Cornell (Stati Uniti)

Politecnico di Delft (Paesi Bassi)

Università di Sydney (Australia)

Università di Cambridge (Regno Unito)

Università dell’Illinois Urbana-Champaign (USA)

Università della California, Los Angeles (USA)

Università di Edimburgo (Regno Unito)

Università di Bologna Business School (Italia)

Università Tecnica di Monaco (Germania)

Arizona State University (Stati Uniti d’America)

Università di Salamanca (Spagna)

Università Carnegie Mellon (Stati Uniti)

Università di Melbourne (Australia)

Università di Georgetown (Stati Uniti)

Imperial College Business School (Regno Unito)

Università di Reading Henley Business School (Regno Unito)

Università di Swansea (Regno Unito)

Università di New York (USA)

Fare la propria ricerca

Ancora una volta, l’elenco sopra non esaurisce il numero di college che offrono apprendimento relativo alla blockchain, quindi vale sempre la pena fare le proprie ricerche e verificare con qualsiasi università che ti piace per vedere se insegnano qualcosa di rilevante.

Inoltre, anche se non sei particolarmente interessato a frequentare il college per conoscere la crittografia e ottenere una laurea, puoi sempre fare la tua lettura online. Per uno, ci sono un gran numero di siti Web (come questo) che offrono non solo una copertura regolare del mercato e dell’industria delle criptovalute, ma che forniscono anche guide utili su quest’ultimo. Allo stesso modo, cripto-scambi come Binance, Coinbase e Kraken hanno lanciato le proprie rispettive “accademie” che forniscono utili glossari e spiegazioni relative alla crittografia.

E mentre può sembrare scoraggiante iniziare a imparare su criptovalute e blockchain, aiuterebbe davvero il tuo trading a farlo. Perché in un mondo in cui piattaforma dopo piattaforma afferma di offrire una sorta di “rivoluzione” nella tecnologia e / o nella finanza, sarebbe davvero utile avere gli strumenti e le conoscenze per superare l’iperbole.