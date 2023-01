I migliori podcast di investimento per il 2023

in

I migliori podcast per tutti, dai neofiti degli investimenti agli esperti del mercato azionario.

Che tu sia nuovo nel mondo degli investimenti o che ci sia stato abbastanza a lungo da considerarti un professionista, avere risorse per guidarti è inestimabile.

Scegliere gli investimenti giusti per i tuoi obiettivi finanziari e la tolleranza al rischio, per non parlare di tenere il passo con il mercato azionario, può essere scoraggiante.

Se hai bisogno di aiuto per gli investimenti, ci sono molte risorse disponibili come app di investimento e consulenti finanziari, ma queste risorse costano denaro e riducono i tuoi rendimenti.

I podcast offrono un’alternativa gratuita per una guida sulla vostra strategia d’investimento.

Ci sono molti podcast là fuori per aiutare gli investitori di tutti i livelli a fare le chiamate giuste e fornire conoscenze di mercato esperte, ma quali sono i migliori podcast di investimento là fuori?

Continua a leggere per la nostra guida ai podcast migliori e più affidabili sugli investimenti e trova la spalla definitiva per il tuo portafoglio.

I migliori podcast di investimento per principianti

Questi sono gli spettacoli su cui dovresti sintonizzarti se vuoi investire, ma non sai da dove cominciare.

Millennial Investing

Frequenza: Da tre a cinque volte a settimana

Da tre a cinque volte a settimana Durata dell’episodio: da 30 a 60 minuti

Presentato dall’Investor’s Podcast Network, Millennial Investing copre le basi della consulenza finanziaria per gli investitori di 30 anni e più giovani. Questo spettacolo è invitante per i principianti, con un approccio moderno e diversificato alla finanza che lascia dietro di sé l’intimidazione.

I padroni di casa – Robert Leonard e Rebecca Hotskko – hanno entrambi un background in analisi finanziaria e ricerca. La loro gamma di ospiti consente loro di approfondire molti argomenti unici come la psicologia del denaro, investire in tempi incerti e tempistica del mercato.

L’ascoltatore Apple @raisingSila ha dato allo show una valutazione a cinque stelle, dicendo: “Adoro questo podcast e il modo in cui è la diversità di chi intervistano ti mostra davvero una buona immagine delle cose che sono disponibili per te [come] opportunità di fare trambusto laterale [e] investire nel tuo futuro”.

Il podcast Investing for Beginners – Il tuo percorso verso la libertà finanziaria

Frequenza: Ogni lunedì e giovedì

Ogni lunedì e giovedì Durata dell’episodio: da 30 a 60 minuti

I padroni di casa Andrew Sather e Dave Ahern assicurano che non hai bisogno di un background in finanza per tenere il passo con questo podcast.

Ci vuole l’approccio di assumere che gli ascoltatori siano una tabula rasa quando si tratta di investire, il che dà loro davvero la possibilità di costruire le loro conoscenze e immaginare il loro futuro finanziario.

Usano domande e risposte degli ascoltatori, interviste con esperti e immersioni approfondite nei singoli titoli per rendere più comprensibile il complicato mercato azionario.

Con una vasta gamma di argomenti, dall’importanza della filantropia al mantenere alto il morale tra i fallimenti e le fluttuazioni del mercato, c’è così tanto da imparare ascoltando questo podcast.

I migliori podcast sugli investimenti immobiliari

Che tu sia interessato ai dettagli delle strategie di investimento immobiliare o curioso di sapere da dove iniziare con la tua prima proprietà, questi spettacoli offrono una vasta gamma di informazioni sull’argomento.

Podcast Real Estate BiggerPockets

Frequenza: Ogni martedì, giovedì e domenica

Ogni martedì, giovedì e domenica Durata episodio: 60 minuti

Il podcast Real Estate di BiggerPockets è il podcast più grande e longevo dell’azienda, che suddivide le strategie di investimento immobiliare per diverse nicchie e livelli di esperienza.

Presentati dagli investitori immobiliari David Greene e Rob Abasolo, gli episodi utilizzano diversi formati – chiamate individuali di coaching degli ascoltatori, interviste agli esperti, analisi delle notizie – per affrontare argomenti importanti e attuali.

Con episodi sulle scappatoie fiscali dei proprietari, storie dell’orrore immobiliare, affitti a breve termine e persino lasciare il lavoro, c’è qualcosa di interessante e informativo per chiunque sia interessato a investire nel settore immobiliare.

L’utente e ascoltatore Apple e_sch4321 scrive: “Non sono mai stato un grande appassionato di podcast, ma quando ho iniziato il mio viaggio immobiliare, stavo cercando modi per ottenere informazioni e ora sono ossessionato da questo podcast”.

Real Estate Rookie

Frequenza: Ogni mercoledì e sabato

Ogni mercoledì e sabato Durata dell’episodio: da 30 a 60 minuti

Un altro spettacolo di BiggerPockets, ma questo è rivolto agli investitori immobiliari che non sanno da dove cominciare.

I conduttori Ashley Kehr e Tony J. Robinson parlano con gli investitori delle loro storie di successo, trattano argomenti come il finanziamento del tuo primo noleggio e le bandiere rosse di un cattivo appaltatore e, infine, guidano gli ascoltatori nel loro viaggio verso la libertà finanziaria.

Con un approccio caloroso e amichevole, questo spettacolo è ottimo per chiunque cerchi il loro primo affare immobiliare che immagina un portafoglio più modesto.

I migliori consigli di Fairless

Frequenza: Quotidiano

Quotidiano Durata episodio: 30 minuti

È proprio lì nel nome: questo podcast offre alcuni dei migliori consigli su come investire in immobili commerciali.

Il conduttore Joe Fairless è il co-fondatore di Ashcroft Capital, una società di investimento multifamiliare che ha oltre $ 2 miliardi di asset in gestione.

In ogni episodio, Fairless dà consigli senza peli sulla pelle in modo che gli ascoltatori possano avere risposte alle loro domande e mettere prontamente in pratica le lezioni.

Lo spettacolo copre una varietà di argomenti. Gli episodi recenti includono il mantenimento della stabilità negli investimenti in appartamenti, i dettagli degli accordi di diritto fondiario e l’apprendimento della rapida crescita del business.

Sia gli investitori attivi che passivi trarrebbero beneficio dalle intuizioni e dalla formazione degli esperti fornite da questo podcast.

I migliori podcast di investimento crittografico

Crypto potrebbe essere su tutte le notizie in questi giorni, ma se vuoi davvero conoscere i dettagli su come funziona questo spazio di investimento direttamente dai professionisti del settore, questi podcast ti forniscono le informazioni di cui hai bisogno.

Unchained

Frequenza: Ogni martedì e venerdì

Ogni martedì e venerdì Durata dell’episodio: da 40 a 60 minuti

La conduttrice e giornalista indipendente Laura Chin intervista pionieri e professionisti del settore sui dettagli delle risorse crittografiche e delle blockchain e su come possono cambiare il modo in cui spendi, guadagni e investi i tuoi soldi.

I singoli episodi di Chin coprono argomenti come la legislazione crittografica e il mining di bitcoin. Inoltre, ogni due settimane, ospita discussioni tra quattro investitori crittografici in fase iniziale sugli ultimi eventi nello spazio crittografico.

Questo podcast fornisce preziose informazioni sulle notizie del settore e informazioni necessarie per chiunque, sia che abbiano appena iniziato a investire in criptovalute o siano sulla buona strada per diventare un professionista.

Rete di podcast CoinDesk

Frequenza: Quotidiano

Quotidiano Durata dell’episodio: da 15 a 60 minuti

Presentato dal sito di notizie CoinDesk, questo podcast quotidiano offre le migliori storie che gli ascoltatori devono ascoltare per tenere il passo con il mondo delle criptovalute.

Non hai bisogno di alcuna conoscenza di base sulla crittografia per seguire questo podcast. È educativo e consolida le informazioni più integrali sulle storie a portata di mano, garantendo agli ascoltatori impegnati notizie puntuali e approfondimenti del settore.

Mike H., RN, un ascoltatore di Apple ha scritto: “Considero questo uno dei pochi podcast da ascoltare ogni giorno. Fornisce una quantità perfetta delle informazioni più aggiornate e pertinenti con ospiti esperti e opinioni di NLW. ”

Podcast sul miglior investimento di valore

Ottieni preziose informazioni sul value investing da questo spettacolo, il tutto in modo semplice e informativo.

Investitore di valore

Frequenza: Settimanalmente

Settimanalmente Durata episodio: 30 minuti

Questo podcast adotta un approccio rilassato per approfondire le azioni value all’interno del mercato. La conduttrice Tracey Ryniec è una stratega azionaria di Zacks – una società di ricerca sugli investimenti – e usa la sua esperienza per guidare gli ascoltatori nella ricerca di titoli di alto valore.

Ryniec intervista ospiti esperti e fornisce una guida semplice e appetibile al value investing per persone di ogni estrazione finanziaria.

Coprendo argomenti come le azioni al dettaglio, le azioni sanitarie, le basi dello screening delle azioni value e come iniziare con il value investing, questo spettacolo combina informazioni necessarie con approfondimenti unici su come funziona il mercato.

I migliori podcast di investimento quotidiano

Drogati di investimenti, radunatevi: questi spettacoli pubblicati quotidianamente vi daranno la vostra dose di informazioni sugli investimenti e notizie di mercato vitali.

Real Vision Daily Briefing: finanza e investimenti

Frequenza: Quotidiano

Quotidiano Durata dell’episodio: da 30 a 60 minuti

Analisi di mercato esperte e notizie sul polso rendono questo spettacolo quotidiano un grande successo per gli ascoltatori che vogliono costruire le loro strategie di investimento e comprendere il mondo della finanza.

Coprendo argomenti come le azioni di piccolo valore, la teoria monetaria moderna e il recupero dalle perdite, c’è qualcosa per tutti, indipendentemente da ciò che già sanno sugli investimenti.

I padroni di casa – Ash Bennington, Maggie Lake e Raoul Pal – sono professionisti esperti che offrono un approccio attuabile ai consigli sugli investimenti e si assicurano che gli ascoltatori non solo sappiano cosa sta succedendo nei mercati globali, ma che lo capiscano anche.

Jill on Money con Jill Schlesinger

Frequenza: Quotidiano

Quotidiano Durata episodio: da 10 a 20 minuti

Questo podcast fornisce nozioni di base sugli investimenti, ogni giorno. La conduttrice Jill Schlesinger risponde alle chiamate degli ascoltatori, conduce interviste e copre una vasta gamma di argomenti, senza il gergo finanziario, per fornire informazioni utili.

L’utente Apple MountainDewRye ha condiviso: “Jill conosce le sue cose e dà i suoi consigli finanziari gratuitamente a chiamanti ed e-mailer. Non è solo una predicatrice che “esce dai debiti”. Si occupa di investimenti, pianificazione finanziaria e questioni finanziarie generali caso per caso. ”

Sintonizzarsi su questo podcast può migliorare le tue conoscenze di investimento e prepararti a fare le chiamate giuste quando si tratta dei tuoi investimenti e delle finanze generali.

I migliori podcast di investimento azionario

Questi spettacoli offrono esperienze coinvolgenti del settore, dalle battute in sala riunioni all’essere un fly-on-the-wall dello spazio di un investitore.

Investi come il migliore con Patrick O’Shaughnessy

Frequenza: Settimanale, ogni martedì

Settimanale, ogni martedì Durata episodio: da 45 a 60 minuti

In questo show, il conduttore Patrick O’Shaughnessy ha conversazioni con alcuni dei migliori investitori e leader aziendali del mondo come Niraj Shah, CEO di Wayfair e Harley Finkelstein, Presidente di Shopify.

Esplorando argomenti come il metaverso, gli investimenti nell’e-commerce, la reimmaginazione della finanza aziendale e l’arte delle acquisizioni di software, questo spettacolo offre agli ascoltatori approfondimenti sul mercato azionario e consigli professionali direttamente dalla sala riunioni.

O’Shaughnessy è un abile intervistatore, che dirige le conversazioni in modo che gli ascoltatori non perdano informazioni e lezioni preziose.

A causa della tecnicità dei suoi argomenti, “Invest Like the Best” può essere l’ideale per strateghi aziendali, imprenditori, investitori professionali e amministratori delegati.

Investire in borsa con Jose Najarro

Frequenza: Da tre a cinque volte a settimana

Da tre a cinque volte a settimana Durata dell’episodio: Da cinque a 10 minuti

In questo podcast, l’investitore e conduttore a lungo termine Jose Najarro fornisce approfondimenti sul mercato azionario di dimensioni ridotte mentre esamina le notizie e le tendenze finanziarie, mentre esamina i migliori investimenti per il suo portafoglio azionario in crescita.

Per gli investitori del mercato azionario che desiderano aggiornamenti concisi sulle notizie finanziarie e uno sguardo a ciò in cui altri non professionisti potrebbero essere desiderosi di investire, questo è lo spettacolo da ascoltare.

Najarro discute di azioni specifiche e della loro crescita (o della loro mancanza) e approfondisce il perché di tutto ciò all’interno di episodi brevi e facilmente digeribili per le persone che hanno lavori giornalieri al di fuori dei loro investimenti in borsa.

Il miglior podcast sugli investimenti tecnologici

Questo spettacolo ti ha coperto con consigli di portafoglio, aggiornamenti del settore e interviste che ti costringeranno indipendentemente dal tuo status di investitore tecnologico.

Il VC di venti minuti

Frequenza: Ogni lunedì, mercoledì e venerdì

Ogni lunedì, mercoledì e venerdì Durata dell’episodio: da 30 a 60 minuti

Su Twenty Minute VC (20VC), il conduttore Harry Stebbings intervista ospiti di alto profilo del mondo degli affari e alcuni dei più grandi venture capitalist, come Reid Hoffman di LinkedIn.

20VC copre argomenti come i titoli tecnologici a grande capitalizzazione, gli investimenti in fintech e la costruzione di portafogli di venture capital antifragili. Il podcast va oltre gli investimenti tecnologici, ma rimane uno dei migliori podcast di investimento per informazioni aggiornate e competenti sul settore tecnologico.

L’utente Apple Arlie K ha scritto: “Harry ha sempre ragione sui soldi! Seleziona costantemente ospiti incredibili per alcune conversazioni davvero avvincenti. Che tu sia un professionista degli investimenti o relativamente nuovo in questo spazio, sei destinato a imparare qualcosa da ogni episodio! ”

La conclusione

Le molte strade di investimento possono facilmente rendere uno sforzo intimidatorio. Oppure, per guardarlo in modo diverso, creano un’abbondanza di risorse – come questi podcast – per informarti mentre ti immergi nella sfera degli investimenti.

Ognuno di questi spettacoli sarà sicuramente un successo per gli appassionati di investimenti, sia che stiano facendo trading tutto il giorno, tutti i giorni o semplicemente iniziando a casa.

Puoi trovare podcast di investimento ovunque ascolti: Spotify, Apple, Audible e altro ancora.