Non ci rendiamo conto che il più delle volte, quando pensiamo di sapere qualcosa, in realtà capiamo molto poco.

È qui che l’istruzione può aiutare. Spesso, la consapevolezza è l’inizio della nostra illuminazione e del nostro percorso verso la libertà.

Nel trading, questo può venire attraverso l’aiuto di libri di psicologia del trading, corsi o contenuti online gratuiti.

La cosa grandiosa di praticamente qualsiasi linea di lavoro è che di solito qualcuno ci ha preceduto e ha commesso gli errori. Non solo hanno commesso gli errori, ma molti hanno documentato i loro errori. E in questo giorno ed età, abbiamo informazioni sulla punta delle dita. Allora, perché non approfittarne?

Ecco un elenco di alcuni dei migliori libri di psicologia del trading che consigliamo:

The Psychology of Trading – Brett Steenbarger

The Daily Trading Coach – Brett Steenbarger

Trading in the Zone – Mark Douglas

Flow: The Psychology of Optimal Experience – Mihaly Csikszentmihalyi

Market Wizards – Jack Schwager

Reminiscences of a Stock Operator – Edwin Lefevre

The Art of Thinking Clearly – Rolf Dobelli

Sway: The Irresistible Pull of Irrational Behavior – Ori and Rom Brafman

Market Mind Games – Denise Shull

Trading Psychology 2.0 – Brett Steenbarger

High Performance Trading – Steve Ward

The Disciplined Trader – Mark Douglas

Atomic Habits – James Clear

Dovrebbe essere un sacco di lettura per iniziare! Con così tante grandi risorse, sei sicuro di trovare qualcosa che influisce sulle tue prestazioni di trading e sulla mentalità di trading.

I migliori libri di psicologia del trading saranno un pozzo che continua a dare. Con ogni rilettura, raccoglierai sempre di più.