I MIGLIORI PODCAST DI TRADING

Al giorno d’oggi, uno dei modi migliori per alimentare la tua mente e nutrire il tuo cervello è attraverso i podcast. Ci sono così tante interviste interessanti disponibili che puoi davvero imparare una vita di psicologia del trading per via vicaria attraverso i podcast di trading.

I podcast di day trading sono un modo per presentarti i veri trader della comunità. Che tu scambi forex, futures o azioni, i podcast che citiamo di seguito possono offrirti uno sguardo genuino ai diversi trader e stili di trading.

Pensiamo che siano così utili che abbiamo iniziato il nostro podcast chiamato SimCast. Abbiamo avuto alcune conversazioni davvero fantastiche con alcuni fantastici trader. Nel tuo tempo libero, dovresti dare un’occhiata a uno di questi 8 migliori podcast per il day trading.

The SimCast Confessions of a Market Maker BtheStory SMB Capital Chat with Traders TradingNut Better System Trader The High Performance Podcast

Ascoltare un podcast di day trading può essere utile per coloro che si recano al lavoro e sono seriamente impegnati a imparare come migliorare il loro day trading.

Tuttavia, ora ci sono anche molti podcast video e la maggior parte di essi sono gratuiti. Questo ti permette di ottenere approfondimenti sull’analisi tecnica come mai prima d’ora.