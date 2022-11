I MIGLIORI PSICOLOGI DEL TRADING: elenco completo

in

La psicologia del trading, in molti modi, è come la psicologia delle prestazioni. Se riesci a allenare le prestazioni, probabilmente puoi avere un impatto sulle prestazioni di trading. Ci sono molti che offrono consigli e saggezza pratica, ma ci sono pochi che studiano effettivamente la scienza della psicologia del trading.

Diamo un’occhiata ad alcune persone che hanno avuto un enorme impatto sull’industria commerciale e nominiamo alcuni libri per aiutare lungo la strada.

IL DOTT. BRETT STEENBARGER, PH.D.

Il dott. Steenbarger è di gran lunga lo psicologo del trading più influente del mondo. Le sue ricerche e i suoi scritti sono prolifici. Ha lavorato con molti dei trader più famosi al mondo e lavora regolarmente con trader proprietari e altri professionisti che guadagnano milioni in profitti commerciali.

Il dott. Le opere di Steenbarger sono infinite. Ha quasi 5000 articoli sul suo sito, traderfeed.blogspot.com. Non solo, ma ha scritto molti libri, dato interviste e pubblica regolarmente video su YouTube.

Il nostro libro preferito del dott. Steenbarger è il Daily Trading Coach: 101 lezioni per diventare il tuo psicologo del trading. In questo incredibile lavoro, ha compilato brevi lezioni di 3-4 pagine su quasi tutti gli argomenti che si applicano al trading e alle lotte che i trader devono affrontare.

Non lascia nulla di intentato quando si tratta di psicologia del trading. In effetti, è quasi come se avessi una sessione 1-on-1 con il dott. Brett ogni volta che prendi il libro dopo una giornata di trading.

Non importa dove ti trovi nel tuo viaggio di trading, non puoi sbagliare con nessuno dei materiali del Dr. Steenbarger.