Switcheo Exchange: cos’è e come funziona

Uno dei problemi di lunga data che preoccupano il mondo delle criptovalute è il fatto che i suoi scambi non sono decentralizzati. Mentre l’intera comunità crittografica mira a vari gradi di decentralizzazione e “dare il potere alle persone”, quando si tratta di piattaforme che sono incaricate di collegare l’offerta e la domanda di criptovalute, il potere non è esattamente dove è stato originariamente immaginato da Satoshi.

Ci sono numerosi vantaggi che derivano dall’utilizzo di scambi decentralizzati:

Anonimato: le tue informazioni non sono memorizzate su un server di scambio centralizzato, il che significa che sei in grado di trattenerle. Inoltre, non vi è alcun rischio che tali dati vengano compromessi in caso di hacking. Giusto: Una questione importante degli scambi centralizzati è la manipolazione dei prezzi. Spesso sentiamo come uno scambio utilizza bot o insider trading per controllare i prezzi. Binance è stato accusato di questo parecchio; proprio di recente è stato pubblicato un post su Reddit che afferma come l’intero mercato delle criptovalute sia il risultato dell’insider trading di scambio. Anche se questo (probabilmente) non è vero, uno scambio centralizzato può effettivamente manipolare i mercati. Gli scambi decentralizzati non hanno addetti ai lavori e quindi è impossibile manipolare il trading su di essi. Nessun singolo punto di errore: La rete non è supportata da un sistema centralizzato di nodi. Invece, i nodi sono sparsi in tutto il mondo e se uno di quei nodi va giù, ci sono molti in attesa in fila per assumere i suoi compiti. Disponibilità: Chiunque, ovunque e in qualsiasi momento può accedere allo scambio e utilizzare i suoi servizi. Elenco immediato dei token: in un modello centralizzato, i token che l’utente riceve durante un ICO non sono immediatamente negoziabili, poiché gli scambi devono prima elencarli. Con gli scambi decentralizzati è possibile scambiare immediatamente i tuoi token. Facilità di trasferimento: gli scambi centralizzati soffrono dell’incapacità di offrire i servizi di microtransazione ai propri utenti in quanto le commissioni sono semplicemente troppo alte. Uno scambio decentralizzato consente agli utenti di negoziare con commissioni molto più basse in quanto non ci sono costi relativi allo stoccaggio e alla sicurezza dei fondi degli utenti. Prestazioni: gli scambi centralizzati agiscono come un collo di bottiglia naturale, a volte causando rallentamenti delle prestazioni. I problemi che questi scambi di esperienza con l’assistenza clienti e i tempi di transazione sono ben noti e nemmeno i “fiori all’occhiello” del settore come Coinbase sono stati in grado di evitarli. Gli scambi decentralizzati porteranno a prestazioni migliori.

La questione è stata a lungo discussa e, di conseguenza, una serie di scambi decentralizzati ha colpito i mercati. Uno di questi scambi è Switcheo.

Switcheo è un Decentralized Exchange (DEX) costruito sulla piattaforma NEO che consente lo scambio di token NEP-5. La sua aggiunta sarà benvenuta, poiché i token basati su NEO e NEO non vengono scambiati in molti luoghi. Le ragioni di ciò possono essere spiegate da una generale mancanza di fiducia nei token cinesi, da cui viene sviluppato NEO e dal fatto che molto di ciò che NEO sta facendo ricorda Ethereum. Switcheo stesso segue una formula simile di copiare Ethereum e implementare le migliori soluzioni dei concorrenti nella propria rete. Scambi simili (vale a dire EtherDelta e Radar Relay) sono stati costruiti per i token ERC di Ethereum e Switcheo ha molto in comune con loro.

Un grosso problema con gli scambi centralizzati è la sicurezza dei fondi degli utenti. Questi sono solitamente memorizzati in posizioni centralizzate che sono soggette a un singolo punto di errore, in caso di violazione dei server di scambio o di perdita delle chiavi private dello scambio. Questi fallimenti sono completamente fuori dal controllo del singolo utente che ha depositato i fondi. È costretto a fidarsi dello scambio che si comporterà razionalmente e con attenzione con i suoi fondi. Lo scambio Switcheo consentirà ai suoi utenti di fare trading in modo sicuro consentendo loro di mantenere il controllo sui propri token in ogni momento. Sulla base di contratti intelligenti NEO, Switcheo condurrà solo la parte di regolamento commerciale di una transazione. Ciò significa che la responsabilità dei tuoi fondi sarà solo nelle tue mani; situazioni come Mt. Gox o il più recente hack di un Bitgrail, un altro grande scambio centralizzato semplicemente non può accadere.

Mentre i DEX offrono chiaramente molti aggiornamenti sugli scambi centralizzati, come sicurezza e controllo dei fondi, quotazione immediata dei token, commissioni più basse, ecc., Switcheo mira a superare le carenze dei DEX esistenti:

Esperienza utente

I DEX stanno attualmente riscontrando tutta una serie di problemi relativi a errori di ordine, operazioni sbagliate e clic errati sono i tratti distintivi che possono influire negativamente sull’esperienza dell’utente. Il team dietro Switcheo crede che la loro UI e UX ben congegnate possano aiutare con questi. Il DEX di Switcheo consente il riempimento parziale delle offerte, il ritentamento automatico degli ordini non riusciti e il batch degli ordini all’interno di una singola transazione. Il cliente può quindi mantenere il controllo mentre rientra nei vincoli dello smart contract, fornendo l’esperienza di uno scambio tradizionale senza delegare alcuna componente chiave (come l’abbinamento degli ordini) a un servizio off-chain in cui possono verificarsi imbrogli invisibili, compromettendo così l’integrità dell’intero scambio. Ciò significa tuttavia che se si verifica un errore, gli utenti non possono incolpare lo scambio e sono costretti ad assumersi la responsabilità delle loro azioni.

Sicurezza dei contratti intelligenti

La sicurezza di un DEX è buona quanto la sicurezza del contratto intelligente dietro di esso. Il team di Switcheo prevede di eseguire una campagna di bug bounty aggressiva per un minimo di 2 settimane oltre a audit esterni, per ridurre al minimo la possibilità di eventuali bug critici nel loro contratto intelligente.

Conformità KYC/AML

Poiché le leggi e i requisiti KYC / AML sono diventati uno standard nel settore, oltre alle normative per il trading di titoli, il team di Switcheo implementerà le whitelist D-KYC sul proprio exchange in modo che gli utenti possano negoziare su di esso in conformità con tutte le legislazioni pertinenti.

Liquidità

I fondi che Switcheo raccoglie durante la loro ICO saranno incanalati principalmente in campagne di marketing e partnership. Si spera che ciò dovrebbe aiutarli a superare il problema della bassa liquidità / volume di scambio costruendo un marchio credibile e forte e una presenza sul mercato.

Come ci si aspetterebbe, Switcheo è stato costruito sulla piattaforma NEO e vuole creare una soluzione di trading decentralizzata che dovrebbe attirare molta attenzione da parte dei proprietari e degli appassionati di NEO. Lo scopo di questo progetto è quello di gestire l’intera esperienza di trading on-chain, che dovrebbe fornire un’esperienza simile agli scambi centralizzati senza la necessità di affidarsi a terze parti.

Tasse

Le commissioni di trading su Switcheo sono fissate tra lo 0% e lo 0,5% sia per i market maker che per gli acquirenti, a seconda delle specifiche condizioni di mercato. Se questa struttura rimane, sarà evidentemente più che equa di quelle che alcune entità centralizzate fanno pagare.

Switcheo Token

Analogamente a Binance e Kucoin, Switcheo Network ha il proprio token. Il token Switcheo è un token NEP-5 costruito sulla blockchain NEO ed è stato rilasciato durante una crowdsale pubblica che si è tenuta il 16 marzo 2018. Questo token verrà utilizzato per lo scambio cross-chain e verrà utilizzato come “gas” per tutte le operazioni sulla rete. Ci sarà anche un’ulteriore coppia di trading di base legata a SWH, che dovrebbe migliorare la sua liquidità complessiva. L’utilizzo del token SWH per il trading avrà uno sconto del 50% sulle commissioni.

I dati di coinmarketcap sembrano molto poco brillanti, ma alcune fonti suggeriscono che una fornitura pubblica circolante di 750 milioni di token Switcheo (elencati sotto il simbolo SWH) è là fuori, con un’offerta totale di 1 miliardo di token. Questa è un’offerta molto elevata che potrebbe comportare un prezzo del token un po ‘più basso. Tuttavia, se lo scambio riprende la base di utenti e l’attività, aspettati che l’utilità e il prezzo del token seguano l’esempio.

Switcheo ICO Dettagli

I dati su questo ICO sono dappertutto. Alcune fonti affermano che solo il 10% era disponibile durante la vendita di token, altre riportano numeri fino al 20%. Il prezzo dei token SWH è stato fissato ad un tasso di circa 1 SWH = 0,016 USD.

La parte preoccupante è che una quantità molto elevata di token è stata riservata alle partnership strategiche e al team di Switcheo. Ci si chiede come uno scambio che è orgoglioso di offrire un servizio decentralizzato possa essere così centralizzato quando si tratta del suo finanziamento.

Una volta terminata l’ICO, tutte le valute adatte NEP-5 sono state automaticamente elencate su questo protocollo di trading. Ciò è stato ottenuto attraverso la funzione Dynamic Call di Switcheo. Resta da determinare se elencare o meno i token ICO su uno scambio decentralizzato così rapidamente è una buona idea. Attualmente Switcheo non offre alcun token NEO non correlato; tuttavia hanno in programma di espandere la loro tavolozza di monete, inizialmente con token basati su Qtum e successivamente con quelli non specificati.

Supporto utente

La sezione di supporto del loro sito Web è molto povera e offre pochissime istruzioni o dati. È principalmente incentrato su come creare un portafoglio adatto NEO e su come richiedere i tuoi token SWH. Certo, lo scambio è ancora agli inizi e la sua base di utenti è molto piccola, il che significa che non ci sono state molte opportunità per i problemi relativi agli utenti di apparire.

Squadra

Il team di Switcheo è composto da alcuni veterani e consulenti dello sviluppo blockchain. Gli sviluppatori includono Ivan Poon (Blockchain Developer), Henry Chua (Frontend Developer), Sng Ping Chiang (Backend Developer) e Jack Yeu (Business Development). I consiglieri sono Steven Pang e Yingyu Wang. Steven ha un forte background in blockchain e investimenti / consulenza in criptovaluta. Yingyu ha un forte background legale, quindi questi due si completano a vicenda e dovrebbero rivelarsi utili per il progetto. Puoi controllare i loro profili sul sito web dei progetti per ulteriori informazioni.

Cartina stradale

C’è ancora molto lavoro da fare per portare questo scambio decentralizzato al suo pieno potenziale. I lanci di testnet e mainnet sono stati completati correttamente e il token nativo è attivo. Il trading di token QRC20 andrà in diretta nel Q2 di quest’anno, con i token ERC20 da aggiungere nel Q3. Il trading cross-chain non si verificherà fino alla fine del 2018. Molto dipende dalla crescita di NEO e dal suo potenziale di essere “l’Ethereum cinese”. Attualmente le reti si concentrano sulla risoluzione dei nodi e sulla sensibilizzazione del suo token e del suo scambio.

Conclusione

La rete Switcheo è un progetto promettente. NEO ha bisogno di un DEX per supportare i suoi token NEP-5 e Switcheo avrà il vantaggio della prima mossa. Essendo un DEX, offrirà ai suoi utenti tutti gli aspetti positivi che uno scambio centralizzato non potrebbe mai fare. Se riescono a appianare i bordi ruvidi e se la rete NEO inizia a crescere come previsto (ci sono molti token NEP-5 in lavorazione per il 2018) potremmo guardare a un token molto prezioso in futuro.